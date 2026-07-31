Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 2. kolovoza
31.07.2026. 9:22
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Ljudevita Posavskog, Kaštelanska od 8:00 do 13:00 sati, Ulica Hrvatske Republike, Ive Tijardovića od 8:00 do 18:00 sati
Lidl - Zeleno polje od 8:00 do do 18:00 sati
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - [ZATVORENO]
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - Svilajska ulica, Josipa Reihl-Kira od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Sv. Leopolda B. Mandića od 7:00 do 20:00 sati
NTL - [ZATVORENO]
BOSO - 6:00 do 00:00 sati
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Ljudevita Posavskog, Kaštelanska od 8:00 do 13:00 sati, Ulica Hrvatske Republike, Ive Tijardovića od 8:00 do 18:00 sati
Lidl - Zeleno polje od 8:00 do do 18:00 sati
Plodine - [ZATVORENO]
Studenac - [ZATVORENO]
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - Svilajska ulica, Josipa Reihl-Kira od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Sv. Leopolda B. Mandića od 7:00 do 20:00 sati
NTL - [ZATVORENO]
BOSO - 6:00 do 00:00 sati
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - [ZATVORENO]
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)