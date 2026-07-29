Industrijska proizvodnja

rasti

Državnog zavoda za statistiku

5,3 posto

4,3 posto

intermedijarnih proizvoda,

11,5 posto.

5,7 posto

9,8 posto

0,2 posto

prednjači

14,8 posto

1,2 posto

7,3 posto

13,8 posto

1,6 posto

prerađivačka industrija

5,6 posto

4,1 posto

0,8 posto

povećala

zabilježen pad

6,5 posto

od 0,7 posto

0,2 posto

5,3 posto

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u Hrvatskoj nastavila jei tijekom lipnja 2026. godine. Prema podacima, ukupna sezonski i kalendarski prilagođena proizvodnja bila je u lipnju zaveća nego u svibnju, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježen rast odNajveći mjesečni rast ostvaren je u proizvodnjikoja je u odnosu na svibanj povećana zaSlijede kapitalni proizvodi s rastom od, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju ostala na istoj razini. Istodobno je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju pala za, a energije zaNa godišnjoj razini takođerproizvodnja intermedijarnih proizvoda, koja je u lipnju bila veća zanego godinu ranije. Blagi rast odzabilježen je i u proizvodnji energije, dok su kapitalni proizvodi pali za, trajni proizvodi za široku potrošnju za, a netrajni proizvodi za široku potrošnju zaPromatrajući glavna područja djelatnosti,ostvarila je mjesečni rast proizvodnje od, opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija porasla je za, dok je rudarstvo i vađenje zabilježilo rast odU usporedbi s lipnjem prošle godine, prerađivačka industrijaje proizvodnju za četiri posto, dok je u rudarstvu i vađenjuod, a u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji padBroj zaposlenih u industriji tijekom lipnja bio je zaveći nego u svibnju, no u odnosu na lipanj prošle godine smanjen je za