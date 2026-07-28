22-godišnji državljanin Njemačke

211 km/h

130 km/h

660 eura

zabrane korištenja

tri negativna

28-godišnji

212 km/h

130 km/h

660 eura

zabrane

tri negativna

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U nedjelju, 26. srpnja oko 11,30 sati na autocesti kod Spačve,upravljao je osobnim automobilom brzinomna dijelu ceste gdje je brzina kretanja vozila dopuštena doPrekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna, zaštitna mjerainozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju jedan mjesec iprekršajna boda, izvijestili su iz policije.Također, oko 16,44 sati na autocesti kod Bošnjaka,državljanin Švicarske upravljao je osobnim automobilom brzinomna dijelu ceste gdje je brzina kretanja vozila dopuštena doPrekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna, zaštitna mjerakorištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju jedan mjesec iprekršajna boda, dodaju iz policije.