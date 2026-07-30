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Vijesti::Obrazovanje
Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Program Školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se Program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola.

Programom se financira nabava meda, kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisno označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete“, naglasio je ministar Vlajčić.

Školski medni dan održat će se 7. prosinca, na blagdan svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela.

Program se provodi od 2018. godine te je dosad obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova“, dodao je ministar Vlajčić.

Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251 tisuće eura.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)