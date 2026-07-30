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Žuto, žuto pa narančasto. Riječ je o meteoalarmu koju je upaljen za iduće dane u Osijeku i okolici.

Pred nama je novi toplinski val. Bit će sunčano i vruće, a dnevna temperatura ide i do 37°C.

U petak će biti sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura do 18°C, a dnevna do 36°C.

Za vikend slično vrijeme. Sunčano i vruće. Jutarnja temperatura do 24°C, a dnevna do 37°C.

DHMZ je za danas i sutra upalio žuti meteoalarm, a za subotu i nedjelju narančasti.

Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, sunčano i vruće nastavit će se i u idućem tjednu.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)