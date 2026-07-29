projektno-tehničke dokumentacije

provedenog postupka javne nabave

radovi

Regionalnog centra civilne zaštite u Bizovcu

100.000,00 eura

79.301,21 eurom

160.000,00 eura

Foto: Općina Bizovac

Na temelju prethodno izrađene, ovih dana izvode sena izgradnji pristupne ceste, vodoopskrbne mreže, sustava odvodnje i crpne stanice do zgrade, smještenog na prostoru pogona bivše bizovačke ciglane.Pored Općine Bizovac realizaciju projekta financijski podupiru Osječko-baranjska županija u iznosu od, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sate Hrvatske vode, putem društva Vodovod-Osijek, s iznosom od