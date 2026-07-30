Uhvaćen 19-godišnjak: U Osijeku krao mobitele, u Bilju 'odvezao' bicikl
30.07.2026. 12:19
Policijski službenici I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin i PP Beli Manastir pronašli su 19-godišnjeg kradljivca iz Petlovca koji je ukrao dva mobitela u Osijeku i bicikl u Bilju.
Naime, 19-godišnjak je u Osijeku, 16. srpnja, u noćnim satima, ukrao dva mobitela 20-godišnjaka čime mu je pričinio materijalnu štetu od 700 eura, dok je prije tjedan dana u Bilju ukrao bicikl 49-godišnjoj vlasnici pričinivši joj tom prilikom štetu od 350 eura, izvijestili su iz policije.
Protiv 19-godišnjaka iz Petlovca slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Naime, 19-godišnjak je u Osijeku, 16. srpnja, u noćnim satima, ukrao dva mobitela 20-godišnjaka čime mu je pričinio materijalnu štetu od 700 eura, dok je prije tjedan dana u Bilju ukrao bicikl 49-godišnjoj vlasnici pričinivši joj tom prilikom štetu od 350 eura, izvijestili su iz policije.
Protiv 19-godišnjaka iz Petlovca slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)