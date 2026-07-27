71. Svjetskog natjecanja u oranju

farmi Mitrovac u Grabovcu, Općina Čeminac u Baranji

51 najboljeg orača

Osječko-baranjska županija, kao vodeća hrvatska poljoprivredna regija s najvećim udjelom obradivih površina, domaćin je 71. Svjetskog natjecanja u oranju. Pripreme za ovu prestižnu manifestaciju započele su još prošle godine posjetom prethodnom natjecanju u Pragu, s ciljem da se županija i država predstave u najboljem mogućem svjetlu. U sklopu partnerskog odnosa i organizacije, Osječko-baranjska županija potpisala je sporazum o sufinanciranju manifestacije u iznosu od 76 tisuća eura. Svi županijski resursi stavljeni su na raspolaganje kako bi se osigurala vrhunska razina organizacije. Ovo natjecanje donosi višestruke koristi, ne samo u natjecateljskom, već i u gospodarskom smislu. To je, prije svega, političko-gospodarski iskorak jer će se uz natjecanje održati i ministarska konferencija, što predstavlja značajan diplomatski uspjeh i priliku za međunarodno umrežavanje. Osim toga, Turistička zajednica OBŽ pripremila je posebne programe koji će natjecateljima i njihovim ekipama predstaviti bogatu poljoprivrednu i eno-gastronomsku ponudu. Kroz ovu će manifestaciju županija još jednom potvrditi svoj status poljoprivrednog lidera i izvrsnog domaćina na svjetskoj razini

Goran Ivanović

Tugomir Majdak

Svečano otvorenje predviđeno je 3. rujna u poslijepodnevnim satima, uz sudjelovanje visokih državnih dužnosnika. Istoga dana održat će se i ministarska konferencija na temu generacijske obnove u poljoprivredi, čiji je domaćin ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Uz ministre iz država članica Europske unije pozvani su i regionalni ministri, a dolazak je potvrdio i glavni tajnik Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO). Na natjecanju će sudjelovati 51 natjecatelj iz 26 zemalja u dvije kategorije – s plugovima ravnjacima i premetnjacima. Tradicionalno prevladava kategorija plugova ravnjaka, koja se smatra najprestižnijom disciplinom svjetskog natjecanja, dok se i natjecanje s premetnjacima očekuje s velikim zanimanjem posjetitelja. Očekujemo između 10 i 15 tisuća posjetitelja tijekom dva dana natjecanja. Osim toga, natejcatelji i posjetitelji moći će razgledati sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme te uživati u bogatom kulturno-zabavnom programu koji će predstaviti ponudu Osječko-baranjske županije i Hrvatske. Za organizaciju manifestacije, koja se priprema već dvije godine, Vlada RH i OBŽ osigurale su 760 tisuća eura

Pripreme za Svjetsko natjecanje u oranju ušle su u završnu i najintenzivniju fazu. Nakon završetka žetve pšenice, pripremljena je podloga, dok će završno uređenje parcela započeti 18. kolovoza. Za predtreninge, treninge i samo natjecanje bit će na raspolaganju ukupno 250 hektara površine. Riječ je o zahtjevnom terenu sa strukturno težim tlom koje sadrži više gline, zbog čega se nadamo povoljnim vremenskim prilikama i nešto kiše koja bi olakšala natjecanje. Unatoč tome, uvjereni smo da će se natjecatelji uspješno prilagoditi uvjetima na terenu. Hrvatska na prvenstvo dolazi s visokim očekivanjima. Državni prvaci Saša Višak iz Koprivničko-križevačke županije, u kategoriji plugova ravnjaka, i Josip Martinović iz iste županije u kategoriji plugova premetnjaka, predstavljat će Hrvatsku. Obojica imaju dugogodišnje iskustvo i više nastupa na svjetskim prvenstvima, a raspolažu i kvalitetnom opremom usporedivom s konkurencijom iz drugih zemalja. Cilj hrvatske reprezentacije je ostvariti najbolji rezultat dosad

Siniša Hrgović

Foto: OBŽ

Program i domaćinstvo predstojećegpredstavljeni su danas (27. srpnja 2026. godine) u Osijeku. Natjecanje će se održati 4. i 5. rujna 2026. godine na. Očekuje se dolazakiz 26 zemalja svijeta. Taj veliki međunarodni događaj okuplja sudionike, goste i tisuće posjetitelja radi promocije tradicije, poljoprivrede i ruralnog razvoja.– kazao je zamjenik županiceDržavni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstvakazao je kako pripremu terena za natjecanje i popratne sadržaje koordiniraju Savjetodavna služba, Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača (HUONO) i Županijska udruga orača. -– naglasio je državni tajnik Majdak.– istaknuo je, potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača, ujedno i trener reprezentacije orača, te dodao kako se naša zemlja na dosadašnjim natjecanjima redovito svrstavala među 15 najboljih reprezentacija svijeta. Ovo je drugi put da se svjetsko natjecanje u oranju održava u Republici Hrvatskoj. Prvi put je bilo 2012. godine u Biogradu na Moru.