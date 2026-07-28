Vlade RH

regulirati

14 dana

1,62 EUR

1,75 EUR

1,21 EUR

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na jučer održanoj telefonskoj sjednici, donesene su uredbe kojima Vlada nastavljacijenu goriva.Uredba na snagu stupa danas i vrijedit će idućih. Vozači će za litru benzina morati izdvojiti, što je povećanje 0,08 EUR/l. Za litru dizelašto je povećanje 0,16 EUR/l i za litru plavog dizelašto je povećanje za čak 0,19 EUR/l.