Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

38 milijuna eura

ulaganja građana

50 posto

70 posto bespovratnih sredstava

od 6.000 eura do 17.850 eura

od 8.400,00 eura do 24.990,00 eura

Ovaj javni poziv nastavak je politike Vlade Republike Hrvatske usmjerene na povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i jačanje energetske neovisnosti građana. Želimo pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, smanje troškove života i budu manje izložena promjenama cijena energenata. Posebno nam je važno da priliku za takva ulaganja imaju i kućanstva koja su najizloženija energetskom siromaštvu, zbog čega smo za njih osigurali veći intenzitet sufinanciranja

Luka Balen

baterijskih sustava

nova ulaganja

osigurao kontinuitet

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