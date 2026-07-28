Pijan i bez vozačke sletio s ceste između Podgorača i Stipanovaca
28.07.2026. 9:37
Između mjesta Podgorač i Stipanovci jučer oko 13.10 sati, dogodila se prometna nesreća kojom prilikom 22-godišnjak upravljajući osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,07 promila u organizmu i bez važeće vozačke dozvole nije prilagodio brzinu kretanja vozilom osobinama ceste uslijed čega je ulaskom u zavoj izgubio nadzor nad upravljačem i vozilom sletio na bankinu, a potom u odvodni kanal gdje je vozilo udarilo u kosinu kanala, nakon čega se prevrnulo i udarilo u dva stupa prometnih znakova, koji su se oštetili, izvijestili su iz policije.
Očevidom policijskih službenika utvrđeno je da je 22-godišnji vozač je upravljao navedenim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom.
U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je nastala materijalna šteta.
Zbog izazivanja prometne nesreće 22-godišnjaku slijedi kazna od 260 eura, zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca, a po pravomoćnosti će mu biti pripisana i četiri negativna prekršajna boda.
Zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozaču slijedi kazna od 1.320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca, a po pravomoćnosti će mu biti pripisano i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Očevidom policijskih službenika utvrđeno je da je 22-godišnji vozač je upravljao navedenim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom.
U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, ali je nastala materijalna šteta.
Zbog izazivanja prometne nesreće 22-godišnjaku slijedi kazna od 260 eura, zbog vožnje pod utjecajem alkohola slijedi mu kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca, a po pravomoćnosti će mu biti pripisana i četiri negativna prekršajna boda.
Zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozaču slijedi kazna od 1.320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od tri mjeseca, a po pravomoćnosti će mu biti pripisano i šest negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)