Županija ulaže 43.000 eura u obnovu sanitarnih čvorova Klinike za očne bolesti
27.07.2026. 17:35
Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak uručila je ravnatelju Kliničkog bolničkog centra Osijek, doc. dr. sc. Krunoslavu Šegi, ugovor o sufinanciranju adaptacije sanitarnih čvorova u Klinici za očne bolesti. Osječko-baranjska županija za ovu će namjenu osigurati 43.000,00 eura, čime nastavlja ulagati u unaprjeđenje kvalitete zdravstvene skrbi i stvaranje boljih uvjeta za pacijente i zdravstvene djelatnike.
Klinika za očne bolesti smještena je u secesijskoj zgradi u središtu Osijeka te svakodnevno skrbi za velik broj pacijenata različite životne dobi. Kroz Kliniku dnevno prođe oko 300 pacijenata, bilo zbog pregleda, naručivanja ili operativnih zahvata, zbog čega su funkcionalni, sigurni i pristupačni sanitarni prostori važan preduvjet kvalitetnog pružanja zdravstvene skrbi.
- Poseban značaj projekt ima za djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom kojima će adaptacijom dječjeg i invalidskog sanitarnog prostora biti osigurani primjereniji, dostupniji i dostojanstveniji uvjeti tijekom liječenja i boravka u Klinici. Ujedno će se unaprijediti uvjeti rada zdravstvenog osoblja te boravka pratnje pacijenata. Osječko-baranjska županija kontinuirano ulaže u podizanje standarda zdravstvene skrbi i poboljšanje uvjeta u kojima se liječe naši sugrađani. Dok čekamo početak izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, jednog od najvažnijih zdravstvenih projekata u Hrvatskoj, nastavljamo ulagati u postojeću zdravstvenu infrastrukturu kako bismo pacijentima osigurali kvalitetnije uvjete boravka, a zdravstvenim djelatnicima primjeren prostor za rad, već danas – rekla je županica Nataša Tramišak.
Foto: OBŽ
Klinika za očne bolesti smještena je u secesijskoj zgradi u središtu Osijeka te svakodnevno skrbi za velik broj pacijenata različite životne dobi. Kroz Kliniku dnevno prođe oko 300 pacijenata, bilo zbog pregleda, naručivanja ili operativnih zahvata, zbog čega su funkcionalni, sigurni i pristupačni sanitarni prostori važan preduvjet kvalitetnog pružanja zdravstvene skrbi.
- Poseban značaj projekt ima za djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom kojima će adaptacijom dječjeg i invalidskog sanitarnog prostora biti osigurani primjereniji, dostupniji i dostojanstveniji uvjeti tijekom liječenja i boravka u Klinici. Ujedno će se unaprijediti uvjeti rada zdravstvenog osoblja te boravka pratnje pacijenata. Osječko-baranjska županija kontinuirano ulaže u podizanje standarda zdravstvene skrbi i poboljšanje uvjeta u kojima se liječe naši sugrađani. Dok čekamo početak izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, jednog od najvažnijih zdravstvenih projekata u Hrvatskoj, nastavljamo ulagati u postojeću zdravstvenu infrastrukturu kako bismo pacijentima osigurali kvalitetnije uvjete boravka, a zdravstvenim djelatnicima primjeren prostor za rad, već danas – rekla je županica Nataša Tramišak.
Foto: OBŽ
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