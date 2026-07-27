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Vratile su se rode, vratit će se i ljeto.

Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom mogući su na Jadranu i u područjima uz Jadran, a poslijepodne u unutrašnjosti. Dnevna temperatura do 31°C.

U unutrašnjosti u utorak se očekuje umjerena naoblaka. Jutarnja temperatura do 18°C, a dnevna do 31°C.

Od srijede sunčanije i za koji stupanj toplije. U srijedu, četvrtak i petak bit će pretežno sunčano i vruće. Jutarnja temperatura do 19°C do 22°C, a dnevna do 37°C.


Foto: Osijek031.com


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)