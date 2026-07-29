Osječko-baranjska županija

pozitivne trendove

ohrabruju rezultati

rast broja

snažniji

8.200 obrta

863 obrta

1.033 nova obrta

investicijskoj aktivnosti

kvalitetni preduvjeti

1.447.300 eura

Rezultati koje ostvarujemo potvrđuju da naše mjere daju konkretne učinke. Posebno nas veseli kontinuirani rast broja obrta jer upravo obrtnici predstavljaju jedan od najvažnijih stupova lokalnog gospodarstva. Imamo 98.500 zaposlenih, broj nezaposlenih je pao ispod 8% i zato moramo podržavati naše poduzetnike kako bi se nastavio dobar smjer rasta i razvoja. Upravo zato smo ove godine udvostručili sredstva za 10 različitih programa, od kojih su njih četiri direktni javni pozivi usmjereni našim poduzetnicima, a dva su nova javna poziva koji se odnose na iznose potpora od 645.000 eura, od ukupnih 1,45 milijuna eura u ovoj godini. Svakako bih istaknula potpore Start plus, Zeleni iskorak, Učeničko poduzetništvo i Potporu razvoju znanosti i poduzetničkim institucijama – dakle, svemu onome što može utjecati na pozitivno poslovno okruženje. Prvi put imamo i ulaganje u našu županijsku poslovnu zonu od 300.000 eura, koja je namijenjena nastavku razvoja poduzetničke infrastrukture i osiguravanju preduvjeta za dolazak novih investitora. Nastavit ćemo tim smjerom, ulažući u programe koji potiču poduzetništvo, stvaraju nova radna mjesta i jačaju konkurentnost našeg gospodarstva

Nataša Tramišak

Foto: OBZ.hr

nastavlja bilježitiu gospodarstvu, a posebnou obrtništvu, poduzetništvu i na tržištu rada.Kontinuiraniobrta potvrđuje svepoduzetnički zamah te povoljno poslovno okruženje koje Županija sustavno razvija kroz svoje poticajne mjere.Na dan 28. srpnja 2026. godine na području Županije aktivno je, što jeviše nego godinu ranije, odnosno rast od 11,76 %. U prvih sedam mjeseci ove godine otvorena su čak, što potvrđuje nastavak snažnog razvoja obrtništva.Pozitivni trendovi vidljivi su i u. Raste vrijednost ulaganja, ali i broj poduzetnika koji investiraju, čime se stvarajuza daljnji gospodarski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. Poljoprivreda pritom i dalje ostaje najznačajnija gospodarska grana te ostvaruje gotovo četvrtinu ukupnih prihoda gospodarstva.Kako bi dodatno potaknula razvoj gospodarstva, Osječko-baranjska županija je u Proračunu za 2026. godinu osiguralaza provedbu Programa poticanja poduzetništva. Program obuhvaća potpore za razvoj poduzetništva i obrtništva, jačanje konkurentnosti, poticanje žena i početnika u poduzetništvu, razvoj poduzetničke infrastrukture, povezivanje gospodarstva sa znanstveno-obrazovnim sektorom te mjere usmjerene jačanju tržišta rada.– istaknula je županica