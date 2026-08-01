četvrtak, 27. kolovoza 2026.

17:00 sati

Čitanje emocija – Jesu li životinje u ZOO vrtu sretne?

NDC-a i STEAM centra.

Medicinskog fakulteta.

znanja i vještine

Priče iz STEM-a

Priče iz STEM-a

od 4 do 10 godina

STEM ciklusu

Postupak prijave na radionice

Uz navedeno, potrebno je priložiti:

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda+. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom materijalu isključiva su odgovornost Nansen dijalog centra i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

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