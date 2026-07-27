Čisteći tavan pronašao bombu, a uz Dunav otkrivena strojnica
27.07.2026. 8:40
Na širem području Osijeka je tijekom čišćenja tavana i dvorišta 55-godišnjak pronašao jednu bombu i streljivo.
Također je u Osijeku, uz desnu obalu Dunava, 50-godišnjak pronašao strojnicu CZ M72 B.
Policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu bombu, streljivo i strojnicu je s mjesta pronalaska na siguran način izuzeo.
Policija podsjeća građane da akcija „Manje oružja, manje tragedija - Izbacimo uljeza“ još traje.
Pozivaju građane, koji još u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija prijave policiji.
Molimo Vas da takva sredstva ne donosite u policijske postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja, kažu iz policije.
O namjeri predaje obavijeste ih na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat će stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.
Dragovoljna predaja oružja vremenski je neograničena, a o svemu se dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Također je u Osijeku, uz desnu obalu Dunava, 50-godišnjak pronašao strojnicu CZ M72 B.
Policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu bombu, streljivo i strojnicu je s mjesta pronalaska na siguran način izuzeo.
Policija podsjeća građane da akcija „Manje oružja, manje tragedija - Izbacimo uljeza“ još traje.
Pozivaju građane, koji još u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija prijave policiji.
Molimo Vas da takva sredstva ne donosite u policijske postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja, kažu iz policije.
O namjeri predaje obavijeste ih na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat će stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.
Dragovoljna predaja oružja vremenski je neograničena, a o svemu se dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije 0800 88 92.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)