tri teretna vozila

tehničke neispravnosti

izvanredni tehnički pregled

40 tehničkih nedostataka

4 opasna nedostatka

36 veća nedostatka

260 eura

65 eura

260 eura

privremeno oduzimanje

Foto: PU osječko-baranjska

U mjestu Vrbica u nadzoru prometa jučer su policijski službenici zaustavili(jedno vozilo N3 kategorije, jedno N2 kategorije i jedno N1 kategorije) na kojima su utvrđeneSva tri teretna vozila upućena su nau Stanicu za tehnički pregled Đakovo kojom prilikom je na istima utvrđeno ukupnood kojih(neispravni uređaji za kočenje, razbijeno vjetrobransko staklo, oštećeni i loše pričvršćeni odbojnici) i(neispravni i oštećeni uređaji za osvjetljavanje, neispravni uređaji za kočenje, oštećeni blatobrani i odbojnici, oštećenja kabine vozila - sjedala i stepenica, propusnost ispušnog sustava, zauljenost motora, oštećenost gaznog sloja pneumatika, nedostaju stranice tovarnog prostora, oštećene ploče za „teška vozila“, korozija i drugo), izvijestili su iz policije.Za prekršaje tehničke neispravnosti vozila dvojici vozača će biti uručen obavezni prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od, dok je vozaču vozila N3 kategorije naplaćena novčana kazna u iznosu od, a obrtniku koji je u vlasništvu navedenog vozila će biti uručena obavijest o počinjenom prekršaju s novčanom kaznom u iznosu odVozila su isključena iz prometa uzregistarskih pločica.