Kreće projekt modernizacije naplate cestarine: Više od 160 milijuna eura za novi sustav
31.07.2026. 10:54
Vlada Republike Hrvatske odobrila je financiranje projekta "Elektronički sustav naplate cestarine" kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), vrijednog 160,5 milijuna eura, kojim će se uvesti novi sustav naplate na hrvatskim autocestama.
Na sjednici Vlade potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je kako će se iz NPOO-a financirati 115,6 milijuna eura prihvatljivih troškova, dok će preostalih 44,9 milijuna eura, koji se odnose na neprihvatljive troškove, osigurati Hrvatske autoceste kao nositelj projekta.
Novi elektronički sustav naplate cestarine bit će uveden na autocestama kojima upravljaju Hrvatske autoceste, kao i na dionicama pod upravljanjem koncesionara Autocesta Zagreb–Macelj i BINA Istre. Partner na projektu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
Projekt obuhvaća projektiranje i izvođenje radova na uvođenju novog sustava, nabavu potrebne opreme, razvoj digitalnih i korisničkih funkcionalnosti, sustav nadzora naplate, stručni nadzor, upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i informiranja javnosti. Neprihvatljivi troškovi uključuju PDV u iznosu od 29,3 milijuna eura te operativne i troškove održavanja vrijedne 15,6 milijuna eura.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je 17. lipnja poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za ovaj projekt kroz postupak izravne dodjele. Nakon provedbe svih potrebnih provjera donesena je odluka o financiranju, čime su stvoreni uvjeti za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
Vlada je ujedno dala suglasnost Ministarstvu za preuzimanje obveza iz državnog proračuna za 2027. godinu u iznosu od 74,6 milijuna eura, kako bi se omogućila provedba projekta.
Prema Zakonu o naplati cestarine, novi elektronički sustav naplate cestarine trebao bi biti uveden od 1. ožujka 2027. godine.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Na sjednici Vlade potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je kako će se iz NPOO-a financirati 115,6 milijuna eura prihvatljivih troškova, dok će preostalih 44,9 milijuna eura, koji se odnose na neprihvatljive troškove, osigurati Hrvatske autoceste kao nositelj projekta.
Novi elektronički sustav naplate cestarine bit će uveden na autocestama kojima upravljaju Hrvatske autoceste, kao i na dionicama pod upravljanjem koncesionara Autocesta Zagreb–Macelj i BINA Istre. Partner na projektu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
Projekt obuhvaća projektiranje i izvođenje radova na uvođenju novog sustava, nabavu potrebne opreme, razvoj digitalnih i korisničkih funkcionalnosti, sustav nadzora naplate, stručni nadzor, upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i informiranja javnosti. Neprihvatljivi troškovi uključuju PDV u iznosu od 29,3 milijuna eura te operativne i troškove održavanja vrijedne 15,6 milijuna eura.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je 17. lipnja poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za ovaj projekt kroz postupak izravne dodjele. Nakon provedbe svih potrebnih provjera donesena je odluka o financiranju, čime su stvoreni uvjeti za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
Vlada je ujedno dala suglasnost Ministarstvu za preuzimanje obveza iz državnog proračuna za 2027. godinu u iznosu od 74,6 milijuna eura, kako bi se omogućila provedba projekta.
Prema Zakonu o naplati cestarine, novi elektronički sustav naplate cestarine trebao bi biti uveden od 1. ožujka 2027. godine.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)