David Vlajčić

Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu

aktualna epidemiološka situacija

paket dodatnih mjera

dugoročan izazov

Nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom i dalje imamo gotovo polovicu objekata s utvrđenim nesukladnostima, a na više od 20 posto objekata nedostatnu biosigurnost. To pokazuje da za naše svinjogojstvo ovo nije akutna, nego kronična bolest. Posljednjih dana krenula su upiranja prstom, a to neće donijeti ništa dobro jer je kriza vrijeme kada svi trebamo pojačano zajedno raditi, a ne koristiti je za neke sitne ciljeve ili pranje od odgovornosti. Nitko pojedinačno nije kriv, ali ne spriječimo li ovu bolest da nam svake godine hara, svi ćemo zajedno biti odgovorni

koordinirano

Dogovorene mjere

Nacionalni krizni stožer dogovorio je:

zoni III

pojačani nadzori

spriječiti daljnje širenje bolesti

Velik je to logistički zahvat, ali cilj nam je sačuvati što više domaće proizvodnje. Na objektima koji ni nakon tri godine borbe s ovom bolešću ne ispunjavaju propisane uvjete naredilo bi se klanje i termička obrada mesa, a Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne vrijednosti svinja. Smatram i da bi bilo korisno razmotriti privremeno smanjenje PDV-a na ove proizvode

dodatne mjere

Operativne aktivnosti nadležnih tijela

Državni inspektorat Republike Hrvatske

intenzivne inspekcijske nadzore

Ministarstvo unutarnjih poslova

pojačati aktivnosti

Dodatno ćemo pojačati aktivnosti na području pet policijskih uprava na istoku zemlje te granične kontrole prema Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Interventnim lovačkim timovima pružit ćemo logističku potporu dronovima i termovizijskim kamerama, a pozivamo građane da policiji prijave svaku sumnju na nezakonit prijevoz ili trgovinu svinjama

Tomislav Bilandžić

Hrvatski lovački savez

prioritetnih lovišta

Već treću lovnu godinu zaredom povećavamo odstrel divljih svinja. Interventni timovi spremni su odmah izaći na prioritetna lovišta kako bi dodatno smanjili brojnost divljih svinja i rizik širenja afričke svinjske kuge

Hrvoje Kukas

Carinska uprava

Ministarstvom unutarnjih poslova

pojačani nadzor

Jutros je izdan nalog za dodatnim pojačavanjem carinskog nadzora na graničnim prijelazima i u unutrašnjosti Republike Hrvatske kako bismo spriječili nezakonit unos životinja i proizvoda životinjskog podrijetla

Darko Matanić

kaznena djela

Ronald Tomaković

Uloga Državnog odvjetništva počinje kada policija i Državni inspektorat utvrde činjenice i dostave dokaze o mogućem kaznenom djelu. Kada za to postoje zakonski uvjeti, Državno odvjetništvo procesuirat će odgovorne osobe

Ovo nije bolest koju ćemo riješiti jednokratnim mjerama. Ona zahtijeva trajno odgovorno ponašanje svih sudionika sustava. Samo dosljednim provođenjem mjera možemo zaštititi domaću proizvodnju, očuvati hrvatsko svinjogojstvo i spriječiti da se s istim problemom suočavamo iz godine u godinu

