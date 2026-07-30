Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Sunčano i vrlo vruće. Jutarnja temperatura 17°C, a dnevna do 35°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Višnjevac
od 7:00 do 10:00 sati - Hercegovačka 1-47 nep, Petra Zoranića 16, 38

Josipovac
od 7:15 do 11:15 sati - Matije Gupca 2, Osječka 117/d-135 nep

Čepin
od 7:30 do 9:30 sati - Dr. Franje Tuđmana 18-20 par, 1-7 nep, 13-17 nep, 41, Franje Račkog 4-20 par, 38/a, 40, 1-23 nep, 45, Kralja Zvonimira 230-326 par, 283-383 nep, Ulica grada Vukovara 103
od 10:30 do 12:30 sati - Kralja Zvonimira 360

Briješće
od 7:00 do 10:00 sati - Duga ulica 120/a, 61-121 nep
od 10:00 do 12:00 sati - Duga ulica 120/b, 123-157 nep, 157/a, Tiha ulica 18, 41

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- CineStar Osijek [30.07.-05.08.2026.] [program]

Događaji:
- Osječko ljeto kulture - OLJK
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Živjeti s bojama" @ Ogranak Donji grad



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)