Mnogi zaborave ovu obvezu nakon isteka registracije – kazne idu i do 1.990 eura
25.07.2026. 12:04
Policija podsjeća vlasnike vozila da su dužni odjaviti svoje vozilo ako ga ne registriraju u roku od 15 dana od isteka registracije. Odjava vozila obavlja se u stanicama za tehnički pregled vozila.
Uz zahtjev za odjavu vlasnici su dužni priložiti prometnu dozvolu i vratiti registarske pločice.
"Napominjemo da tehnička neispravnost vozila ne opravdava neizvršenje opisane obveze, kao što ni plaćena kazna za neodjavu vozila u zakonom propisanom vremenu ne opravdava neizvršenje obveze", kažu iz policije.
Za pravnu osobu ili obrtnika predviđena je novčana kazna u iznosu od 660 do 1.990 eura za neodjavu vozila. Za odgovornu osobu u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predviđena je kazna u iznosu od 190 do 660 eura, a za fizičku osobu, vlasnika neodjavljenog vozila, predviđena je kazna od 90 eura.
Ujedno, podsjeću kupce vozila da su u roku od 15 dana od stjecanja vlasništva dužni registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registriraju na svoje ime ili ne odjave, stanica za tehnički pregled vozila će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano (prodavatelj vozila), rješenjem ukinuti registraciju vozila.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Uz zahtjev za odjavu vlasnici su dužni priložiti prometnu dozvolu i vratiti registarske pločice.
"Napominjemo da tehnička neispravnost vozila ne opravdava neizvršenje opisane obveze, kao što ni plaćena kazna za neodjavu vozila u zakonom propisanom vremenu ne opravdava neizvršenje obveze", kažu iz policije.
Za pravnu osobu ili obrtnika predviđena je novčana kazna u iznosu od 660 do 1.990 eura za neodjavu vozila. Za odgovornu osobu u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predviđena je kazna u iznosu od 190 do 660 eura, a za fizičku osobu, vlasnika neodjavljenog vozila, predviđena je kazna od 90 eura.
Ujedno, podsjeću kupce vozila da su u roku od 15 dana od stjecanja vlasništva dužni registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registriraju na svoje ime ili ne odjave, stanica za tehnički pregled vozila će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano (prodavatelj vozila), rješenjem ukinuti registraciju vozila.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)