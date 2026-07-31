započeli radovi

starog društvenog doma u Brođancima

Interpretacijski centar Olimpijade starih sportova Brođanci

Općine Bizovac

bogata tradicija slavonskih pučkih sportova

nova zanimljiva

Igma

Impuls

projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika

569.415,21 eura s

220.000 eura

suvremeni interpretacijski centar

dodatno obogatiti

12 mjeseci

Foto: Općina Bizovac

Nedavno suu sklopu projekta rekonstrukciji, koji će nakon obnove postati moderan “”. Riječ je o jednom od projekata, kojim će se očuvati i predstavitite stvoritituristička atrakcija.Općina Bizovac prethodno je sklopila ugovor o izvođenju radova sa zajednicom ponuditelja koju čine osječke tvrtke “” i “”, odabrane nakon izrađenete prethodno provedenog postupka javne nabave.Ukupna vrijednost investicije iznosiPDV-om od kojih je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osiguralo bespovratnihRekonstrukcijom postojećeg objekta Brođanci će dobitiposvećen Olimpijadi starih sportova utemeljenoj daleke 1972. godine, jedinstvenoj manifestaciji koja desetljećima njeguje i čuva tradicijske sportske igre. Novi prostor omogućit će kvalitetniju prezentaciju bogate kulturne baštine, privući veći broj posjetitelja teturističku ponudu Općine Bizovac i Osječko-baranjske županije.Prema ugovoru, izvođači imaju rok odza završetak radova, računajući od dana uvođenja u posao. Ako se radovi budu odvijali planiranom dinamikom, Interpretacijski centar svoja bi vrata posjetiteljima mogao otvoriti tijekom iduće godine.