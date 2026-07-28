Podgorač i Stipanovci

prometna nesreća

22-godišnjak

1,07 promila

bez važeće vozačke dozvole

izgubio nadzor

prije stjecanja prava

nije bilo

260 eura

660 eura

zabrane

četiri negativna

1.320 eura

zabrane

šest negativnih

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Između mjestajučer oko 13.10 sati, dogodila sekojom prilikomupravljajući osobnim automobilom pod utjecajem alkohola odu organizmu inije prilagodio brzinu kretanja vozilom osobinama ceste uslijed čega je ulaskom u zavojnad upravljačem i vozilom sletio na bankinu, a potom u odvodni kanal gdje je vozilo udarilo u kosinu kanala, nakon čega se prevrnulo i udarilo u dva stupa prometnih znakova, koji su se oštetili, izvijestili su iz policije.Očevidom policijskih službenika utvrđeno je da je 22-godišnji vozač je upravljao navedenim vozilomna upravljanje motornim vozilom.U prometnoj nesrećiozlijeđenih osoba, ali je nastala materijalna šteta.Zbog izazivanja prometne nesreće 22-godišnjaku slijedi kazna od, zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna od, zaštitna mjeraupravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca, a po pravomoćnosti će mu biti pripisana iprekršajna boda.Zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozaču slijedi kazna od, zaštitna mjeraupravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca, a po pravomoćnosti će mu biti pripisano iprekršajnih bodova.