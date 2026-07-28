Prvenstvo Hrvatske za seniore i dobne skupine

400 natjecatelja

PK Osijek

Božičević Klara, Išasegi Ana, Kristek Petra, Lijić Gita, Štulina Lucija, Valenteković Elena, Vučak Gita, Vukić Buga i Žigić Korina te plivači: Baličević Gabrijel, Brođanac Lovro, Burazović Toni, Crnković Toni, Čarapović Luka, Peterko Lucas, Tintor Stefan i Tišov Roko

izvrstan uspjeh

rekorda Hrvatske

21 medalju,

Elena Valenteković, Buga Vukić, Lucija Štulina i Ana Išasegi

Buga Vukić i Luka Čarapović

Korina Žigić

Luka Čarapović

Lovro Brođanac

Buga Vukić

Korina Žigić

Elena Valenteković i Lucija Štulina

Korina Žigić

U nastavku je popis svih osvajača medalja po kategorijama:

LUKA ČARAPOVIĆ (2006., ml. senior):

BUGA VUKIĆ (2010., ml. juniorka):

LOVRO BROĐANAC (2010., ml. junior):

KORINA ŽIGIĆ (2011., ml. juniorka):

ELENA VALENTEKOVIĆ (2011., ml. juniorka):

LUCIJA ŠTULINA (2011., ml. juniorka):

ŠTAFETNA ODLIČJA:

Ana Išasegi, Buga Vukić, Korina Žigić i Petra Kristek

Korina Žigić, Buga Vukić, Lucija Štulina i Ana Išasegi

Korina Žigić, Petra Kristek, Ana Išasegi i Buga Vukić

Korina Žigić, Buga Vukić, Lovro Brođanac i Stefan Tintor

Iskrene čestitke svima, plivačima i trenerima koji su nastupali na prvenstvu te zajedno ostvarili fantastične rezultate. Unatoč svakodnevnim školskim i drugim obvezama radili ste kao mravi, a uz svakodnevna putovanja na treninge u Vukovar te polučili nezapamćene rezultate. Bilo je ovo prvenstvo kakvo Osijek ne pamti! Hvala Gradu Osijeku na omogućavanju korištenja zamjenskog bazena u Vukovaru i besplatnom prijevozu na svaki taj trening dok je „naš” u remontu. Stvorena je jedna od najuspješnijih generacija kluba u muškoj i ženskoj konkurenciji, hvala svima!



Na žalost, naš ml. junior Nikša Galić zbog ozljede nije mogao nastupiti na ovom prvenstvu, a sigurni smo da bi uz njegove nastupe zbir ukupnih odličja bio još veći

U Zagrebu se na Sveticama od 22. do 25. srpnja 2026. održalona kojem je nastupilo ukupnoiz 44 kluba.je predstavljalo ukupno 17 natjecatelja, odnosno plivačice:Ostvarili supostavljanjem novog apsolutnog, juniorskog i mlađe juniorskogu štafeti plivačica!Uz taj povijesni uspjeh, osvojili su ukupnood kojih je 17 pojedinačnih (3 zlatne, 12 srebrnih i 4 brončane) te 4 štafetne medalje ( 2 srebra i 2 bronce).Sjajne djevojke koje su ostvarile povijesni uspjeh za Osijek. Vlasnice trostrukog državnog rekorda u disciplini 4x50 mješovito su:. Jednom utrkom postavile su ne jedan rekord, nego TRI državna rekorda (apsolutni, juniorski i mlađe juniorski). Novi državni rekord štafete 4x50 mješovito od sada iznosi 2:02.34!!Prvenstvo je donijelo dva pojedinačna državna prvaka:(2x), četvero pojedinačnih viceprvaka:(5x),(2x),(2x) ite troje osvajača bronce:(2x),, ulazna mlađa juniorka, je „pokupila” najviše medalja za PK Osijek, čak 11 komada.zlato 50 leđno seniori – DRŽAVNI PRVAKzlato 50 leđno ml. seniori – DRŽAVNI PRVAKsrebro 200 mješovito seniorisrebro 200 mješovito ml. seniorizlato 50 prsno ml. juniorke – DRŽAVNA PRVAKINJAsrebro 100 prsno ml. juniorkesrebro 200 leptir ml. juniorisrebro 100 leptir ml. junioribronca 1500 slobodno seniorkesrebro 1500 slobodno ml. seniorkesrebro 1500 slobodno juniorkesrebro 1500 slobodno mlađe juniorkesrebro 200 leđno ml. juniorkesrebro 100 leđno ml. juniorkebronca 800 slobodno ml. juniorkebronca 50 leđno ml. juniorkebronca 200 leptir ml. juniorkesrebro ml. juniorke u štafeti 4x100 slobodno u sastavu:srebro ml. juniorke u štafeti 4x100mješovito u sastavu:bronca ml. juniorke u štafeti 4x200 slobodno u sastavu:bronca ml. juniora 4x100 mješovito mix u sastavu:, kažu iz PK Osijek.