Ljeto nije reklo zadnju riječ, od sredine tjedna slijedi pravi toplinski udar
27.07.2026. 7:58
Vratile su se rode, vratit će se i ljeto.
Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom mogući su na Jadranu i u područjima uz Jadran, a poslijepodne u unutrašnjosti. Dnevna temperatura do 31°C.
U unutrašnjosti u utorak se očekuje umjerena naoblaka. Jutarnja temperatura do 18°C, a dnevna do 31°C.
Od srijede sunčanije i za koji stupanj toplije. U srijedu, četvrtak i petak bit će pretežno sunčano i vruće. Jutarnja temperatura do 19°C do 22°C, a dnevna do 37°C.
Foto: Osijek031.com
Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom mogući su na Jadranu i u područjima uz Jadran, a poslijepodne u unutrašnjosti. Dnevna temperatura do 31°C.
U unutrašnjosti u utorak se očekuje umjerena naoblaka. Jutarnja temperatura do 18°C, a dnevna do 31°C.
Od srijede sunčanije i za koji stupanj toplije. U srijedu, četvrtak i petak bit će pretežno sunčano i vruće. Jutarnja temperatura do 19°C do 22°C, a dnevna do 37°C.
Foto: Osijek031.com
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)