Porezna uprava upozorava građane na novu prijevaru: Kruže lažne poruke o povratu poreza
29.07.2026. 18:28
S početkom isplate povrata poreza ponovno su zabilježeni pokušaji internetskih prijevara u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao Porezna uprava. Građanima stižu lažne e-mail i SMS (phishing i smishing) poruke kojima ih se pokušava navesti na otkrivanje osobnih i financijskih podataka.
Iz Porezne uprave pozivaju građane na oprez te savjetuju da pažljivo provjere svaku zaprimljenu poruku prije nego što kliknu na poveznice ili dostave bilo kakve podatke. U slučaju sumnje preporučuju da se prije bilo kakve reakcije obrate Poreznoj upravi i provjere je li poruka vjerodostojna.
Posebno ističu kako službene poruke dolaze isključivo s domene @porezna-uprava.hr, dok je jedina službena internetska stranica https://porezna-uprava.gov.hr/.
Dosad su kao lažne prijavljene domene https://porezna-uprava.info te adresa pošiljatelja Noreply TaxGov [email protected], no upozoravaju da se mogu pojaviti i druge lažne internetske i e-mail adrese.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Iz Porezne uprave pozivaju građane na oprez te savjetuju da pažljivo provjere svaku zaprimljenu poruku prije nego što kliknu na poveznice ili dostave bilo kakve podatke. U slučaju sumnje preporučuju da se prije bilo kakve reakcije obrate Poreznoj upravi i provjere je li poruka vjerodostojna.
Posebno ističu kako službene poruke dolaze isključivo s domene @porezna-uprava.hr, dok je jedina službena internetska stranica https://porezna-uprava.gov.hr/.
Dosad su kao lažne prijavljene domene https://porezna-uprava.info te adresa pošiljatelja Noreply TaxGov [email protected], no upozoravaju da se mogu pojaviti i druge lažne internetske i e-mail adrese.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)