Nacionalni krizni stožer u Osijeku donio nove mjere protiv afričke svinjske kuge
24.07.2026. 18:42
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predsjedao je danas u Osijeku sjednicom Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu na kojoj je razmotrena aktualna epidemiološka situacija te dogovoren paket dodatnih mjera radi sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, zaštite domaće proizvodnje i očuvanja hrvatskog svinjogojstva.
Ministar Vlajčić istaknuo je kako je afrička svinjska kuga postala dugoročan izazov hrvatskog svinjogojstva koji zahtijeva odgovorno ponašanje svih sudionika sustava.
„Nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom i dalje imamo gotovo polovicu objekata s utvrđenim nesukladnostima, a na više od 20 posto objekata nedostatnu biosigurnost. To pokazuje da za naše svinjogojstvo ovo nije akutna, nego kronična bolest. Posljednjih dana krenula su upiranja prstom, a to neće donijeti ništa dobro jer je kriza vrijeme kada svi trebamo pojačano zajedno raditi, a ne koristiti je za neke sitne ciljeve ili pranje od odgovornosti. Nitko pojedinačno nije kriv, ali ne spriječimo li ovu bolest da nam svake godine hara, svi ćemo zajedno biti odgovorni“, rekao je ministar Vlajčić.
Dodao je kako institucije moraju djelovati koordinirano kako bi se očuvala velika proizvodnja koja čini okosnicu hrvatskog svinjogojstva, ali i mala obiteljska gospodarstva koja čuvaju život na hrvatskom selu.
Dogovorene mjere
Nacionalni krizni stožer dogovorio je:
- pojačane nadzore svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja
- koordinirano upućivanje svinja na klanje uz potporu Ministarstva i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu
- osiguravanje dodatnih klaoničkih i prerađivačkih kapaciteta
- pojačan policijski i carinski nadzor te logističku potporu interventnim lovačkim timovima
- intenziviranje aktivnosti na smanjenju populacije divljih svinja
- dodatne mjere za očuvanje domaće proizvodnje i plasmana svinjskog mesa.
Posebna preporuka upućena je proizvođačima u zoni III, osobito manjim gospodarstvima koja zbog većeg broja kontakata predstavljaju povećani rizik od unosa virusa, da u što kraćem roku smanje broj svinja plasmanom na tržište ili klanjem za vlastite potrebe.
U zonama zaštite i nadziranja provest će se pojačani nadzori gospodarstava radi provjere biosigurnosnih mjera i svih propisanih uvjeta držanja svinja. Gospodarstvima koja ni nakon ostavljenog roka ne budu ispunjavala propisane uvjete bit će naloženo uklanjanje svinja sukladno važećim propisima.
Cilj svih dogovorenih aktivnosti jest spriječiti daljnje širenje bolesti, sačuvati što veću količinu domaćeg svinjskog mesa na tržištu te svesti potrebu za eutanazijom svinja na najmanju moguću mjeru.
„Velik je to logistički zahvat, ali cilj nam je sačuvati što više domaće proizvodnje. Na objektima koji ni nakon tri godine borbe s ovom bolešću ne ispunjavaju propisane uvjete naredilo bi se klanje i termička obrada mesa, a Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne vrijednosti svinja. Smatram i da bi bilo korisno razmotriti privremeno smanjenje PDV-a na ove proizvode“, rekao je ministar Vlajčić.
Stožer je razmotrio i dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje svinjskog mesa. Dogovoreno je povećanje državnih robnih zaliha domaćih proizvoda od svinjskog mesa, jačanje njihove prisutnosti u sustavu javne nabave te nastavak razgovora s trgovačkim lancima i HORECA sektorom radi osiguravanja plasmana domaćih proizvoda s područja pogođenih afričkom svinjskom kugom.
Operativne aktivnosti nadležnih tijela
Državni inspektorat Republike Hrvatske provest će intenzivne inspekcijske nadzore gospodarstava na kojima se drže svinje, s posebnim naglaskom na biosigurnosne mjere, registraciju i označavanje životinja, sljedivost te zakonitost premještanja. Ministarstvo je Državnom inspektoratu dostavilo podatke o objektima na kojima su tijekom veterinarskih pregleda utvrđene nesukladnosti kako bi nadzori bili usmjereni na gospodarstva s najvećim rizikom.
Ministarstvo unutarnjih poslova dodatno će pojačati aktivnosti na području pet policijskih uprava na istoku Hrvatske. Dogovoreni su pojačani nadzor prometnica i šumskih putova, uspostava kontrolnih punktova te logistička potpora interventnim lovačkim timovima uporabom dronova, termovizijskih kamera i druge raspoložive opreme.
„Dodatno ćemo pojačati aktivnosti na području pet policijskih uprava na istoku zemlje te granične kontrole prema Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Interventnim lovačkim timovima pružit ćemo logističku potporu dronovima i termovizijskim kamerama, a pozivamo građane da policiji prijave svaku sumnju na nezakonit prijevoz ili trgovinu svinjama“, rekao je državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
Hrvatski lovački savez dostavit će popis prioritetnih lovišta, plan aktivnosti te osigurati punu operativnu spremnost interventnih lovačkih timova radi učinkovitijeg smanjenja populacije divljih svinja.