epidemiološku situaciju

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Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstvapredsjedao je danas u Osijeku sjednicomna kojoj je razmotrenate dogovorenradi sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, zaštite domaće proizvodnje i očuvanja hrvatskog svinjogojstva.Ministar Vlajčić istaknuo je kako je afrička svinjska kuga postalahrvatskog svinjogojstva koji zahtijeva odgovorno ponašanje svih sudionika sustava.“, rekao je ministar Vlajčić.Dodao je kako institucije moraju djelovatikako bi se očuvala velika proizvodnja koja čini okosnicu hrvatskog svinjogojstva, ali i mala obiteljska gospodarstva koja čuvaju život na hrvatskom selu.- pojačane nadzore svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja- koordinirano upućivanje svinja na klanje uz potporu Ministarstva i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu- osiguravanje dodatnih klaoničkih i prerađivačkih kapaciteta- pojačan policijski i carinski nadzor te logističku potporu interventnim lovačkim timovima- intenziviranje aktivnosti na smanjenju populacije divljih svinja- dodatne mjere za očuvanje domaće proizvodnje i plasmana svinjskog mesa.Posebna preporuka upućena je proizvođačima u, osobito manjim gospodarstvima koja zbog većeg broja kontakata predstavljaju povećani rizik od unosa virusa, da u što kraćem roku smanje broj svinja plasmanom na tržište ili klanjem za vlastite potrebe.U zonama zaštite i nadziranja provest će segospodarstava radi provjere biosigurnosnih mjera i svih propisanih uvjeta držanja svinja. Gospodarstvima koja ni nakon ostavljenog roka ne budu ispunjavala propisane uvjete bit će naloženo uklanjanje svinja sukladno važećim propisima.Cilj svih dogovorenih aktivnosti jest, sačuvati što veću količinu domaćeg svinjskog mesa na tržištu te svesti potrebu za eutanazijom svinja na najmanju moguću mjeru.“, rekao je ministar Vlajčić.Stožer je razmotrio iza zaštitu domaće proizvodnje svinjskog mesa. Dogovoreno je povećanje državnih robnih zaliha domaćih proizvoda od svinjskog mesa, jačanje njihove prisutnosti u sustavu javne nabave te nastavak razgovora s trgovačkim lancima i HORECA sektorom radi osiguravanja plasmana domaćih proizvoda s područja pogođenih afričkom svinjskom kugom.provest ćegospodarstava na kojima se drže svinje, s posebnim naglaskom na biosigurnosne mjere, registraciju i označavanje životinja, sljedivost te zakonitost premještanja. Ministarstvo je Državnom inspektoratu dostavilo podatke o objektima na kojima su tijekom veterinarskih pregleda utvrđene nesukladnosti kako bi nadzori bili usmjereni na gospodarstva s najvećim rizikom.dodatno ćena području pet policijskih uprava na istoku Hrvatske. Dogovoreni su pojačani nadzor prometnica i šumskih putova, uspostava kontrolnih punktova te logistička potpora interventnim lovačkim timovima uporabom dronova, termovizijskih kamera i druge raspoložive opreme.“, rekao je državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslovadostavit će popis, plan aktivnosti te osigurati punu operativnu spremnost interventnih lovačkih timova radi učinkovitijeg smanjenja populacije divljih svinja.“, rekao je tajnik Hrvatskog lovačkog savezaće u suradnji snastavitina graničnim prijelazima i u unutrašnjosti Republike Hrvatske radi sprječavanja nezakonitog unosa životinja te proizvoda životinjskog podrijetla koji predstavljaju rizik za širenje bolesti.“, rekao je pročelnik Područnog carinskog ureda OsijekGovoreći o postupanju u slučajevima sumnje na, državni odvjetnik u Osijekuistaknuo je kako Državno odvjetništvo nije tijelo koje provodi preventivne mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge.“, rekao je Tomaković.Zaključujući sjednicu, ministar Vlajčić poručio je kako je uvjeren da će koordiniranim djelovanjem svih institucija i proizvođača i ove godine biti zaustavljeno širenje afričke svinjske kuge.“, zaključio je ministar Vlajčić.Na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija - Carinske uprave, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Državnog inspektorata, Državnog odvjetništva, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatskog veterinarskog instituta, Hrvatske veterinarske komore, Hrvatske poljoprivredne komore, županija zahvaćenih bolešću te predstavnici proizvođača svinjskog mesa.Nacionalni krizni stožer nastavit će svakodnevno pratitii koordinirati rad svih nadležnih tijela radi sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, zaštite domaće proizvodnje i smanjenja gospodarskih posljedica afričke svinjske kuge.