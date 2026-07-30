Vlade Republike Hrvatske

Program Školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka

David Vlajčić

poticanja

potpore hrvatskim pčelarima

Programom se financira nabava meda, kao i izrada i distribucija edukativnih i promotivnih materijala. Med koji se distribuira mora biti proizveden na hrvatskim pčelinjacima, biti propisno označen i nositi jednu od priznatih oznaka kvalitete

7. prosinca

Program se provodi od 2018. godine te je dosad obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, dok se u ovoj godini očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova

251 tisuće eura

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na današnjoj sjednicidonesen jeza 2026. godinu.Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstvanaglasio je da se Program provodi s ciljemkonzumacije meda među djecom, ali ikroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola.“, naglasio je ministar Vlajčić.Školski medni dan održat će se, na blagdan svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela.“, dodao je ministar Vlajčić.Za provedbu programa u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od