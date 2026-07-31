16 nedjelja

sami biraju

trgovine i trgovački centri

otvoreni

Konzum

Lidl

Plodine

[ZATVORENO]

Studenac

[ZATVORENO]

Eurospin

[ZATVORENO]

Kaufland

Spar

NTL

[ZATVORENO]

BOSO

Portanova

[ZATVORENO]

Mall Osijek

[ZATVORENO]

Emmezeta

[ZATVORENO]

Retail park Gacka

[ZATVORENO]

Pevex

[ZATVORENO]

Metro

[ZATVORENO]

Stop shop Osijek

[ZATVORENO]

Retail park Retfala Nova

[ZATVORENO]

Napomena : Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Trgovine tijekom godine smiju raditi, a trgovine i trgovački centrikoje će to nedjelje biti.U nastavku možete provjeriti koje ćebitiove nedjelje u Osijeku:- Ljudevita Posavskog, Kaštelanska od 8:00 do 13:00 sati, Ulica Hrvatske Republike, Ive Tijardovića od 8:00 do 18:00 sati- Zeleno polje od 8:00 do do 18:00 sati- Svilajska ulica, Josipa Reihl-Kira od 7:00 do 20:00 sati- Sv. Leopolda B. Mandića od 7:00 do 20:00 sati- 6:00 do 00:00 sati