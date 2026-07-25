1. gardijske brigade Tigrovi

izgubili svoje živote

Vodovoda

Republike Srbije

Mile Čulina, Anto Grgić, Miroslav Gržan, Josip Knežević, Mirko Rožman i Željko Pavić

Nataša Tramišak

Tomo Medved

Ivan Anušić

Sjećanje na Domovinski rat neizbježno nas veže uz ove dane prije 35 godina, kada je započela velika i brutalna velikosrpska agresija koja je pogodila ova mirna sela uz Dunav – Aljmaš, Dalj i Erdut. I ovdje se s pijetetom prisjećamo svih tragično preminulih i poginulih pripadnika hrvatskih Tigrova koji su stali u obranu hrvatske domovine. Bili su prisutni tijekom cijelog Domovinskog rata na ovom istočnoslavonskom bojištu te su dali nemjerljiv doprinos obrani i oslobađanju hrvatskih krajeva

Nataša Tramišak

Anušić

Danas se s pijetetom prisjećamo njihove žrtve i odajemo im počast. Žrtva hrvatskih branitelja trajni je temelj hrvatske slobode i ne smije se nikada zaboraviti

Prije 35 godina neprijatelj je, u noćnom raketiranju iz višecijevnih bacača raketa, usmrtio šestoricu Tigrova. Nije imao snage suočiti se s njima na bojištu, već ih je napao iz daljine. Naša je trajna obveza čuvati istinu o stvaranju i obrani Hrvatske, prenositi je mladim naraštajima te iskazivati zahvalnost i poštovanje hrvatskim braniteljima. Sloboda koju danas živimo počiva na njihovoj hrabrosti i žrtvi, a njihov doprinos mora ostati trajno vrednovan i nikada zaboravljen

Medved

Foto: OBŽ

U znak sjećanja na šestoricu pripadnikakoji suprije 35 godina, prilikom granatiranja odmarališta osječkog, u kojem su bili smješteni, danas (25. srpnja 2026. godine) su kod spomen-obilježja položeni vijenci i upaljene svijeće. Naime, pod okriljem noći tog 25. srpnja 1991. godine, neprijatelj je s teritorijagranatirao odmaralište, a tim su činom ubijeni, dok je 18 pripadnika postrojbe ranjeno. Počast poginulima, uz članove njihovih obitelji, odali su osječko-baranjska županica, izaslanik predsjednika Vlade RH, potpredsjednik Vlade i ministar branitelja, potpredsjednik Vlade i ministar obrane, članovi udruge Veterani Tigrova i udruga proisteklih iz Domovinskog rata.– naglasila je županicaMinistarrekao je kako su šestorica Tigrova poginula u napadu dalekometnog topništva iz Srbije. -– dodao je ministar Anušić.– istaknuo je ministar, koji je i sam bio pripadnik hrabrih hrvatskih Tigrova.