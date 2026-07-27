Poskupljenje goriva moglo bi podići i cijene hrane
27.07.2026. 9:38
Poskupljenje goriva neće se osjetiti samo na benzinskim postajama. Stručnjaci upozoravaju kako bi rast cijena mogao pokrenuti lančanu reakciju i odraziti se na cijene brojnih proizvoda i usluga, ponajprije hrane.
Prvi udar već osjećaju prijevoznici, kojima gorivo čini jedan od najvećih poslovnih troškova. Ako se trend rasta cijena nastavi, upozoravaju da će biti prisiljeni povećati cijene prijevoza, a time i prijevoz robe.
To bi se, smatraju analitičari, moglo preliti i na maloprodajne cijene hrane te dodatno opteretiti kućne budžete. Iako se ponovno spominje mogućnost privremenog smanjenja PDV-a na gorivo kako bi se ublažio rast cijena, stručnjaci zasad ne smatraju da je porezna intervencija najbolje rješenje. U međuvremenu, vozačima preostaje tek pokušati smanjiti potrošnju ekonomičnijom vožnjom i redovitom brigom o vozilu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Prvi udar već osjećaju prijevoznici, kojima gorivo čini jedan od najvećih poslovnih troškova. Ako se trend rasta cijena nastavi, upozoravaju da će biti prisiljeni povećati cijene prijevoza, a time i prijevoz robe.
To bi se, smatraju analitičari, moglo preliti i na maloprodajne cijene hrane te dodatno opteretiti kućne budžete. Iako se ponovno spominje mogućnost privremenog smanjenja PDV-a na gorivo kako bi se ublažio rast cijena, stručnjaci zasad ne smatraju da je porezna intervencija najbolje rješenje. U međuvremenu, vozačima preostaje tek pokušati smanjiti potrošnju ekonomičnijom vožnjom i redovitom brigom o vozilu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)