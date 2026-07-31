Vlada bolnicama odobrila 125 milijuna eura za podmirenje dugova
31.07.2026. 13:05
Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o isplati više od 125,6 milijuna eura zdravstvenim ustanovama kako bi se podmirio dio njihovih dospjelih obveza te osigurala neometana zdravstvena zaštita građana i kontinuirana opskrba lijekovima i potrošnim medicinskim materijalom.
Za ukupno 29 državnih zdravstvenih ustanova osigurano je 123,8 milijuna eura, dok će sedam bolnica kojima su osnivači županije dobiti ukupno 1,85 milijuna eura.
Ministrica zdravstva istaknula je kako će sredstva biti raspoređena svim bolničkim zdravstvenim ustanovama, neovisno o tome jesu li u državnom ili županijskom vlasništvu.
Dodala je da će se raspodjela provoditi prema dva kriterija – dospjelosti obveza i izvršenosti rada pojedine ustanove.
Ukupno će zdravstvenom sustavu biti isplaćeno 125.677.436 eura, a cilj ove financijske pomoći je ublažavanje dijela nagomilanih dugovanja te očuvanje jednake razine zdravstvene zaštite u cijeloj Hrvatskoj.
Foto: Osijek031.com/arhiv
Za ukupno 29 državnih zdravstvenih ustanova osigurano je 123,8 milijuna eura, dok će sedam bolnica kojima su osnivači županije dobiti ukupno 1,85 milijuna eura.
Ministrica zdravstva istaknula je kako će sredstva biti raspoređena svim bolničkim zdravstvenim ustanovama, neovisno o tome jesu li u državnom ili županijskom vlasništvu.
Dodala je da će se raspodjela provoditi prema dva kriterija – dospjelosti obveza i izvršenosti rada pojedine ustanove.
Ukupno će zdravstvenom sustavu biti isplaćeno 125.677.436 eura, a cilj ove financijske pomoći je ublažavanje dijela nagomilanih dugovanja te očuvanje jednake razine zdravstvene zaštite u cijeloj Hrvatskoj.
Foto: Osijek031.com/arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)