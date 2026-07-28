Stiže gotovo pet milijuna eura za sport: Naglasak na djeci, rekreaciji i plivanju
28.07.2026. 10:44
Ministarstvo turizma i sporta i ove će godine nastaviti financijski podupirati razvoj sporta na lokalnoj razini. Ministar Tonči Glavina donio je odluke kojima je za ukupno 320 sportskih programa u 2026. godini osigurano gotovo pet milijuna eura.
Za programe poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja dodijeljeno je 4,3 milijuna eura, čime će biti sufinancirano 275 programa. Istodobno, za provedbu programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ osigurano je 609.461,08 eura za ukupno 45 programa.
Sredstva su namijenjena poticanju bavljenja amaterskim sportom i rekreacijom, organizaciji sportskih natjecanja te provedbi programa obuke neplivača. Poseban naglasak stavljen je na uključivanje djece i mladih u organizirane sportske aktivnosti te razvoj osnovnih životnih vještina kroz sport.
Ministar Tonči Glavina istaknuo je kako ulaganje u lokalni sport predstavlja ulaganje u budućnost hrvatskog sporta, jer upravo na toj razini nastaju temelji sportskog sustava i omogućuje se dostupnost sporta svim građanima, bez obzira na mjesto stanovanja.
Podsjetio je i da Ministarstvo posljednjih godina kontinuirano povećava izdvajanja za ove programe. Od 2016. godine za programe poticanja lokalnog sporta, sportskih natjecanja i projekt „Hrvatska pliva“ osigurano je gotovo 25 milijuna eura za više od 1.700 udruga. Time je, prema podacima Ministarstva, sportskim aktivnostima obuhvaćeno više od 720 tisuća korisnika, dok je program obuke neplivača završilo gotovo 60 tisuća osoba, među kojima više od 43 tisuće djece i mladih.
Uz financiranje sportskih programa, Ministarstvo najavljuje nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu kako bi se stvorili još bolji uvjeti za razvoj sporta u svim dijelovima Hrvatske.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Za programe poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja dodijeljeno je 4,3 milijuna eura, čime će biti sufinancirano 275 programa. Istodobno, za provedbu programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ osigurano je 609.461,08 eura za ukupno 45 programa.
Sredstva su namijenjena poticanju bavljenja amaterskim sportom i rekreacijom, organizaciji sportskih natjecanja te provedbi programa obuke neplivača. Poseban naglasak stavljen je na uključivanje djece i mladih u organizirane sportske aktivnosti te razvoj osnovnih životnih vještina kroz sport.
Ministar Tonči Glavina istaknuo je kako ulaganje u lokalni sport predstavlja ulaganje u budućnost hrvatskog sporta, jer upravo na toj razini nastaju temelji sportskog sustava i omogućuje se dostupnost sporta svim građanima, bez obzira na mjesto stanovanja.
Podsjetio je i da Ministarstvo posljednjih godina kontinuirano povećava izdvajanja za ove programe. Od 2016. godine za programe poticanja lokalnog sporta, sportskih natjecanja i projekt „Hrvatska pliva“ osigurano je gotovo 25 milijuna eura za više od 1.700 udruga. Time je, prema podacima Ministarstva, sportskim aktivnostima obuhvaćeno više od 720 tisuća korisnika, dok je program obuke neplivača završilo gotovo 60 tisuća osoba, među kojima više od 43 tisuće djece i mladih.
Uz financiranje sportskih programa, Ministarstvo najavljuje nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu kako bi se stvorili još bolji uvjeti za razvoj sporta u svim dijelovima Hrvatske.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)