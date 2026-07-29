Opoziv dimljenih rebara zbog opasne bakterije listerije
29.07.2026. 8:08
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda, S-Budget Rebra dimljena VP, Lot: 1B89HK, rokova trajanja 16.08.2026. i 19.08.2026., proizvođača MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o., zbog povećanog broja bakterije Listeria monocytogenes u proizvodu.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.
Podaci o proizvodu
Proizvođač: MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o., Težačka ulica 13, Vrgorac
Stavlja na tržište: SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
"Pozivamo potrošače koji su kupili predmetni proizvod da isti vrate u bilo koju Pivac ili Spar i Interspar trgovinu.
Povrat novca moguć je i bez predočenja računa."
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.
Podaci o proizvodu
Proizvođač: MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o., Težačka ulica 13, Vrgorac
Stavlja na tržište: SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
"Pozivamo potrošače koji su kupili predmetni proizvod da isti vrate u bilo koju Pivac ili Spar i Interspar trgovinu.
Povrat novca moguć je i bez predočenja računa."
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)