kriminalističkim istraživanjem

69-godišnji državljanin Bugarske

hitno treba platiti

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Dovršenimpolicijskih službenika Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminalističke policije PU virovitičko-podravske utvrđena je sumnja da jepočinio kazneno djelo prijevaru na štetu 79-godišnjakinje iz Osijeka.Naime, nepoznata osoba je nazvala 79-godišnju Osječanku predstavljajući se kao liječnik te ju dovela u zabludu lažnim činjenicama daliječenje svoje kćeri.69-godišnjak je uz prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske.