Vlada Republike Hrvatske

Elektronički sustav naplate cestarine

Nacionalni plan oporavka i otpornosti

160,5 milijuna eura

novi sustav naplate

Oleg Butković

115,6 milijuna eura

44,9 milijuna eura,

Hrvatske autoceste

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

29,3 milijuna eura

15,6 milijuna eura

bespovratnih sredstava

74,6 milijuna eura

1. ožujka 2027.

Foto: Osijek031.com/Arhiv

odobrila je financiranje projekta "" kroz(NPOO), vrijednog, kojim će se uvestina hrvatskim autocestama.Na sjednici Vlade potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastruktureistaknuo je kako će se iz NPOO-a financiratiprihvatljivih troškova, dok će preostalihkoji se odnose na neprihvatljive troškove, osigurati Hrvatske autoceste kao nositelj projekta.Novi elektronički sustav naplate cestarine bit će uveden na autocestama kojima upravljaju, kao i na dionicama pod upravljanjem koncesionara Autocesta Zagreb–Macelj i BINA Istre. Partner na projektu jeProjekt obuhvaća projektiranje i izvođenje radova na uvođenju novog sustava, nabavu potrebne opreme, razvoj digitalnih i korisničkih funkcionalnosti, sustav nadzora naplate, stručni nadzor, upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i informiranja javnosti. Neprihvatljivi troškovi uključuju PDV u iznosu odte operativne i troškove održavanja vrijedneMinistarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je 17. lipnja poziv za dodjeluza ovaj projekt kroz postupak izravne dodjele. Nakon provedbe svih potrebnih provjera donesena je odluka o financiranju, čime su stvoreni uvjeti za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.Vlada je ujedno dala suglasnost Ministarstvu za preuzimanje obveza iz državnog proračuna za 2027. godinu u iznosu od, kako bi se omogućila provedba projekta.Prema Zakonu o naplati cestarine, novi elektronički sustav naplate cestarine trebao bi biti uveden odgodine.