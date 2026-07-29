Državnog zavoda za statistiku

32.479 djece

410 više

prvom rastu broja

Osijek

774 djeteta

49 više

drugi grad

najveće poboljšanje

izražen

17.528 osoba

ohrabrujućem pomaku

Foto: Antonela Martinčević/Arhiv

Prema podacima, u Hrvatskoj je tijekom 2025. godine rođeno, što jenego godinu ranije. Iako je riječ onovorođenih nakon tri godine pada, sve hrvatske županije i dalje bilježe negativan prirodni prirast.se istaknuo među hrvatskim gradovima. Prošle godine u gradu su rođena, čaknego 2024., čime je Osijek, odmah iza Splita,u Hrvatskoj po broju rođenih.Uz rast broja novorođenih, Osijek je ostvario iprirodnog prirasta među svim hrvatskim gradovima. Prirodni pad stanovništva smanjen je sa 620 na 480 osoba, odnosno za 140 stanovnika u odnosu na godinu ranije.Na razini Hrvatske, unatoč pozitivnijim pokazateljima, prirodni pad i dalje je. Tijekom 2025. umrlo jeviše nego što ih je rođeno, iako je taj minus manji nego godinu prije. Stručnjaci upozoravaju da je riječ o, ali ne i o dugoročnom demografskom preokretu.