Industrijska proizvodnja u Hrvatskoj nastavila rast, najviše porasla proizvodnja intermedijarnih proizvoda
29.07.2026. 19:03
Industrijska proizvodnja u Hrvatskoj nastavila je rasti i tijekom lipnja 2026. godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ukupna sezonski i kalendarski prilagođena proizvodnja bila je u lipnju za 5,3 posto veća nego u svibnju, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježen rast od 4,3 posto.
Najveći mjesečni rast ostvaren je u proizvodnji intermedijarnih proizvoda, koja je u odnosu na svibanj povećana za 11,5 posto. Slijede kapitalni proizvodi s rastom od 5,7 posto, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju ostala na istoj razini. Istodobno je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju pala za 9,8 posto, a energije za 0,2 posto.
Na godišnjoj razini također prednjači proizvodnja intermedijarnih proizvoda, koja je u lipnju bila veća za 14,8 posto nego godinu ranije. Blagi rast od 1,2 posto zabilježen je i u proizvodnji energije, dok su kapitalni proizvodi pali za 7,3 posto, trajni proizvodi za široku potrošnju za 13,8 posto, a netrajni proizvodi za široku potrošnju za 1,6 posto.
Promatrajući glavna područja djelatnosti, prerađivačka industrija ostvarila je mjesečni rast proizvodnje od 5,6 posto, opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija porasla je za 4,1 posto, dok je rudarstvo i vađenje zabilježilo rast od 0,8 posto.
U usporedbi s lipnjem prošle godine, prerađivačka industrija povećala je proizvodnju za četiri posto, dok je u rudarstvu i vađenju zabilježen pad od 6,5 posto, a u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji pad od 0,7 posto.
Broj zaposlenih u industriji tijekom lipnja bio je za 0,2 posto veći nego u svibnju, no u odnosu na lipanj prošle godine smanjen je za 5,3 posto.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Najveći mjesečni rast ostvaren je u proizvodnji intermedijarnih proizvoda, koja je u odnosu na svibanj povećana za 11,5 posto. Slijede kapitalni proizvodi s rastom od 5,7 posto, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju ostala na istoj razini. Istodobno je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju pala za 9,8 posto, a energije za 0,2 posto.
Na godišnjoj razini također prednjači proizvodnja intermedijarnih proizvoda, koja je u lipnju bila veća za 14,8 posto nego godinu ranije. Blagi rast od 1,2 posto zabilježen je i u proizvodnji energije, dok su kapitalni proizvodi pali za 7,3 posto, trajni proizvodi za široku potrošnju za 13,8 posto, a netrajni proizvodi za široku potrošnju za 1,6 posto.
Promatrajući glavna područja djelatnosti, prerađivačka industrija ostvarila je mjesečni rast proizvodnje od 5,6 posto, opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija porasla je za 4,1 posto, dok je rudarstvo i vađenje zabilježilo rast od 0,8 posto.
U usporedbi s lipnjem prošle godine, prerađivačka industrija povećala je proizvodnju za četiri posto, dok je u rudarstvu i vađenju zabilježen pad od 6,5 posto, a u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji pad od 0,7 posto.
Broj zaposlenih u industriji tijekom lipnja bio je za 0,2 posto veći nego u svibnju, no u odnosu na lipanj prošle godine smanjen je za 5,3 posto.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)