„Već treću lovnu godinu zaredom povećavamo odstrel divljih svinja. Interventni timovi spremni su odmah izaći na prioritetna lovišta kako bi dodatno smanjili brojnost divljih svinja i rizik širenja afričke svinjske kuge“, rekao je tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
Carinska uprava će u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova nastaviti pojačani nadzor na graničnim prijelazima i u unutrašnjosti Republike Hrvatske radi sprječavanja nezakonitog unosa životinja te proizvoda životinjskog podrijetla koji predstavljaju rizik za širenje bolesti.
„Jutros je izdan nalog za dodatnim pojačavanjem carinskog nadzora na graničnim prijelazima i u unutrašnjosti Republike Hrvatske kako bismo spriječili nezakonit unos životinja i proizvoda životinjskog podrijetla“, rekao je pročelnik Područnog carinskog ureda Osijek Darko Matanić.
Govoreći o postupanju u slučajevima sumnje na kaznena djela, državni odvjetnik u Osijeku Ronald Tomaković istaknuo je kako Državno odvjetništvo nije tijelo koje provodi preventivne mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge.
„Uloga Državnog odvjetništva počinje kada policija i Državni inspektorat utvrde činjenice i dostave dokaze o mogućem kaznenom djelu. Kada za to postoje zakonski uvjeti, Državno odvjetništvo procesuirat će odgovorne osobe“, rekao je Tomaković.
Zaključujući sjednicu, ministar Vlajčić poručio je kako je uvjeren da će koordiniranim djelovanjem svih institucija i proizvođača i ove godine biti zaustavljeno širenje afričke svinjske kuge.
„Ovo nije bolest koju ćemo riješiti jednokratnim mjerama. Ona zahtijeva trajno odgovorno ponašanje svih sudionika sustava. Samo dosljednim provođenjem mjera možemo zaštititi domaću proizvodnju, očuvati hrvatsko svinjogojstvo i spriječiti da se s istim problemom suočavamo iz godine u godinu“, zaključio je ministar Vlajčić.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija - Carinske uprave, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Državnog inspektorata, Državnog odvjetništva, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatskog veterinarskog instituta, Hrvatske veterinarske komore, Hrvatske poljoprivredne komore, županija zahvaćenih bolešću te predstavnici proizvođača svinjskog mesa.
Nacionalni krizni stožer nastavit će svakodnevno pratiti epidemiološku situaciju i koordinirati rad svih nadležnih tijela radi sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, zaštite domaće proizvodnje i smanjenja gospodarskih posljedica afričke svinjske kuge.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Ministar Vlajčić istaknuo je kako je afrička svinjska kuga postala dugoročan izazov hrvatskog svinjogojstva koji zahtijeva odgovorno ponašanje svih sudionika sustava.
„Nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom i dalje imamo gotovo polovicu objekata s utvrđenim nesukladnostima, a na više od 20 posto objekata nedostatnu biosigurnost. To pokazuje da za naše svinjogojstvo ovo nije akutna, nego kronična bolest. Posljednjih dana krenula su upiranja prstom, a to neće donijeti ništa dobro jer je kriza vrijeme kada svi trebamo pojačano zajedno raditi, a ne koristiti je za neke sitne ciljeve ili pranje od odgovornosti. Nitko pojedinačno nije kriv, ali ne spriječimo li ovu bolest da nam svake godine hara, svi ćemo zajedno biti odgovorni“, rekao je ministar Vlajčić.
Dodao je kako institucije moraju djelovati koordinirano kako bi se očuvala velika proizvodnja koja čini okosnicu hrvatskog svinjogojstva, ali i mala obiteljska gospodarstva koja čuvaju život na hrvatskom selu.
Dogovorene mjere
Nacionalni krizni stožer dogovorio je:
- pojačane nadzore svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja
- koordinirano upućivanje svinja na klanje uz potporu Ministarstva i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu
- osiguravanje dodatnih klaoničkih i prerađivačkih kapaciteta
- pojačan policijski i carinski nadzor te logističku potporu interventnim lovačkim timovima
- intenziviranje aktivnosti na smanjenju populacije divljih svinja
- dodatne mjere za očuvanje domaće proizvodnje i plasmana svinjskog mesa.
Posebna preporuka upućena je proizvođačima u zoni III, osobito manjim gospodarstvima koja zbog većeg broja kontakata predstavljaju povećani rizik od unosa virusa, da u što kraćem roku smanje broj svinja plasmanom na tržište ili klanjem za vlastite potrebe.
U zonama zaštite i nadziranja provest će se pojačani nadzori gospodarstava radi provjere biosigurnosnih mjera i svih propisanih uvjeta držanja svinja. Gospodarstvima koja ni nakon ostavljenog roka ne budu ispunjavala propisane uvjete bit će naloženo uklanjanje svinja sukladno važećim propisima.
