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Na temelju prethodno izrađene projektno-tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave, ovih dana izvode se radovi na izgradnji pristupne ceste, vodoopskrbne mreže, sustava odvodnje i crpne stanice do zgrade Regionalnog centra civilne zaštite u Bizovcu, smještenog na prostoru pogona bivše bizovačke ciglane.

Pored Općine Bizovac realizaciju projekta financijski podupiru Osječko-baranjska županija u iznosu od 100.000,00 eura, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa 79.301,21 eurom te Hrvatske vode, putem društva Vodovod-Osijek, s iznosom od 160.000,00 eura.


Foto: Općina Bizovac


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)