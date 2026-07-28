Ministarstvo turizma i sporta

financijski podupirati

Tonči Glavina

320 sportskih programa

pet milijuna eura

4,3 milijuna eura

275 programa

Hrvatska pliva

609.461,08 eura

45 programa

amaterskim sportom i rekreacijom

ulaganje u budućnost

25 milijuna eura

1.700 udruga

720 tisuća korisnika

43 tisuće djece i mladih

nastavak ulaganja

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

i ove će godine nastavitirazvoj sporta na lokalnoj razini. Ministardonio je odluke kojima je za ukupnou 2026. godini osigurano gotovoZa programe poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja dodijeljeno je, čime će biti sufinancirano. Istodobno, za provedbu programa obuke neplivača „“ osigurano jeza ukupnoSredstva su namijenjena poticanju bavljenja, organizaciji sportskih natjecanja te provedbi programa obuke neplivača. Poseban naglasak stavljen je na uključivanje djece i mladih u organizirane sportske aktivnosti te razvoj osnovnih životnih vještina kroz sport.Ministar Tonči Glavina istaknuo je kako ulaganje u lokalni sport predstavljahrvatskog sporta, jer upravo na toj razini nastaju temelji sportskog sustava i omogućuje se dostupnost sporta svim građanima, bez obzira na mjesto stanovanja.Podsjetio je i da Ministarstvo posljednjih godina kontinuirano povećava izdvajanja za ove programe. Od 2016. godine za programe poticanja lokalnog sporta, sportskih natjecanja i projekt „Hrvatska pliva“ osigurano je gotovoza više od. Time je, prema podacima Ministarstva, sportskim aktivnostima obuhvaćeno više od, dok je program obuke neplivača završilo gotovo 60 tisuća osoba, među kojima više odUz financiranje sportskih programa, Ministarstvo najavljujeu sportsku infrastrukturu kako bi se stvorili još bolji uvjeti za razvoj sporta u svim dijelovima Hrvatske.