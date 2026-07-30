Žuto, žuto

narančasto

novi toplinski val

sunčano i vruće

37°C.

18°C

36°C

24°C

37°C

žuti meteoalarm

narančasti.

Foto: Osijek031.com/Arhiv

pa. Riječ je o meteoalarmu koju je upaljen za iduće dane u Osijeku i okolici.Pred nama je. Bit će, a dnevna temperatura ide i doU petak će biti sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura do, a dnevna doZa vikend slično vrijeme. Sunčano i vruće. Jutarnja temperatura do, a dnevna doDHMZ je za danas i sutra upalio, a za subotu i nedjeljuPrema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, sunčano i vruće nastavit će se i u idućem tjednu.