Servisne informacije [31. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
31.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni.. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 36°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Čepin
od 7:30 do 9:30 sati - Ante Starčevića 2-20 par, 1-11 nep, Kolodvorska 2-66 par, Željeznička 4-76 par, 3-27 nep
Briješće
od 7:15 do 11:15 sati - Vrtna ulica 2/c-52 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Čepinski Martinci
od 7:30 do 12:00 sati - Područje cjelokupnog naselja
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- CineStar Osijek [30.07.-05.08.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
DHMZ prognoza: Sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni.. Jutarnja temperatura 18°C, a dnevna do 36°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Čepin
od 7:30 do 9:30 sati - Ante Starčevića 2-20 par, 1-11 nep, Kolodvorska 2-66 par, Željeznička 4-76 par, 3-27 nep
Briješće
od 7:15 do 11:15 sati - Vrtna ulica 2/c-52 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Čepinski Martinci
od 7:30 do 12:00 sati - Područje cjelokupnog naselja
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- CineStar Osijek [30.07.-05.08.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)