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Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminalističke policije PU virovitičko-podravske utvrđena je sumnja da je 69-godišnji državljanin Bugarske počinio kazneno djelo prijevaru na štetu 79-godišnjakinje iz Osijeka.

Naime, nepoznata osoba je nazvala 79-godišnju Osječanku predstavljajući se kao liječnik te ju dovela u zabludu lažnim činjenicama da hitno treba platiti liječenje svoje kćeri.

69-godišnjak je uz prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)