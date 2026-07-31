Promet u trgovini na malo porastao i u lipnju
31.07.2026. 13:55
U Hrvatskoj se nastavlja rast prometa u trgovini na malo, koji na godišnjoj razini bilježi povećanje već 39. mjesec zaredom. Prema najnovijim podacima za lipanj 2026., kalendarski prilagođeni promet u odnosu na isti mjesec prošle godine porastao je za 0,4 posto.
Najveći godišnji rast ostvaren je u trgovini hranom, pićem i duhanskim proizvodima, gdje je promet povećan za 2,9 posto. Trgovina neprehrambenim proizvodima, bez motornih goriva i maziva, zabilježila je rast od 1,5 posto, dok je promet motornim gorivima i mazivima pao za 12,9 posto.
Na mjesečnoj razini rezultati su još izraženiji. U usporedbi sa svibnjem, sezonski i kalendarski prilagođeni promet u trgovini na malo u lipnju je realno porastao za 1,5 posto. Promet motornim gorivima i mazivima povećan je za 3,3 posto, trgovina prehrambenim proizvodima ostvarila je rast od 2,5 posto, a neprehrambeni proizvodi, bez goriva i maziva, porasli su za 2,9 posto.
Pozitivan trend vidljiv je i u ukupnim rezultatima za prvih šest mjeseci ove godine. U odnosu na isto razdoblje lani, kalendarski prilagođeni promet u trgovini na malo povećan je za 1,9 posto.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Najveći godišnji rast ostvaren je u trgovini hranom, pićem i duhanskim proizvodima, gdje je promet povećan za 2,9 posto. Trgovina neprehrambenim proizvodima, bez motornih goriva i maziva, zabilježila je rast od 1,5 posto, dok je promet motornim gorivima i mazivima pao za 12,9 posto.
Na mjesečnoj razini rezultati su još izraženiji. U usporedbi sa svibnjem, sezonski i kalendarski prilagođeni promet u trgovini na malo u lipnju je realno porastao za 1,5 posto. Promet motornim gorivima i mazivima povećan je za 3,3 posto, trgovina prehrambenim proizvodima ostvarila je rast od 2,5 posto, a neprehrambeni proizvodi, bez goriva i maziva, porasli su za 2,9 posto.
Pozitivan trend vidljiv je i u ukupnim rezultatima za prvih šest mjeseci ove godine. U odnosu na isto razdoblje lani, kalendarski prilagođeni promet u trgovini na malo povećan je za 1,9 posto.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)