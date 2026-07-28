PK Osijek ispisao povijest: Tri državna rekorda i čak 21 medalja na Prvenstvu Hrvatske
28.07.2026. 8:45
U Zagrebu se na Sveticama od 22. do 25. srpnja 2026. održalo Prvenstvo Hrvatske za seniore i dobne skupine na kojem je nastupilo ukupno 400 natjecatelja iz 44 kluba. PK Osijek je predstavljalo ukupno 17 natjecatelja, odnosno plivačice: Božičević Klara, Išasegi Ana, Kristek Petra, Lijić Gita, Štulina Lucija, Valenteković Elena, Vučak Gita, Vukić Buga i Žigić Korina te plivači: Baličević Gabrijel, Brođanac Lovro, Burazović Toni, Crnković Toni, Čarapović Luka, Peterko Lucas, Tintor Stefan i Tišov Roko.
Ostvarili su izvrstan uspjeh postavljanjem novog apsolutnog, juniorskog i mlađe juniorskog rekorda Hrvatske u štafeti plivačica!
Uz taj povijesni uspjeh, osvojili su ukupno 21 medalju, od kojih je 17 pojedinačnih (3 zlatne, 12 srebrnih i 4 brončane) te 4 štafetne medalje ( 2 srebra i 2 bronce).
Sjajne djevojke koje su ostvarile povijesni uspjeh za Osijek. Vlasnice trostrukog državnog rekorda u disciplini 4x50 mješovito su: Elena Valenteković, Buga Vukić, Lucija Štulina i Ana Išasegi. Jednom utrkom postavile su ne jedan rekord, nego TRI državna rekorda (apsolutni, juniorski i mlađe juniorski). Novi državni rekord štafete 4x50 mješovito od sada iznosi 2:02.34!!
Prvenstvo je donijelo dva pojedinačna državna prvaka: Buga Vukić i Luka Čarapović (2x), četvero pojedinačnih viceprvaka: Korina Žigić (5x), Luka Čarapović (2x), Lovro Brođanac (2x) i Buga Vukić te troje osvajača bronce: Korina Žigić (2x), Elena Valenteković i Lucija Štulina.
Korina Žigić, ulazna mlađa juniorka, je „pokupila” najviše medalja za PK Osijek, čak 11 komada.
U nastavku je popis svih osvajača medalja po kategorijama:
LUKA ČARAPOVIĆ (2006., ml. senior):
zlato 50 leđno seniori – DRŽAVNI PRVAK
zlato 50 leđno ml. seniori – DRŽAVNI PRVAK
srebro 200 mješovito seniori
srebro 200 mješovito ml. seniori
BUGA VUKIĆ (2010., ml. juniorka):
zlato 50 prsno ml. juniorke – DRŽAVNA PRVAKINJA
srebro 100 prsno ml. juniorke
LOVRO BROĐANAC (2010., ml. junior):
srebro 200 leptir ml. juniori
srebro 100 leptir ml. juniori
KORINA ŽIGIĆ (2011., ml. juniorka):
bronca 1500 slobodno seniorke
srebro 1500 slobodno ml. seniorke
srebro 1500 slobodno juniorke
srebro 1500 slobodno mlađe juniorke
srebro 200 leđno ml. juniorke
srebro 100 leđno ml. juniorke
bronca 800 slobodno ml. juniorke
ELENA VALENTEKOVIĆ (2011., ml. juniorka):
bronca 50 leđno ml. juniorke
LUCIJA ŠTULINA (2011., ml. juniorka):
bronca 200 leptir ml. juniorke
ŠTAFETNA ODLIČJA:
srebro ml. juniorke u štafeti 4x100 slobodno u sastavu: Ana Išasegi, Buga Vukić, Korina Žigić i Petra Kristek
srebro ml. juniorke u štafeti 4x100mješovito u sastavu: Korina Žigić, Buga Vukić, Lucija Štulina i Ana Išasegi
bronca ml. juniorke u štafeti 4x200 slobodno u sastavu: Korina Žigić, Petra Kristek, Ana Išasegi i Buga Vukić
bronca ml. juniora 4x100 mješovito mix u sastavu: Korina Žigić, Buga Vukić, Lovro Brođanac i Stefan Tintor
Iskrene čestitke svima, plivačima i trenerima koji su nastupali na prvenstvu te zajedno ostvarili fantastične rezultate. Unatoč svakodnevnim školskim i drugim obvezama radili ste kao mravi, a uz svakodnevna putovanja na treninge u Vukovar te polučili nezapamćene rezultate. Bilo je ovo prvenstvo kakvo Osijek ne pamti! Hvala Gradu Osijeku na omogućavanju korištenja zamjenskog bazena u Vukovaru i besplatnom prijevozu na svaki taj trening dok je „naš” u remontu. Stvorena je jedna od najuspješnijih generacija kluba u muškoj i ženskoj konkurenciji, hvala svima!
