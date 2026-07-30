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Policijski službenici I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin i PP Beli Manastir pronašli su 19-godišnjeg kradljivca iz Petlovca koji je ukrao dva mobitela u Osijeku i bicikl u Bilju.

Naime, 19-godišnjak je u Osijeku, 16. srpnja, u noćnim satima, ukrao dva mobitela 20-godišnjaka čime mu je pričinio materijalnu štetu od 700 eura, dok je prije tjedan dana u Bilju ukrao bicikl 49-godišnjoj vlasnici pričinivši joj tom prilikom štetu od 350 eura, izvijestili su iz policije.

Protiv 19-godišnjaka iz Petlovca slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)