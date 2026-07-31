Brođanci dobivaju novu turističku atrakciju: u tijeku radovi na Interpretacijskom centru
31.07.2026. 8:20
Nedavno su započeli radovi u sklopu projekta rekonstrukciji starog društvenog doma u Brođancima, koji će nakon obnove postati moderan “Interpretacijski centar Olimpijade starih sportova Brođanci”. Riječ je o jednom od projekata Općine Bizovac, kojim će se očuvati i predstaviti bogata tradicija slavonskih pučkih sportova te stvoriti nova zanimljiva turistička atrakcija.
Općina Bizovac prethodno je sklopila ugovor o izvođenju radova sa zajednicom ponuditelja koju čine osječke tvrtke “Igma” i “Impuls”, odabrane nakon izrađene projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika te prethodno provedenog postupka javne nabave.
Ukupna vrijednost investicije iznosi 569.415,21 eura s PDV-om od kojih je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osiguralo bespovratnih 220.000 eura.
Rekonstrukcijom postojećeg objekta Brođanci će dobiti suvremeni interpretacijski centar posvećen Olimpijadi starih sportova utemeljenoj daleke 1972. godine, jedinstvenoj manifestaciji koja desetljećima njeguje i čuva tradicijske sportske igre. Novi prostor omogućit će kvalitetniju prezentaciju bogate kulturne baštine, privući veći broj posjetitelja te dodatno obogatiti turističku ponudu Općine Bizovac i Osječko-baranjske županije.
Prema ugovoru, izvođači imaju rok od 12 mjeseci za završetak radova, računajući od dana uvođenja u posao. Ako se radovi budu odvijali planiranom dinamikom, Interpretacijski centar svoja bi vrata posjetiteljima mogao otvoriti tijekom iduće godine.
Foto: Općina Bizovac
Općina Bizovac prethodno je sklopila ugovor o izvođenju radova sa zajednicom ponuditelja koju čine osječke tvrtke “Igma” i “Impuls”, odabrane nakon izrađene projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika te prethodno provedenog postupka javne nabave.
Ukupna vrijednost investicije iznosi 569.415,21 eura s PDV-om od kojih je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osiguralo bespovratnih 220.000 eura.
Rekonstrukcijom postojećeg objekta Brođanci će dobiti suvremeni interpretacijski centar posvećen Olimpijadi starih sportova utemeljenoj daleke 1972. godine, jedinstvenoj manifestaciji koja desetljećima njeguje i čuva tradicijske sportske igre. Novi prostor omogućit će kvalitetniju prezentaciju bogate kulturne baštine, privući veći broj posjetitelja te dodatno obogatiti turističku ponudu Općine Bizovac i Osječko-baranjske županije.
Prema ugovoru, izvođači imaju rok od 12 mjeseci za završetak radova, računajući od dana uvođenja u posao. Ako se radovi budu odvijali planiranom dinamikom, Interpretacijski centar svoja bi vrata posjetiteljima mogao otvoriti tijekom iduće godine.
Foto: Općina Bizovac
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)