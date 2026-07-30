Servisne informacije [30. srpnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
30.07.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Sunčano i vrlo vruće. Jutarnja temperatura 17°C, a dnevna do 35°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Višnjevac
od 7:00 do 10:00 sati - Hercegovačka 1-47 nep, Petra Zoranića 16, 38
Josipovac
od 7:15 do 11:15 sati - Matije Gupca 2, Osječka 117/d-135 nep
Čepin
od 7:30 do 9:30 sati - Dr. Franje Tuđmana 18-20 par, 1-7 nep, 13-17 nep, 41, Franje Račkog 4-20 par, 38/a, 40, 1-23 nep, 45, Kralja Zvonimira 230-326 par, 283-383 nep, Ulica grada Vukovara 103
od 10:30 do 12:30 sati - Kralja Zvonimira 360
Briješće
od 7:00 do 10:00 sati - Duga ulica 120/a, 61-121 nep
od 10:00 do 12:00 sati - Duga ulica 120/b, 123-157 nep, 157/a, Tiha ulica 18, 41
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- CineStar Osijek [30.07.-05.08.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
DHMZ prognoza: Sunčano i vrlo vruće. Jutarnja temperatura 17°C, a dnevna do 35°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Višnjevac
od 7:00 do 10:00 sati - Hercegovačka 1-47 nep, Petra Zoranića 16, 38
Josipovac
od 7:15 do 11:15 sati - Matije Gupca 2, Osječka 117/d-135 nep
Čepin
od 7:30 do 9:30 sati - Dr. Franje Tuđmana 18-20 par, 1-7 nep, 13-17 nep, 41, Franje Račkog 4-20 par, 38/a, 40, 1-23 nep, 45, Kralja Zvonimira 230-326 par, 283-383 nep, Ulica grada Vukovara 103
od 10:30 do 12:30 sati - Kralja Zvonimira 360
Briješće
od 7:00 do 10:00 sati - Duga ulica 120/a, 61-121 nep
od 10:00 do 12:00 sati - Duga ulica 120/b, 123-157 nep, 157/a, Tiha ulica 18, 41
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- CineStar Osijek [30.07.-05.08.2026.] [program]
Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)