Na žalost, naš ml. junior Nikša Galić zbog ozljede nije mogao nastupiti na ovom prvenstvu, a sigurni smo da bi uz njegove nastupe zbir ukupnih odličja bio još veći, kažu iz PK Osijek.
Ostvarili su izvrstan uspjeh postavljanjem novog apsolutnog, juniorskog i mlađe juniorskog rekorda Hrvatske u štafeti plivačica!
Uz taj povijesni uspjeh, osvojili su ukupno 21 medalju, od kojih je 17 pojedinačnih (3 zlatne, 12 srebrnih i 4 brončane) te 4 štafetne medalje ( 2 srebra i 2 bronce).
Sjajne djevojke koje su ostvarile povijesni uspjeh za Osijek. Vlasnice trostrukog državnog rekorda u disciplini 4x50 mješovito su: Elena Valenteković, Buga Vukić, Lucija Štulina i Ana Išasegi. Jednom utrkom postavile su ne jedan rekord, nego TRI državna rekorda (apsolutni, juniorski i mlađe juniorski). Novi državni rekord štafete 4x50 mješovito od sada iznosi 2:02.34!!
Prvenstvo je donijelo dva pojedinačna državna prvaka: Buga Vukić i Luka Čarapović (2x), četvero pojedinačnih viceprvaka: Korina Žigić (5x), Luka Čarapović (2x), Lovro Brođanac (2x) i Buga Vukić te troje osvajača bronce: Korina Žigić (2x), Elena Valenteković i Lucija Štulina.
Korina Žigić, ulazna mlađa juniorka, je „pokupila” najviše medalja za PK Osijek, čak 11 komada.
U nastavku je popis svih osvajača medalja po kategorijama:
LUKA ČARAPOVIĆ (2006., ml. senior):
zlato 50 leđno seniori – DRŽAVNI PRVAK
zlato 50 leđno ml. seniori – DRŽAVNI PRVAK
srebro 200 mješovito seniori
srebro 200 mješovito ml. seniori
BUGA VUKIĆ (2010., ml. juniorka):
zlato 50 prsno ml. juniorke – DRŽAVNA PRVAKINJA
srebro 100 prsno ml. juniorke
LOVRO BROĐANAC (2010., ml. junior):
srebro 200 leptir ml. juniori
srebro 100 leptir ml. juniori
KORINA ŽIGIĆ (2011., ml. juniorka):
bronca 1500 slobodno seniorke
srebro 1500 slobodno ml. seniorke
srebro 1500 slobodno juniorke
srebro 1500 slobodno mlađe juniorke
srebro 200 leđno ml. juniorke
srebro 100 leđno ml. juniorke
bronca 800 slobodno ml. juniorke
ELENA VALENTEKOVIĆ (2011., ml. juniorka):
bronca 50 leđno ml. juniorke
LUCIJA ŠTULINA (2011., ml. juniorka):
bronca 200 leptir ml. juniorke
ŠTAFETNA ODLIČJA:
srebro ml. juniorke u štafeti 4x100 slobodno u sastavu: Ana Išasegi, Buga Vukić, Korina Žigić i Petra Kristek
srebro ml. juniorke u štafeti 4x100mješovito u sastavu: Korina Žigić, Buga Vukić, Lucija Štulina i Ana Išasegi
bronca ml. juniorke u štafeti 4x200 slobodno u sastavu: Korina Žigić, Petra Kristek, Ana Išasegi i Buga Vukić
bronca ml. juniora 4x100 mješovito mix u sastavu: Korina Žigić, Buga Vukić, Lovro Brođanac i Stefan Tintor
Iskrene čestitke svima, plivačima i trenerima koji su nastupali na prvenstvu te zajedno ostvarili fantastične rezultate. Unatoč svakodnevnim školskim i drugim obvezama radili ste kao mravi, a uz svakodnevna putovanja na treninge u Vukovar te polučili nezapamćene rezultate. Bilo je ovo prvenstvo kakvo Osijek ne pamti! Hvala Gradu Osijeku na omogućavanju korištenja zamjenskog bazena u Vukovaru i besplatnom prijevozu na svaki taj trening dok je „naš” u remontu. Stvorena je jedna od najuspješnijih generacija kluba u muškoj i ženskoj konkurenciji, hvala svima!
Na žalost, naš ml. junior Nikša Galić zbog ozljede nije mogao nastupiti na ovom prvenstvu, a sigurni smo da bi uz njegove nastupe zbir ukupnih odličja bio još veći, kažu iz PK Osijek.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)