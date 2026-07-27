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Molimo Vas da takva sredstva ne donosite u policijske postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja

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Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na širem području Osijeka je tijekom55-godišnjak pronašao jednuTakođer je u Osijeku, uz desnu obalu Dunava, 50-godišnjak pronašaoPolicijski službenik za protueksplozijsku zaštitu bombu, streljivo i strojnicu je s mjesta pronalaska naizuzeo.Policija podsjeća građane da akcija „“ još traje.Pozivaju građane, koji još u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da gaprijave policiji., kažu iz policije.O namjeri predaje obavijeste ih na brojili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat će stručne i osposobljene policijske službenike u civilu, koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.Dragovoljna predaja oružja vremenski je neograničena, a o svemu se dodatno možete informirati i putem besplatne telefonske linije