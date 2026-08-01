[FOTO] Ni sunce ni vruće vrijeme nisu spriječile posjetitelje da posjete Sajam antikviteta
01.08.2026. 14:16
Unatoč vrlo toplom jutru, Sajam antikviteta je ponovno okupio brojne posjetitelje. Posjetitelji su na Sajmu mogli pronaći sve, od igle do lokomotive, a kod Ronedela, osječi Azil je ponovno organizirao Posh store.
Podsjetimo, Sajam se održava na novoj lokaciji, na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, a održava se svake prve subote u mjesecu.
Foto: Osijek031.com
Podsjetimo, Sajam se održava na novoj lokaciji, na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, a održava se svake prve subote u mjesecu.
Foto: Osijek031.com
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)