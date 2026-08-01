Novi ciklus "Priča iz STEM-a" počinje u rujnu, otvorene prijave za djecu od 4 do 10 godina
01.08.2026. 13:10
U četvrtak, 27. kolovoza 2026., u 17:00 sati održat će se edukacija „Čitanje emocija – Jesu li životinje u ZOO vrtu sretne?” namijenjena provoditeljima i volonterima NDC-a i STEAM centra. Edukaciju će voditi mentori i suradnici s Medicinskog fakulteta.
Sudionici će kroz edukaciju usvajati znanja i vještine prepoznavanja i razlikovanja emocija na licu kao važnog preduvjeta za razumijevanje socijalnih interakcija. Poseban naglasak bit će na razumijevanju povezanosti između izraza lica i univerzalnih emocionalnih i kognitivnih procesa, čime se razvijaju kompetencije važne za kvalitetniju komunikaciju i rad s djecom.
Stečena znanja učitelji i provoditelji primijenit će u novom ciklusu programa „Priče iz STEM-a”, prenoseći ih djeci kroz radionice koje povezuju STEM sadržaje s razvojem socioemocionalnih vještina.
S veseljem najavljujemo i novi ciklus programa „Priče iz STEM-a”, koji započinje u rujnu i provodit će se u partnerskim i suradničkim vrtićima te osnovnim školama, pružajući djeci priliku za učenje kroz istraživanje, igru i praktičan rad.
Program je namijenjen djeci od 4 do 10 godina, a kroz zanimljive i interaktivne radionice poticat će se razvoj znanstvenog razmišljanja, kreativnosti, suradnje i rješavanja problema.
Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto u novom STEM ciklusu!
Aktivnosti u kolovozu možete pogledati ovdje.
Postupak prijave na radionice
Ukoliko želite biti dio naše Priče iz STEM-a potrebno je popuniti Prijavni obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati s obavezom popunjavanja i predaje provoditeljima aktivnosti sljedeće obrasce: Privola za sudjelovanje djeteta*, Ulazni obrazac (O1)* i Izlazni obrazac (O2)*.
Uz navedeno, potrebno je priložiti:
- za učenike/ce: izvješće iz e-Matice potpisano od ovlaštene osobe i ovjereno službenim pečatom ustanove ili potvrda o statusu učenika preuzeta iz aplikacije e-Dnevnik
- za djecu vrtićke dobi: ugovor/dodatak ugovoru o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi ili izvadak iz matične knjige/imenika djece ili potvrda ustanove o popisu djece potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje ili rješenje o upisu u program predškolskog odgoja, obrazovanja skrbi ili drugi jednako vrijedan dokument kojim se potvrđuje upis u redoviti predškolski program ili izvadak matice rođenih/rodni list kojim se potvrđuje starost djeteta ili preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili bilo kojeg drugog dokumenta izdanog od tijela javne vlasti jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dobi sudionika/ice.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Nansen dijalog centra i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sudionici će kroz edukaciju usvajati znanja i vještine prepoznavanja i razlikovanja emocija na licu kao važnog preduvjeta za razumijevanje socijalnih interakcija. Poseban naglasak bit će na razumijevanju povezanosti između izraza lica i univerzalnih emocionalnih i kognitivnih procesa, čime se razvijaju kompetencije važne za kvalitetniju komunikaciju i rad s djecom.
Stečena znanja učitelji i provoditelji primijenit će u novom ciklusu programa „Priče iz STEM-a”, prenoseći ih djeci kroz radionice koje povezuju STEM sadržaje s razvojem socioemocionalnih vještina.
S veseljem najavljujemo i novi ciklus programa „Priče iz STEM-a”, koji započinje u rujnu i provodit će se u partnerskim i suradničkim vrtićima te osnovnim školama, pružajući djeci priliku za učenje kroz istraživanje, igru i praktičan rad.
Program je namijenjen djeci od 4 do 10 godina, a kroz zanimljive i interaktivne radionice poticat će se razvoj znanstvenog razmišljanja, kreativnosti, suradnje i rješavanja problema.
Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto u novom STEM ciklusu!
Aktivnosti u kolovozu možete pogledati ovdje.
Postupak prijave na radionice
Ukoliko želite biti dio naše Priče iz STEM-a potrebno je popuniti Prijavni obrazac kojim potvrđujete da ste upoznati s obavezom popunjavanja i predaje provoditeljima aktivnosti sljedeće obrasce: Privola za sudjelovanje djeteta*, Ulazni obrazac (O1)* i Izlazni obrazac (O2)*.
Uz navedeno, potrebno je priložiti:
- za učenike/ce: izvješće iz e-Matice potpisano od ovlaštene osobe i ovjereno službenim pečatom ustanove ili potvrda o statusu učenika preuzeta iz aplikacije e-Dnevnik
- za djecu vrtićke dobi: ugovor/dodatak ugovoru o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi ili izvadak iz matične knjige/imenika djece ili potvrda ustanove o popisu djece potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje ili rješenje o upisu u program predškolskog odgoja, obrazovanja skrbi ili drugi jednako vrijedan dokument kojim se potvrđuje upis u redoviti predškolski program ili izvadak matice rođenih/rodni list kojim se potvrđuje starost djeteta ili preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili bilo kojeg drugog dokumenta izdanog od tijela javne vlasti jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dobi sudionika/ice.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Nansen dijalog centra i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)