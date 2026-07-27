Hoćemo li plaćati više? Vlada donijela novu odluku o gorivu
27.07.2026. 13:28
Danas je održana telefonska sjednica Vlade na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijenu goriva.
U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, a s obzirom na značajan projicirani rast maloprodajnih cijena derivata, visine trošarine su snižene, i to za 0,04 eura po litri na dizelsko gorivo i za 0,01 euro po litri za benzin, te premije za po 0,01 euro po litri za dizelsko i benzinsko gorivo, 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za UNP.
Idućih 14 dana bit će ove cijene goriva:
- 1,62 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,08 EUR/l)
- 1,75 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,16 EUR/l)
- 1,21 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,19 EUR/l)
Foto: Osijek031.com/Arhiv
U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, a s obzirom na značajan projicirani rast maloprodajnih cijena derivata, visine trošarine su snižene, i to za 0,04 eura po litri na dizelsko gorivo i za 0,01 euro po litri za benzin, te premije za po 0,01 euro po litri za dizelsko i benzinsko gorivo, 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za UNP.
Idućih 14 dana bit će ove cijene goriva:
- 1,62 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,08 EUR/l)
- 1,75 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,16 EUR/l)
- 1,21 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,19 EUR/l)
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)