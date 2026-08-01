vrlo toplom jutru

Sajam antikviteta

Trgu Vatroslava Lisinskog

Foto: Osijek031.com

Unatočje ponovno okupio brojne posjetitelje. Posjetitelji su na Sajmu mogli pronaći sve, od igle do lokomotive, a kod Ronedela, osječi Azil je ponovno organizirao Posh store.Podsjetimo, Sajam se održava na novoj lokaciji, nau Tvrđi, a održava se svake prve subote u mjesecu.