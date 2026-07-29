Osijek među hrvatskim gradovima s najvećim rastom broja novorođenih
29.07.2026. 8:45
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je tijekom 2025. godine rođeno 32.479 djece, što je 410 više nego godinu ranije. Iako je riječ o prvom rastu broja novorođenih nakon tri godine pada, sve hrvatske županije i dalje bilježe negativan prirodni prirast.
Osijek se istaknuo među hrvatskim gradovima. Prošle godine u gradu su rođena 774 djeteta, čak 49 više nego 2024., čime je Osijek, odmah iza Splita, drugi grad u Hrvatskoj po broju rođenih.
Uz rast broja novorođenih, Osijek je ostvario i najveće poboljšanje prirodnog prirasta među svim hrvatskim gradovima. Prirodni pad stanovništva smanjen je sa 620 na 480 osoba, odnosno za 140 stanovnika u odnosu na godinu ranije.
Na razini Hrvatske, unatoč pozitivnijim pokazateljima, prirodni pad i dalje je izražen. Tijekom 2025. umrlo je 17.528 osoba više nego što ih je rođeno, iako je taj minus manji nego godinu prije. Stručnjaci upozoravaju da je riječ o ohrabrujućem pomaku, ali ne i o dugoročnom demografskom preokretu.
Foto: Antonela Martinčević/Arhiv
Osijek se istaknuo među hrvatskim gradovima. Prošle godine u gradu su rođena 774 djeteta, čak 49 više nego 2024., čime je Osijek, odmah iza Splita, drugi grad u Hrvatskoj po broju rođenih.
Uz rast broja novorođenih, Osijek je ostvario i najveće poboljšanje prirodnog prirasta među svim hrvatskim gradovima. Prirodni pad stanovništva smanjen je sa 620 na 480 osoba, odnosno za 140 stanovnika u odnosu na godinu ranije.
Na razini Hrvatske, unatoč pozitivnijim pokazateljima, prirodni pad i dalje je izražen. Tijekom 2025. umrlo je 17.528 osoba više nego što ih je rođeno, iako je taj minus manji nego godinu prije. Stručnjaci upozoravaju da je riječ o ohrabrujućem pomaku, ali ne i o dugoročnom demografskom preokretu.
Foto: Antonela Martinčević/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)