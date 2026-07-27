Poskupljenje goriva

rast cijena

lančanu reakciju

prijevoznici

povećati cijene

prijevoz robe

maloprodajne cijene hrane

dodatno

privremenog smanjenja

pokušati

Foto: Osijek031.com/Arhiv

neće se osjetiti samo na benzinskim postajama. Stručnjaci upozoravaju kako bimogao pokrenutii odraziti se na cijene brojnih proizvoda i usluga, ponajprije hrane.Prvi udar već osjećaju, kojima gorivo čini jedan od najvećih poslovnih troškova. Ako se trend rasta cijena nastavi, upozoravaju da će biti prisiljeniprijevoza, a time iTo bi se, smatraju analitičari, moglo preliti i nateopteretiti kućne budžete. Iako se ponovno spominje mogućnostPDV-a na gorivo kako bi se ublažio rast cijena, stručnjaci zasad ne smatraju da je porezna intervencija najbolje rješenje. U međuvremenu, vozačima preostaje teksmanjiti potrošnju ekonomičnijom vožnjom i redovitom brigom o vozilu.