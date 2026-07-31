pet vozača

Jučerašnja alkoholna rekorderka u jutarnjim satima „napuhala“ 2,60 promila alkohola u organizmu

31-godišnja vozačica

2,60 promila

1.320 eura,

zabrane

šest negativnih

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na području Policijske uprave osječko-baranjske policijski službenici su tijekom jučerašnjeg dana evidentirali(četiri osobnog automobila i bicikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.Jučerašnja alkoholna rekorderka bila jeosobnog automobila, koja je zaustavljena na državnoj cesti D-2 u 6.20 sati, izvijestili su iz policije.Alkotestom joj je očitana koncentracija odalkohola u organizmu.Za navedeni prekršaj vozačici slijedi kazna odzaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od tri mjesec, a po pravomoćnosti će joj biti pripisano iprekršajnih bodova.