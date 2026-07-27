Povijesni pogodak Tene Sasi za osječki vaterpolo
27.07.2026. 10:14
Mlada vaterpolistica ŽVK Mursa, Tena Sasi, ostvarila je povijesni uspjeh postavši prva Osječanka koja je postigla pogodak na Svjetskom ili Europskom prvenstvu u vaterpolu.
Na Svjetskom prvenstvu za igračice do 16 godina Tena je bila strijelac u obje dosad odigrane utakmice hrvatske reprezentacije. Mlade Barakudice u prvom su kolu tijesno poražene od Turske rezultatom 9:8, dok su u drugom kolu izgubile od vrlo kvalitetne Grčke s 19:4, no Sasi je i u tom susretu uspjela zatresti protivničku mrežu.
Ovim pogocima Tena je ispisala povijest osječkog vaterpola. Naime, u dugoj tradiciji ovog sporta u gradu na Dravi postala je prvi igrač ili igračica, u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji je postigao pogodak na jednom Svjetskom ili Europskom prvenstvu.
Pred hrvatskom U16 reprezentacijom još su dvije utakmice grupne faze, danas će odmjeriti snage s Rusijom, a potom ih očekuje i dvoboj protiv Australije.
Video pogledajte ovdje.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Na Svjetskom prvenstvu za igračice do 16 godina Tena je bila strijelac u obje dosad odigrane utakmice hrvatske reprezentacije. Mlade Barakudice u prvom su kolu tijesno poražene od Turske rezultatom 9:8, dok su u drugom kolu izgubile od vrlo kvalitetne Grčke s 19:4, no Sasi je i u tom susretu uspjela zatresti protivničku mrežu.
Ovim pogocima Tena je ispisala povijest osječkog vaterpola. Naime, u dugoj tradiciji ovog sporta u gradu na Dravi postala je prvi igrač ili igračica, u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji je postigao pogodak na jednom Svjetskom ili Europskom prvenstvu.
Pred hrvatskom U16 reprezentacijom još su dvije utakmice grupne faze, danas će odmjeriti snage s Rusijom, a potom ih očekuje i dvoboj protiv Australije.
Video pogledajte ovdje.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)