Hrvatskoj

rast prometa

0,4 posto

hranom, pićem i duhanskim proizvodima

2,9 posto

neprehrambenim proizvodima

1,5 posto

motornim gorivima i mazivima

12,9 posto

izraženiji

1,5 posto

3,3 posto,

2,5 posto

2,9 posto

1,9 posto

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

se nastavljau trgovini na malo, koji na godišnjoj razini bilježi povećanje već 39. mjesec zaredom. Prema najnovijim podacima za lipanj 2026., kalendarski prilagođeni promet u odnosu na isti mjesec prošle godine porastao je zaNajveći godišnji rast ostvaren je u trgovini, gdje je promet povećan za. Trgovina, bez motornih goriva i maziva, zabilježila je rast od, dok je prometpao zaNa mjesečnoj razini rezultati su još. U usporedbi sa svibnjem, sezonski i kalendarski prilagođeni promet u trgovini na malo u lipnju je realno porastao za. Promet motornim gorivima i mazivima povećan je zatrgovina prehrambenim proizvodima ostvarila je rast od, a neprehrambeni proizvodi, bez goriva i maziva, porasli su zaPozitivan trend vidljiv je i u ukupnim rezultatima za prvih šest mjeseci ove godine. U odnosu na isto razdoblje lani, kalendarski prilagođeni promet u trgovini na malo povećan je za