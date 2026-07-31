Vlada Republike Hrvatske

125,6 milijuna eura

podmirio dio

osigurala neometana

29 državnih zdravstvenih ustanova

23,8 milijuna eura

1,85 milijuna eura

raspoređena

dva kriterija

125.677.436 eura

ublažavanje

Foto: Osijek031.com/arhiv

donijela je odluku o isplati više odzdravstvenim ustanovama kako bi senjihovih dospjelih obveza tezdravstvena zaštita građana i kontinuirana opskrba lijekovima i potrošnim medicinskim materijalom.Za ukupnoosigurano je 1, dok će sedam bolnica kojima su osnivači županije dobiti ukupnoMinistrica zdravstva istaknula je kako će sredstva bitisvim bolničkim zdravstvenim ustanovama, neovisno o tome jesu li u državnom ili županijskom vlasništvu.Dodala je da će se raspodjela provoditi prema– dospjelosti obveza i izvršenosti rada pojedine ustanove.Ukupno će zdravstvenom sustavu biti isplaćeno, a cilj ove financijske pomoći jedijela nagomilanih dugovanja te očuvanje jednake razine zdravstvene zaštite u cijeloj Hrvatskoj.