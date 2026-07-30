U Portanovi ljeto je još uvijek u punom jeku – osvojite vrijedne nagrade, iskoristite velika sniženja i uživajte u obiteljskim sadržajima!
30.07.2026. 9:59
Ljeto u Portanovi i dalje donosi pregršt razloga za posjet! Dok traje drugi krug sezonskih sniženja, posjetitelje očekuju još povoljnije cijene u omiljenim trgovinama, kao i prilika za osvojiti vrijedne ljetne nagrade u sklopu Portanova Summer Passport nagradne igre. Najmlađe očekuje nova kreativna radionica u Twisti Clubu powered by BIC, dok će tijekom prve nedjelje u kolovozu kat zabave ostati otvoren prema prilagođenom radnom vremenu.
Drugi krug sezonskih sniženja je u punom jeku
Ako ste čekali najbolje prilike za shopping, sada je pravo vrijeme! U tijeku je drugi krug sezonskih sniženja u Portanovi, a brojne trgovine pripremile su još atraktivnije popuste na modne komade, obuću, modne dodatke i mnoge druge proizvode. Bilo da tek planirate godišnji odmor ili želite osvježiti svoju garderobu za ostatak ljeta, u Portanovi vas očekuju odlične ponude koje se ne propuštaju.
Ljetna nagradna igra još uvijek traje!
A nakon shoppinga, još uvijek stignete i sudjelovati u Portanova Summer Passport nagradnoj igri te osvojiti jednu od preostalih vrijednih ljetnih nagrada! Sve do 7. kolovoza preuzmite svoju ljetnu putovnicu na Info pultu, obavite pet kupovina u Portanovi u minimalnoj vrijednosti od 10,00 eura te nakon svake kupnje, uz predočenje računa, prikupite žig. Nakon što sakupite svih pet žigova, ispunite putovnicu svojim podacima i ubacite je u nagradni kofer te si tako sudjelujte u izvlačenju za torbu prepunu korisnih potrepština za putovanje i drugih vrijednih nagrada!
Twisti Club powered by BIC: Plaža iz mašte
Ljetna zabava za najmlađe nastavlja se i danas, 30. srpnja! U sklopu Twisti Cluba powered by BIC, od 17 do 18 sati održat će se kreativna radionica "Plaža iz mašte". Djeca će uz pomoć Twister animatora bojati ljetne bojanke te izrađivati šarene plaže i morske motive, a tijekom cijelog druženja pridružit će im se i omiljena maskota panda Twisti. Svi mali kreativci svoje će radove ponijeti kući kao uspomenu na još jedno veselo ljetno druženje u Portanovi.
Radno vrijeme tijekom kolovoza
I za kraj važna informacija - trgovine u Portanovi neće raditi ovu nedjelju, 2. kolovoza. Ipak, svi željni zabave i ugodnog boravka u klimatiziranom prostoru mogu posjetiti 2. kat – kat zabave, koji će i ove nedjelje raditi prema prilagođenom radnom vremenu. Detaljne informacije o radnom vremenu dostupne su na službenim kanalima Portanove.
Ljeto još nije završilo, a Portanova i dalje nudi pregršt razloga za posjet – od odličnih popusta i vrijednih nagrada do zabavnih sadržaja za cijelu obitelj!
Drugi krug sezonskih sniženja je u punom jeku
Ako ste čekali najbolje prilike za shopping, sada je pravo vrijeme! U tijeku je drugi krug sezonskih sniženja u Portanovi, a brojne trgovine pripremile su još atraktivnije popuste na modne komade, obuću, modne dodatke i mnoge druge proizvode. Bilo da tek planirate godišnji odmor ili želite osvježiti svoju garderobu za ostatak ljeta, u Portanovi vas očekuju odlične ponude koje se ne propuštaju.
Ljetna nagradna igra još uvijek traje!
A nakon shoppinga, još uvijek stignete i sudjelovati u Portanova Summer Passport nagradnoj igri te osvojiti jednu od preostalih vrijednih ljetnih nagrada! Sve do 7. kolovoza preuzmite svoju ljetnu putovnicu na Info pultu, obavite pet kupovina u Portanovi u minimalnoj vrijednosti od 10,00 eura te nakon svake kupnje, uz predočenje računa, prikupite žig. Nakon što sakupite svih pet žigova, ispunite putovnicu svojim podacima i ubacite je u nagradni kofer te si tako sudjelujte u izvlačenju za torbu prepunu korisnih potrepština za putovanje i drugih vrijednih nagrada!
Twisti Club powered by BIC: Plaža iz mašte
Ljetna zabava za najmlađe nastavlja se i danas, 30. srpnja! U sklopu Twisti Cluba powered by BIC, od 17 do 18 sati održat će se kreativna radionica "Plaža iz mašte". Djeca će uz pomoć Twister animatora bojati ljetne bojanke te izrađivati šarene plaže i morske motive, a tijekom cijelog druženja pridružit će im se i omiljena maskota panda Twisti. Svi mali kreativci svoje će radove ponijeti kući kao uspomenu na još jedno veselo ljetno druženje u Portanovi.
Radno vrijeme tijekom kolovoza
I za kraj važna informacija - trgovine u Portanovi neće raditi ovu nedjelju, 2. kolovoza. Ipak, svi željni zabave i ugodnog boravka u klimatiziranom prostoru mogu posjetiti 2. kat – kat zabave, koji će i ove nedjelje raditi prema prilagođenom radnom vremenu. Detaljne informacije o radnom vremenu dostupne su na službenim kanalima Portanove.
Ljeto još nije završilo, a Portanova i dalje nudi pregršt razloga za posjet – od odličnih popusta i vrijednih nagrada do zabavnih sadržaja za cijelu obitelj!
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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)