Cilj svih dogovorenih aktivnosti jest spriječiti daljnje širenje bolesti, sačuvati što veću količinu domaćeg svinjskog mesa na tržištu te svesti potrebu za eutanazijom svinja na najmanju moguću mjeru.
„Velik je to logistički zahvat, ali cilj nam je sačuvati što više domaće proizvodnje. Na objektima koji ni nakon tri godine borbe s ovom bolešću ne ispunjavaju propisane uvjete naredilo bi se klanje i termička obrada mesa, a Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne vrijednosti svinja. Smatram i da bi bilo korisno razmotriti privremeno smanjenje PDV-a na ove proizvode“, rekao je ministar Vlajčić.
Stožer je razmotrio i dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje svinjskog mesa. Dogovoreno je povećanje državnih robnih zaliha domaćih proizvoda od svinjskog mesa, jačanje njihove prisutnosti u sustavu javne nabave te nastavak razgovora s trgovačkim lancima i HORECA sektorom radi osiguravanja plasmana domaćih proizvoda s područja pogođenih afričkom svinjskom kugom.
Operativne aktivnosti nadležnih tijela
Državni inspektorat Republike Hrvatske provest će intenzivne inspekcijske nadzore gospodarstava na kojima se drže svinje, s posebnim naglaskom na biosigurnosne mjere, registraciju i označavanje životinja, sljedivost te zakonitost premještanja. Ministarstvo je Državnom inspektoratu dostavilo podatke o objektima na kojima su tijekom veterinarskih pregleda utvrđene nesukladnosti kako bi nadzori bili usmjereni na gospodarstva s najvećim rizikom.
Ministarstvo unutarnjih poslova dodatno će pojačati aktivnosti na području pet policijskih uprava na istoku Hrvatske. Dogovoreni su pojačani nadzor prometnica i šumskih putova, uspostava kontrolnih punktova te logistička potpora interventnim lovačkim timovima uporabom dronova, termovizijskih kamera i druge raspoložive opreme.
„Dodatno ćemo pojačati aktivnosti na području pet policijskih uprava na istoku zemlje te granične kontrole prema Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Interventnim lovačkim timovima pružit ćemo logističku potporu dronovima i termovizijskim kamerama, a pozivamo građane da policiji prijave svaku sumnju na nezakonit prijevoz ili trgovinu svinjama“, rekao je državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
Hrvatski lovački savez dostavit će popis prioritetnih lovišta, plan aktivnosti te osigurati punu operativnu spremnost interventnih lovačkih timova radi učinkovitijeg smanjenja populacije divljih svinja.
„Već treću lovnu godinu zaredom povećavamo odstrel divljih svinja. Interventni timovi spremni su odmah izaći na prioritetna lovišta kako bi dodatno smanjili brojnost divljih svinja i rizik širenja afričke svinjske kuge“, rekao je tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
Carinska uprava će u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova nastaviti pojačani nadzor na graničnim prijelazima i u unutrašnjosti Republike Hrvatske radi sprječavanja nezakonitog unosa životinja te proizvoda životinjskog podrijetla koji predstavljaju rizik za širenje bolesti.
„Jutros je izdan nalog za dodatnim pojačavanjem carinskog nadzora na graničnim prijelazima i u unutrašnjosti Republike Hrvatske kako bismo spriječili nezakonit unos životinja i proizvoda životinjskog podrijetla“, rekao je pročelnik Područnog carinskog ureda Osijek Darko Matanić.
Govoreći o postupanju u slučajevima sumnje na kaznena djela, državni odvjetnik u Osijeku Ronald Tomaković istaknuo je kako Državno odvjetništvo nije tijelo koje provodi preventivne mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge.
„Uloga Državnog odvjetništva počinje kada policija i Državni inspektorat utvrde činjenice i dostave dokaze o mogućem kaznenom djelu. Kada za to postoje zakonski uvjeti, Državno odvjetništvo procesuirat će odgovorne osobe“, rekao je Tomaković.
Zaključujući sjednicu, ministar Vlajčić poručio je kako je uvjeren da će koordiniranim djelovanjem svih institucija i proizvođača i ove godine biti zaustavljeno širenje afričke svinjske kuge.
„Ovo nije bolest koju ćemo riješiti jednokratnim mjerama. Ona zahtijeva trajno odgovorno ponašanje svih sudionika sustava. Samo dosljednim provođenjem mjera možemo zaštititi domaću proizvodnju, očuvati hrvatsko svinjogojstvo i spriječiti da se s istim problemom suočavamo iz godine u godinu“, zaključio je ministar Vlajčić.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija - Carinske uprave, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Državnog inspektorata, Državnog odvjetništva, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatskog veterinarskog instituta, Hrvatske veterinarske komore, Hrvatske poljoprivredne komore, županija zahvaćenih bolešću te predstavnici proizvođača svinjskog mesa.
Nacionalni krizni stožer nastavit će svakodnevno pratiti epidemiološku situaciju i koordinirati rad svih nadležnih tijela radi sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, zaštite domaće proizvodnje i smanjenja gospodarskih posljedica afričke svinjske kuge.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)