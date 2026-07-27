Vratile su se rode, vratit će se i ljeto

djelomice sunčano

promjenjivom naoblakom

pljuskovi s grmljavinom

31°C

umjerena naoblaka

18°C

31°C

sunčanije

toplije

sunčano i vruće

do 19°C do 22°C

37°C

Foto: Osijek031.com

Danas će biti. Mjestimičnimogući su na Jadranu i u područjima uz Jadran, a poslijepodne u unutrašnjosti. Dnevna temperatura doU unutrašnjosti u utorak se očekuje. Jutarnja temperatura do, a dnevna doOd srijedei za koji stupanj. U srijedu, četvrtak i petak bit će pretežno. Jutarnja temperatura, a dnevna do