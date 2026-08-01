Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
Unatoč vrlo toplom jutru, Sajam antikviteta je ponovno okupio brojne posjetitelje. Posjetitelji su na Sajmu mogli pronaći sve, od igle do lokomotive, a kod Ronedela, osječi Azil je ponovno organizirao Posh store.

Podsjetimo, Sajam se održava na novoj lokaciji, na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, a održava se svake prve subote u mjesecu.











Foto: Osijek031.com


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)