povrata poreza

internetskih prijevara

lažno predstavljaju

oprez

pažljivo provjere

@porezna-uprava.hr

https://porezna-uprava.gov.hr/

https://porezna-uprava.info

lažne internetske i e-mail adrese

Foto: Osijek031.com/Arhiv

S početkom isplateponovno su zabilježeni pokušajiu kojima se prevarantikao Porezna uprava. Građanima stižu lažne e-mail i SMS (phishing i smishing) poruke kojima ih se pokušava navesti na otkrivanje osobnih i financijskih podataka.Iz Porezne uprave pozivaju građane nate savjetuju dasvaku zaprimljenu poruku prije nego što kliknu na poveznice ili dostave bilo kakve podatke. U slučaju sumnje preporučuju da se prije bilo kakve reakcije obrate Poreznoj upravi i provjere je li poruka vjerodostojna.Posebno ističu kako službene poruke dolaze isključivo s domene, dok je jedina službena internetska stranicaDosad su kao lažne prijavljene domenete adresa pošiljatelja Noreply TaxGov, no upozoravaju da se mogu pojaviti i druge