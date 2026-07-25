dužni odjaviti

ne registriraju

tehnički pregled vozila

prometnu dozvolu i vratiti registarske pločice.

Napominjemo da tehnička neispravnost vozila ne opravdava neizvršenje opisane obveze, kao što ni plaćena kazna za neodjavu vozila u zakonom propisanom vremenu ne opravdava neizvršenje obveze

od 660 do 1.990 eura

od 190 do 660 eura

90 eura

dužni registrirati

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Policija podsjeća vlasnike vozila da susvoje vozilo ako gau roku od 15 dana od isteka registracije. Odjava vozila obavlja se u stanicama zaUz zahtjev za odjavu vlasnici su dužni priložiti", kažu iz policije.Za pravnu osobu ili obrtnika predviđena je novčana kazna u iznosuza neodjavu vozila. Za odgovornu osobu u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave predviđena je kazna u iznosu, a za fizičku osobu, vlasnika neodjavljenog vozila, predviđena je kazna odUjedno, podsjeću kupce vozila da su u roku od 15 dana od stjecanja vlasništvavozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registriraju na svoje ime ili ne odjave, stanica za tehnički pregled vozila će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano (prodavatelj vozila), rješenjem ukinuti registraciju vozila.