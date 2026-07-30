Državne nekretnine

40 poslovnih prostora

Zagrebu,

Bjelovaru, Cresu (Stivan), Čazmi, Daruvaru, Karlovcu, Našicama, Osijeku, Puli, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Splitu i Zadru

7 četvornih metara

138 četvornih metara

Novoj Vesi

Mesničkoj

Zrinsko-Frankopanskoj

Trgu Ivane Brlić Mažuranić 3

Matoševoj

Rijeci

Brajdi 4A

11 garaža

Foto: Državne nekretnine

objavile su sedmi ovogodišnji javni natječaj za zakup poslovnih prostora Z-7/26 kojim se u zakup nudi ukupnou vlasništvu Republike Hrvatske. Poslovni prostori i garaže nalaze se u 14 hrvatskih gradova. Rok za podnošenje ponuda je 18. rujna 2026. do 12 sati.Najviše poslovnih prostora, njih 18, nalazi se ugdje se u zakup nude prostori na više atraktivnih gradskih lokacija, među kojima su Ilica, Mesnička, Nova Ves, Maksimirska cesta, Trg Francuske Republike, Ulica kralja Zvonimira, Trnsko i druge adrese. Osim u glavnom gradu, poslovni prostori ponuđeni su i uNatječajem su obuhvaćeni prostori površine od, koliko ima najmanji poslovni prostor u Zagrebačkoj 21 u Splitu, do gotovo, koliko ima najveći ponuđeni prostor u Novoj Vesi 2 u Zagrebu. U poslovnim prostorima dopuštene su sve djelatnosti sukladno važećim propisima, osim pružanja usluga smještaja.Početne mjesečne zakupnine kreću se od 8,28 eura za garažu u Sisku do 1.500,60 eura za poslovni prostor u zagrebačkoj. Među atraktivnijim prostorima izdvajaju se poslovni prostor površine cca 74 četvorna metra u6 u Zagrebu s početnom zakupninom od 1.294,48 eura, veći poslovni prostor u Ilici 117A s početnom zakupninom od 1.122,70 eura, prostor u zadarskoj23 s početnom zakupninom od 1.010 eura, poslovni prostor nau Slavonskom Brodu s početnom zakupninom od 946 eura, prostor u9 u Splitu s početnom zakupninom od 919,80 eura te veći poslovni prostor una adresi Školjić 7B s početnom zakupninom od 836 eura, dok početna mjesečna zakupnina za manji poslovni prostor naiznosi 169,40 eura.Poseban dio ponude čini, za čiji se zakup, uz obrtnike i pravne osobe, mogu natjecati i fizičke osobe. U Zagrebu se u zakup daju garaže u Gruškoj ulici, Poljani Jurja Andrassyja, Radauševoj ulici i na Zelenom trgu, s početnim mjesečnim zakupninama od 29,90 do 39,00 eura. Garaže su u ponudi i u Našicama, na Trgu Izidora Kršnjavija 6, gdje se početne zakupnine kreću od 37,99 do 38,99 eura, zatim u Čazmi gdje se za cca 21 četvorni metar nudi garaža po početnoj cijeni od 62,94 eura, dok je najniža početna zakupnina na ovom natječaju upravo za garažu u Sisku te iznosi 8,28 eura mjesečno. Garaže su namijenjene isključivo za smještaj vozila.Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 10 godina, a zakupnici su prvi mjesec od solemnizacije ugovora oslobođeni plaćanja zakupnine kako bi prostor mogli urediti i pripremiti za početak poslovanja. Prostori se daju u zakup u viđenom stanju, a zainteresirani ponuditelji mogu ih razgledati prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu.Ponude se podnose do 18. rujna 2026. godine u 12 sati, dok će javno otvaranje ponuda biti održano istoga dana u 13 sati u prostorijama Državnih nekretnina u Zagrebu, Frana Vrbanića 50. Cjelovit tekst javnog natječaja, raspored razgledavanja poslovnih prostora, obrasci za podnošenje ponuda i svi uvjeti sudjelovanja dostupni su na internetskim stranicama Državnih nekretnina.