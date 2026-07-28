20 godina rada na zaštiti djece

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

dva važna iskoraka

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

sudskog vještačenja

prva pravna osoba

HAKOM

pouzdanog prijavitelja

prijavljivanje

važnu ulogu

Kada Centar prijavi sadržaj za koji procijeni da je nezakonit i štetan, osobito za djecu, platforma toj prijavi mora dati prednost. To može omogućiti bržu reakciju, spriječiti daljnje širenje sadržaja i pomoći da žrtva ranije dobije zaštitu

Tomislav Ramljak

znanjem i dugogodišnjim iskustvom

izravno pomagati

Tomislav Ramljak

boljem razumijevanju

Ove dvije odluke za nas su veliko priznanje, ali još veća odgovornost. Dolaze upravo u godini u kojoj obilježavamo 20 godina rada, tijekom kojih smo pomagali djeci i obiteljima, educirali stručnjake i razvijali sustav zaštite djece na internetu. Naš je cilj da nezakoniti sadržaji budu obrađeni brže, da sudovi dobiju kvalitetnu stručnu podršku, a djeca pravodobnu zaštitu

pet ureda

prevencija, edukacija i stručna pomoć

brže prijavljeni i obrađeni

U godini u kojoj obilježavaostvario jeu području sigurnosti djece i drugih ranjivih skupina u digitalnom okruženju.odobrilo je Centru obavljanje poslovaza područje socijalnog rada, u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu. Time je Centar postaou Hrvatskoj kojoj je odobreno obavljanje sudskih vještačenja u tom području.Istodobno jedonio prvu odluku u Hrvatskoj o dodjeli statusasukladno Aktu o digitalnim uslugama – DSA, a taj je status dodijeljen upravo Centru za nestalu i zlostavljanu djecu.Status obuhvaćanezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštitom maloljetnika, nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje i mržnju, prijevarama, trgovinom ljudima i drugim oblicima nasilja.Pouzdani prijavitelji imajujer internetske platforme njihove prijave moraju obrađivati prioritetno i bez nepotrebne odgode.– pojasnio je, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u sklopu kojega djeluje i Centar za sigurniji internet.Odobrenje za sudska vještačenja znači da će Centar svojim stručnimmoćipravosuđu u predmetima koji uključuju ugrožavanje djece u digitalnom prostoru. Poslove vještačenja u ime Centra obavljat će, stalni sudski vještak za područje socijalnog rada, iz područja zaštite i sigurnosti djece na internetu.Takva vještačenja mogu pomoći sudovima uinternetskog nasilja, mamljenja djece, seksualnog iskorištavanja, dijeljenja intimnih sadržaja bez pristanka, deepfake sadržaja i drugih digitalnih rizika.– istaknuo je Ramljak.Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner Pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima, županijama i brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece.U Hrvatskoj je do sada otvorenoCentra za sigurniji internet, a priprema se i otvaranje novih. Sve veći broj lokalnih i regionalnih samouprava prepoznaje koliko suvažne za sigurnost djece u digitalnom okruženju.Status pouzdanog prijavitelja ne znači da Centar samostalno uklanja sadržaj niti preuzima ulogu policije, državnog odvjetništva ili suda. O sadržaju odlučuju internetske platforme, dok se slučajevi koji upućuju na moguća kaznena djela i dalje prijavljuju nadležnim tijelima.Za građane je značenje ovih odluka vrlo konkretno jer sada nezakoniti sadržaji mogu biti, sudovi mogu dobiti stručniju podršku, a djeca i njihove obitelji pravodobniju i učinkovitiju zaštitu.