Hrvatskoj kronično nedostaju obrtnici: Majstora nema u gotovo nijednoj struci
28.07.2026. 11:31
Hrvatska se suočava s ozbiljnim nedostatkom kvalificiranih obrtnika, a problem je prisutan u svim dijelovima zemlje. Građevinski majstori, električari, vodoinstalateri, automehaničari, ali i pekari, mesari i slastičari među najtraženijim su zanimanjima, upozoravaju Hrvatska obrtnička komora (HOK) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ).
Predsjednik HOK-a ističe da je manjak radne snage jedan od najvećih izazova za razvoj obrtništva te da obrtnici zbog toga sve teže odgovaraju na potrebe tržišta. Posljedice su dulji rokovi čekanja, veći troškovi poslovanja i rast cijena usluga.
Iz HZZ-a navode kako je najveći deficit u građevinskim zanimanjima, poput fasadera, krovopokrivača i zavarivača, ali nedostaje i električara, vodoinstalatera, automehatroničara te radnika u prehrambenoj industriji. Riječ je o strukturnom problemu koji pogađa cijelu Hrvatsku, bez obzira na regiju.
"Nedavno sam u dvorištu gradio dodatnu prostoriju i jedva sam pronašao majstora. Osim same gradnje, tu su bile potrebe i za postavljanjem glazure, keramike, rigipsa. Još me čeka i krečenje. Majstore koje sam i pronašao, čekao sam po nekoliko tjedana jer su u gužvi. Osim prostora, trebalo je izgraditi jedan zid, a majstora nigdje", kaže nam naš sugovornik. I dodaje, kako je majstore čak pokušao “tražiti” i putem društvenih mreža, ali tamo nažalost "ne znaju koliko bi tražili za posao", a ako pravih i ima, oni su u gužvi i posao mogu odraditi tek za nekoliko mjeseci.
Iako se posljednjih godina sve više zapošljavaju strani radnici, HOK i HZZ upozoravaju da oni ne mogu u potpunosti nadoknaditi manjak domaćih kvalificiranih majstora. Strane radnike često je potrebno dodatno osposobiti, zbog čega obje institucije naglašavaju važnost ulaganja u strukovno obrazovanje, naukovanje i praktičnu nastavu.
Unatoč izazovima, iz HOK-a ističu da raste interes mladih za obrtnička zanimanja i majstorske ispite. Smatraju da taj pozitivan trend treba dodatno potaknuti kroz stipendije, kvalitetno mentorstvo i snažniju suradnju države, obrazovnog sustava i obrtnika kako bi se osigurale nove generacije kvalificiranih majstora.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Predsjednik HOK-a ističe da je manjak radne snage jedan od najvećih izazova za razvoj obrtništva te da obrtnici zbog toga sve teže odgovaraju na potrebe tržišta. Posljedice su dulji rokovi čekanja, veći troškovi poslovanja i rast cijena usluga.
Iz HZZ-a navode kako je najveći deficit u građevinskim zanimanjima, poput fasadera, krovopokrivača i zavarivača, ali nedostaje i električara, vodoinstalatera, automehatroničara te radnika u prehrambenoj industriji. Riječ je o strukturnom problemu koji pogađa cijelu Hrvatsku, bez obzira na regiju.
"Nedavno sam u dvorištu gradio dodatnu prostoriju i jedva sam pronašao majstora. Osim same gradnje, tu su bile potrebe i za postavljanjem glazure, keramike, rigipsa. Još me čeka i krečenje. Majstore koje sam i pronašao, čekao sam po nekoliko tjedana jer su u gužvi. Osim prostora, trebalo je izgraditi jedan zid, a majstora nigdje", kaže nam naš sugovornik. I dodaje, kako je majstore čak pokušao “tražiti” i putem društvenih mreža, ali tamo nažalost "ne znaju koliko bi tražili za posao", a ako pravih i ima, oni su u gužvi i posao mogu odraditi tek za nekoliko mjeseci.
Iako se posljednjih godina sve više zapošljavaju strani radnici, HOK i HZZ upozoravaju da oni ne mogu u potpunosti nadoknaditi manjak domaćih kvalificiranih majstora. Strane radnike često je potrebno dodatno osposobiti, zbog čega obje institucije naglašavaju važnost ulaganja u strukovno obrazovanje, naukovanje i praktičnu nastavu.
Unatoč izazovima, iz HOK-a ističu da raste interes mladih za obrtnička zanimanja i majstorske ispite. Smatraju da taj pozitivan trend treba dodatno potaknuti kroz stipendije, kvalitetno mentorstvo i snažniju suradnju države, obrazovnog sustava i obrtnika kako bi se osigurale nove generacije kvalificiranih majstora.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)