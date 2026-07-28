Nove cijene goriva stupile na snagu: Vozače čekaju veći troškovi
28.07.2026. 7:46
Na jučer održanoj telefonskoj sjednici Vlade RH, donesene su uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijenu goriva.
Uredba na snagu stupa danas i vrijedit će idućih 14 dana. Vozači će za litru benzina morati izdvojiti 1,62 EUR, što je povećanje 0,08 EUR/l. Za litru dizela 1,75 EUR što je povećanje 0,16 EUR/l i za litru plavog dizela 1,21 EUR što je povećanje za čak 0,19 EUR/l.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Uredba na snagu stupa danas i vrijedit će idućih 14 dana. Vozači će za litru benzina morati izdvojiti 1,62 EUR, što je povećanje 0,08 EUR/l. Za litru dizela 1,75 EUR što je povećanje 0,16 EUR/l i za litru plavog dizela 1,21 EUR što je povećanje za čak 0,19 EUR/l.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)