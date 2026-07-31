Ranojutarnja kontrola otkrila alkoholnu rekorderku: za volanom s 2,60 promila
31.07.2026. 11:24
Na području Policijske uprave osječko-baranjske policijski službenici su tijekom jučerašnjeg dana evidentirali pet vozača (četiri osobnog automobila i bicikla) koji su sudjelovali u prometu, iako su bili pod utjecajem alkohola.
Jučerašnja alkoholna rekorderka u jutarnjim satima „napuhala“ 2,60 promila alkohola u organizmu
Jučerašnja alkoholna rekorderka bila je 31-godišnja vozačica osobnog automobila, koja je zaustavljena na državnoj cesti D-2 u 6.20 sati, izvijestili su iz policije.
Alkotestom joj je očitana koncentracija od 2,60 promila alkohola u organizmu.
Za navedeni prekršaj vozačici slijedi kazna od 1.320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od tri mjesec, a po pravomoćnosti će joj biti pripisano i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Jučerašnja alkoholna rekorderka u jutarnjim satima „napuhala“ 2,60 promila alkohola u organizmu
Jučerašnja alkoholna rekorderka bila je 31-godišnja vozačica osobnog automobila, koja je zaustavljena na državnoj cesti D-2 u 6.20 sati, izvijestili su iz policije.
Alkotestom joj je očitana koncentracija od 2,60 promila alkohola u organizmu.
Za navedeni prekršaj vozačici slijedi kazna od 1.320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od tri mjesec, a po pravomoćnosti će joj biti pripisano i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)