ozbiljnim nedostatkom

Građevinski majstori, električari, vodoinstalateri, automehaničari

pekari, mesari i slastičari

najtraženijim

Hrvatska obrtnička komora (HOK) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)

najvećih izazova

građevinskim zanimanjima

Nedavno sam u dvorištu gradio dodatnu prostoriju i jedva sam pronašao majstora. Osim same gradnje, tu su bile potrebe i za postavljanjem glazure, keramike, rigipsa. Još me čeka i krečenje. Majstore koje sam i pronašao, čekao sam po nekoliko tjedana jer su u gužvi. Osim prostora, trebalo je izgraditi jedan zid, a majstora nigdje

tražiti

ne znaju koliko bi tražili za posao

nekoliko mjeseci

strani radnici

ne mogu

dodatno osposobiti

raste interes

pozitivan trend

stipendije, kvalitetno mentorstvo i snažniju suradnju države, obrazovnog sustava i obrtnika

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Hrvatska se suočava skvalificiranih obrtnika, a problem je prisutan u svim dijelovima zemlje., ali imeđusu zanimanjima, upozoravajuPredsjednik HOK-a ističe da je manjak radne snage jedan odza razvoj obrtništva te da obrtnici zbog toga sve teže odgovaraju na potrebe tržišta. Posljedice su dulji rokovi čekanja, veći troškovi poslovanja i rast cijena usluga.Iz HZZ-a navode kako je najveći deficit u, poput fasadera, krovopokrivača i zavarivača, ali nedostaje i električara, vodoinstalatera, automehatroničara te radnika u prehrambenoj industriji. Riječ je o strukturnom problemu koji pogađa cijelu Hrvatsku, bez obzira na regiju.", kaže nam naš sugovornik. I dodaje, kako je majstore čak pokušao “” i putem društvenih mreža, ali tamo nažalost "", a ako pravih i ima, oni su u gužvi i posao mogu odraditi tek zaIako se posljednjih godina sve više zapošljavaju, HOK i HZZ upozoravaju da oniu potpunosti nadoknaditi manjak domaćih kvalificiranih majstora. Strane radnike često je potrebno, zbog čega obje institucije naglašavaju važnost ulaganja u strukovno obrazovanje, naukovanje i praktičnu nastavu.Unatoč izazovima, iz HOK-a ističu damladih za obrtnička zanimanja i majstorske ispite. Smatraju da tajtreba dodatno potaknuti krozkako bi se osigurale nove generacije kvalificiranih majstora.