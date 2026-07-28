Dvostruki presedan u Hrvatskoj: CNZD prvi sudski vještak za sigurnost djece na internetu i prvi pouzdani prijavitelj prema DSA-u
28.07.2026. 12:46
U godini u kojoj obilježava 20 godina rada na zaštiti djece, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu ostvario je dva važna iskoraka u području sigurnosti djece i drugih ranjivih skupina u digitalnom okruženju.
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije odobrilo je Centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada, u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu. Time je Centar postao prva pravna osoba u Hrvatskoj kojoj je odobreno obavljanje sudskih vještačenja u tom području.
Istodobno je HAKOM donio prvu odluku u Hrvatskoj o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja sukladno Aktu o digitalnim uslugama – DSA, a taj je status dodijeljen upravo Centru za nestalu i zlostavljanu djecu.
Status obuhvaća prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštitom maloljetnika, nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje i mržnju, prijevarama, trgovinom ljudima i drugim oblicima nasilja.
Pouzdani prijavitelji imaju važnu ulogu jer internetske platforme njihove prijave moraju obrađivati prioritetno i bez nepotrebne odgode.
– Kada Centar prijavi sadržaj za koji procijeni da je nezakonit i štetan, osobito za djecu, platforma toj prijavi mora dati prednost. To može omogućiti bržu reakciju, spriječiti daljnje širenje sadržaja i pomoći da žrtva ranije dobije zaštitu – pojasnio je Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u sklopu kojega djeluje i Centar za sigurniji internet.
Odobrenje za sudska vještačenja znači da će Centar svojim stručnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom moći izravno pomagati pravosuđu u predmetima koji uključuju ugrožavanje djece u digitalnom prostoru. Poslove vještačenja u ime Centra obavljat će Tomislav Ramljak, stalni sudski vještak za područje socijalnog rada, iz područja zaštite i sigurnosti djece na internetu.
Takva vještačenja mogu pomoći sudovima u boljem razumijevanju internetskog nasilja, mamljenja djece, seksualnog iskorištavanja, dijeljenja intimnih sadržaja bez pristanka, deepfake sadržaja i drugih digitalnih rizika.
– Ove dvije odluke za nas su veliko priznanje, ali još veća odgovornost. Dolaze upravo u godini u kojoj obilježavamo 20 godina rada, tijekom kojih smo pomagali djeci i obiteljima, educirali stručnjake i razvijali sustav zaštite djece na internetu. Naš je cilj da nezakoniti sadržaji budu obrađeni brže, da sudovi dobiju kvalitetnu stručnu podršku, a djeca pravodobnu zaštitu – istaknuo je Ramljak.
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner Pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima, županijama i brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece.
U Hrvatskoj je do sada otvoreno pet ureda Centra za sigurniji internet, a priprema se i otvaranje novih. Sve veći broj lokalnih i regionalnih samouprava prepoznaje koliko su prevencija, edukacija i stručna pomoć važne za sigurnost djece u digitalnom okruženju.
Status pouzdanog prijavitelja ne znači da Centar samostalno uklanja sadržaj niti preuzima ulogu policije, državnog odvjetništva ili suda. O sadržaju odlučuju internetske platforme, dok se slučajevi koji upućuju na moguća kaznena djela i dalje prijavljuju nadležnim tijelima.
Za građane je značenje ovih odluka vrlo konkretno jer sada nezakoniti sadržaji mogu biti brže prijavljeni i obrađeni, sudovi mogu dobiti stručniju podršku, a djeca i njihove obitelji pravodobniju i učinkovitiju zaštitu.
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije odobrilo je Centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada, u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu. Time je Centar postao prva pravna osoba u Hrvatskoj kojoj je odobreno obavljanje sudskih vještačenja u tom području.
Istodobno je HAKOM donio prvu odluku u Hrvatskoj o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja sukladno Aktu o digitalnim uslugama – DSA, a taj je status dodijeljen upravo Centru za nestalu i zlostavljanu djecu.
Status obuhvaća prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštitom maloljetnika, nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje i mržnju, prijevarama, trgovinom ljudima i drugim oblicima nasilja.
Pouzdani prijavitelji imaju važnu ulogu jer internetske platforme njihove prijave moraju obrađivati prioritetno i bez nepotrebne odgode.
– Kada Centar prijavi sadržaj za koji procijeni da je nezakonit i štetan, osobito za djecu, platforma toj prijavi mora dati prednost. To može omogućiti bržu reakciju, spriječiti daljnje širenje sadržaja i pomoći da žrtva ranije dobije zaštitu – pojasnio je Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u sklopu kojega djeluje i Centar za sigurniji internet.
Odobrenje za sudska vještačenja znači da će Centar svojim stručnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom moći izravno pomagati pravosuđu u predmetima koji uključuju ugrožavanje djece u digitalnom prostoru. Poslove vještačenja u ime Centra obavljat će Tomislav Ramljak, stalni sudski vještak za područje socijalnog rada, iz područja zaštite i sigurnosti djece na internetu.
Takva vještačenja mogu pomoći sudovima u boljem razumijevanju internetskog nasilja, mamljenja djece, seksualnog iskorištavanja, dijeljenja intimnih sadržaja bez pristanka, deepfake sadržaja i drugih digitalnih rizika.
– Ove dvije odluke za nas su veliko priznanje, ali još veća odgovornost. Dolaze upravo u godini u kojoj obilježavamo 20 godina rada, tijekom kojih smo pomagali djeci i obiteljima, educirali stručnjake i razvijali sustav zaštite djece na internetu. Naš je cilj da nezakoniti sadržaji budu obrađeni brže, da sudovi dobiju kvalitetnu stručnu podršku, a djeca pravodobnu zaštitu – istaknuo je Ramljak.
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu danas je partner Pravobraniteljici za djecu, državnim institucijama, policiji, obrazovnim ustanovama, gradovima, županijama i brojnim organizacijama koje rade na zaštiti djece.
U Hrvatskoj je do sada otvoreno pet ureda Centra za sigurniji internet, a priprema se i otvaranje novih. Sve veći broj lokalnih i regionalnih samouprava prepoznaje koliko su prevencija, edukacija i stručna pomoć važne za sigurnost djece u digitalnom okruženju.
Status pouzdanog prijavitelja ne znači da Centar samostalno uklanja sadržaj niti preuzima ulogu policije, državnog odvjetništva ili suda. O sadržaju odlučuju internetske platforme, dok se slučajevi koji upućuju na moguća kaznena djela i dalje prijavljuju nadležnim tijelima.
Za građane je značenje ovih odluka vrlo konkretno jer sada nezakoniti sadržaji mogu biti brže prijavljeni i obrađeni, sudovi mogu dobiti stručniju podršku, a djeca i njihove obitelji pravodobniju i učinkovitiju zaštitu.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)