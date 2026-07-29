Počela izgradnja pristupne infrastrukture za Regionalni centar civilne zaštite u Bizovcu
29.07.2026. 12:14
Na temelju prethodno izrađene projektno-tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave, ovih dana izvode se radovi na izgradnji pristupne ceste, vodoopskrbne mreže, sustava odvodnje i crpne stanice do zgrade Regionalnog centra civilne zaštite u Bizovcu, smještenog na prostoru pogona bivše bizovačke ciglane.
Pored Općine Bizovac realizaciju projekta financijski podupiru Osječko-baranjska županija u iznosu od 100.000,00 eura, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa 79.301,21 eurom te Hrvatske vode, putem društva Vodovod-Osijek, s iznosom od 160.000,00 eura.
Foto: Općina Bizovac
Pored Općine Bizovac realizaciju projekta financijski podupiru Osječko-baranjska županija u iznosu od 100.000,00 eura, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa 79.301,21 eurom te Hrvatske vode, putem društva Vodovod-Osijek, s iznosom od 160.000,00 eura.
Foto: Općina Bizovac
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