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regulirati cijenu goriva

Idućih 14 dana bit će ove cijene goriva:

1,62 EUR/l

1,75 EUR/l

1,21 EUR/l

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Danas je održanana kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavljaU odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, a s obzirom na značajan projicirani rast maloprodajnih cijena derivata, visine trošarine su snižene, i to za 0,04 eura po litri na dizelsko gorivo i za 0,01 euro po litri za benzin, te premije za po 0,01 euro po litri za dizelsko i benzinsko gorivo, 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za UNP.za benzinsko gorivo (povećanje 0,08 EUR/l)za dizelsko gorivo (povećanje 0,16 EUR/l)za plavi dizel (povećanje 0,19 EUR/l)