Nataša Tramišak

Kliničkog bolničkog centra Osijek

Krunoslavu Šegi

adaptacije sanitarnih čvorova

43.000,00 eura

velik broj pacijenata

300 pacijenata

Poseban značaj projekt ima za djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom kojima će adaptacijom dječjeg i invalidskog sanitarnog prostora biti osigurani primjereniji, dostupniji i dostojanstveniji uvjeti tijekom liječenja i boravka u Klinici. Ujedno će se unaprijediti uvjeti rada zdravstvenog osoblja te boravka pratnje pacijenata. Osječko-baranjska županija kontinuirano ulaže u podizanje standarda zdravstvene skrbi i poboljšanje uvjeta u kojima se liječe naši sugrađani. Dok čekamo početak izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, jednog od najvažnijih zdravstvenih projekata u Hrvatskoj, nastavljamo ulagati u postojeću zdravstvenu infrastrukturu kako bismo pacijentima osigurali kvalitetnije uvjete boravka, a zdravstvenim djelatnicima primjeren prostor za rad, već danas

Nataša Tramišak

Foto: OBŽ

Županica Osječko-baranjske županijeuručila je ravnatelju, doc. dr. sc., ugovor o sufinanciranjuu Klinici za očne bolesti. Osječko-baranjska županija za ovu će namjenu osigurati, čime nastavlja ulagati u unaprjeđenje kvalitete zdravstvene skrbi i stvaranje boljih uvjeta za pacijente i zdravstvene djelatnike.Klinika za očne bolesti smještena je u secesijskoj zgradi u središtu Osijeka te svakodnevno skrbi zarazličite životne dobi. Kroz Kliniku dnevno prođe oko, bilo zbog pregleda, naručivanja ili operativnih zahvata, zbog čega su funkcionalni, sigurni i pristupačni sanitarni prostori važan preduvjet kvalitetnog pružanja zdravstvene skrbi.– rekla je županica