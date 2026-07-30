Policijski službenici I. policijske postaje Osijek

19-godišnjeg kradljivca

ukrao dva mobitela

ukrao bicikl

Foto: Osijek031.com/Arhiv

s ispostavom Čepin i PP Beli Manastir pronašli suiz Petlovca koji je ukrao dva mobitela u Osijeku i bicikl u Bilju.Naime, 19-godišnjak je u Osijeku, 16. srpnja, u noćnim satima,20-godišnjaka čime mu je pričinio materijalnu štetu od 700 eura, dok je prije tjedan dana u Bilju49-godišnjoj vlasnici pričinivši joj tom prilikom štetu od 350 eura, izvijestili su iz policije.Protiv 19-godišnjaka iz Petlovca slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.