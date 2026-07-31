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U mjestu Vrbica u nadzoru prometa jučer su policijski službenici zaustavili tri teretna vozila (jedno vozilo N3 kategorije, jedno N2 kategorije i jedno N1 kategorije) na kojima su utvrđene tehničke neispravnosti.

Sva tri teretna vozila upućena su na izvanredni tehnički pregled u Stanicu za tehnički pregled Đakovo kojom prilikom je na istima utvrđeno ukupno 40 tehničkih nedostataka od kojih 4 opasna nedostatka (neispravni uređaji za kočenje, razbijeno vjetrobransko staklo, oštećeni i loše pričvršćeni odbojnici) i 36 veća nedostatka (neispravni i oštećeni uređaji za osvjetljavanje, neispravni uređaji za kočenje, oštećeni blatobrani i odbojnici, oštećenja kabine vozila - sjedala i stepenica, propusnost ispušnog sustava, zauljenost motora, oštećenost gaznog sloja pneumatika, nedostaju stranice tovarnog prostora, oštećene ploče za „teška vozila“, korozija i drugo), izvijestili su iz policije.

Za prekršaje tehničke neispravnosti vozila dvojici vozača će biti uručen obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 260 eura, dok je vozaču vozila N3 kategorije naplaćena novčana kazna u iznosu od 65 eura, a obrtniku koji je u vlasništvu navedenog vozila će biti uručena obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom u iznosu od 260 eura.

Vozila su isključena iz prometa uz privremeno oduzimanje registarskih pločica.


Foto: PU osječko-baranjska


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)