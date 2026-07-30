Školski medni dan i u 2026.: Vlada osigurala 251 tisuću eura za med za prvašiće
30.07.2026. 11:48
Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesen je Program Školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2026. godinu.
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se Program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola.
„Programom se financira nabava meda, kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisno označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete“, naglasio je ministar Vlajčić.
Školski medni dan održat će se 7. prosinca, na blagdan svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela.
„Program se provodi od 2018. godine te je dosad obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova“, dodao je ministar Vlajčić.
Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251 tisuće eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić naglasio je da se Program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola.
„Programom se financira nabava meda, kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisno označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete“, naglasio je ministar Vlajčić.
Školski medni dan održat će se 7. prosinca, na blagdan svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela.
„Program se provodi od 2018. godine te je dosad obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova“, dodao je ministar Vlajčić.
Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 251 tisuće eura.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)