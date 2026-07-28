Dvojica stranih vozača uhvaćena u divljanju po autocesti: Vozili više od 210 km/h
28.07.2026. 13:23
U nedjelju, 26. srpnja oko 11,30 sati na autocesti kod Spačve, 22-godišnji državljanin Njemačke upravljao je osobnim automobilom brzinom 211 km/h na dijelu ceste gdje je brzina kretanja vozila dopuštena do 130 km/h.
Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna 660 eura, zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju jedan mjesec i tri negativna prekršajna boda, izvijestili su iz policije.
Također, oko 16,44 sati na autocesti kod Bošnjaka, 28-godišnji državljanin Švicarske upravljao je osobnim automobilom brzinom 212 km/h na dijelu ceste gdje je brzina kretanja vozila dopuštena do 130 km/h.
Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna 660 eura, zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju jedan mjesec i tri negativna prekršajna boda, dodaju iz policije.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna 660 eura, zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju jedan mjesec i tri negativna prekršajna boda, izvijestili su iz policije.
Također, oko 16,44 sati na autocesti kod Bošnjaka, 28-godišnji državljanin Švicarske upravljao je osobnim automobilom brzinom 212 km/h na dijelu ceste gdje je brzina kretanja vozila dopuštena do 130 km/h.
Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna 660 eura, zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju jedan mjesec i tri negativna prekršajna boda, dodaju iz policije.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)