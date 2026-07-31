Pao lažni doktor koji je od Osječanke (79) "izvukao" veliku svotu novca
31.07.2026. 9:39
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminalističke policije PU virovitičko-podravske utvrđena je sumnja da je 69-godišnji državljanin Bugarske počinio kazneno djelo prijevaru na štetu 79-godišnjakinje iz Osijeka.
Naime, nepoznata osoba je nazvala 79-godišnju Osječanku predstavljajući se kao liječnik te ju dovela u zabludu lažnim činjenicama da hitno treba platiti liječenje svoje kćeri.
69-godišnjak je uz prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Naime, nepoznata osoba je nazvala 79-godišnju Osječanku predstavljajući se kao liječnik te ju dovela u zabludu lažnim činjenicama da hitno treba platiti liječenje svoje kćeri.
69-godišnjak je uz prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)