Državni inspektorat Republike Hrvatske

S-Budget Rebra dimljena VP,

ovećanog broja bakterije Listeria monocytogenes

nije u skladu

Podaci o proizvodu

Pozivamo potrošače koji su kupili predmetni proizvod da isti vrate u bilo koju Pivac ili Spar i Interspar trgovinu.



Povrat novca moguć je i bez predočenja računa

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izvijestio je o opozivu proizvoda,Lot: 1B89HK, rokova trajanja 16.08.2026. i 19.08.2026., proizvođača MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o., zbog pu proizvodu.Proizvods Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.Proizvođač: MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o., Težačka ulica 13, VrgoracStavlja na tržište: SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb."