Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Na području Policijske uprave osječko-baranjske policijski službenici su tijekom jučerašnjeg dana evidentirali pet vozača (četiri osobnog automobila i bicikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.

Jučerašnja alkoholna rekorderka u jutarnjim satima „napuhala“ 2,60 promila alkohola u organizmu
Jučerašnja alkoholna rekorderka bila je 31-godišnja vozačica osobnog automobila, koja je zaustavljena na državnoj cesti D-2 u 6.20 sati, izvijestili su iz policije.

Alkotestom joj je očitana koncentracija od 2,60 promila alkohola u organizmu.

Za navedeni prekršaj vozačici slijedi kazna od 1.320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od tri mjesec, a po pravomoćnosti će joj biti pripisano i šest negativnih prekršajnih bodova.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)