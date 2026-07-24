Objavljen javni poziv vrijedan 38 milijuna eura: Prijave za poticaje kreću 2. rujna
24.07.2026. 12:46
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura kojim nastavlja poticati ulaganja građana u obnovljive izvore energije i energetsku neovisnost kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su ugradnji dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju te, po prvi put, baterijskih sustava za pohranu energije.
Ovisno o vrsti ulaganja i statusu prijavitelja, građani će moći ostvariti do 50 posto opravdanih troškova investicije, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70 posto bespovratnih sredstava. Ovakvim sufinanciranjem građani, koji udovolje uvjetima javnog poziva, će u okviru raspoloživog budžeta, moći dobiti od 6.000 eura do 17.850 eura, a građani u riziku od energetskog siromaštva od 8.400,00 eura do 24.990,00 eura bespovratnih poticaja za svoje projekte. Prijave će se zaprimati od 2. rujna 2026. godine u 9 sati, isključivo elektroničkim putem kroz informacijski sustav eFZOEU.
"Ovaj javni poziv nastavak je politike Vlade Republike Hrvatske usmjerene na povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i jačanje energetske neovisnosti građana. Želimo pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, smanje troškove života i budu manje izložena promjenama cijena energenata. Posebno nam je važno da priliku za takva ulaganja imaju i kućanstva koja su najizloženija energetskom siromaštvu, zbog čega smo za njih osigurali veći intenzitet sufinanciranja", istaknuo je direktor Fonda Luka Balen te dodao kako su sredstva za ovu namjenu osigurana na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u okviru Plana korištenja financijskih sredstva dobivenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbi u RH za razdoblje od 2026. do 2030. godine.
Jedna od najvećih novosti ovog poziva je sufinanciranje baterijskih sustava za pohranu električne energije. Ugradnjom baterije višak proizvedene energije može se pohraniti i koristiti kada je najpotrebniji, čime se povećava iskorištenost vlastite proizvodnje.
Bespovratnim sredstvima sufinancirat će se isključivo nova ulaganja. Prihvatljivi su troškovi ugradnje sustava nastali od dana objave javnog poziva, dok se kao opravdani trošak priznaju i predujmovi za ugradnju sustava te troškovi opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a, pod uvjetom da su nastali i plaćeni od 1. siječnja 2026. godine. Sustavi koji su u cijelosti plaćeni prije objave ovog poziva neće biti prihvatljivi za sufinanciranje.
Kako bi se osigurao kontinuitet poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije, Fond planira objaviti i poseban javni poziv namijenjen građanima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili i pustili u pogon nakon zatvaranja prošlogodišnjeg javnog poziva, a prije objave ovogodišnjeg. Tim će se pozivom retroaktivno sufinancirati do 50 posto opravdanih troškova ulaganja, čime će se omogućiti ravnopravan pristup bespovratnim sredstvima i građanima koji su svoje projekte realizirali prije raspisivanja redovnog poziva za 2026. godinu.
Sve informacije o uvjetima prijave, prihvatljivim ulaganjima, potrebnoj dokumentaciji i kriterijima za dodjelu bespovratnih sredstava dostupne su u Javnom pozivu za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama te pratećoj dokumentaciji objavljenoj na mrežnim stranicama Fonda.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Ovisno o vrsti ulaganja i statusu prijavitelja, građani će moći ostvariti do 50 posto opravdanih troškova investicije, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70 posto bespovratnih sredstava. Ovakvim sufinanciranjem građani, koji udovolje uvjetima javnog poziva, će u okviru raspoloživog budžeta, moći dobiti od 6.000 eura do 17.850 eura, a građani u riziku od energetskog siromaštva od 8.400,00 eura do 24.990,00 eura bespovratnih poticaja za svoje projekte. Prijave će se zaprimati od 2. rujna 2026. godine u 9 sati, isključivo elektroničkim putem kroz informacijski sustav eFZOEU.
"Ovaj javni poziv nastavak je politike Vlade Republike Hrvatske usmjerene na povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i jačanje energetske neovisnosti građana. Želimo pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, smanje troškove života i budu manje izložena promjenama cijena energenata. Posebno nam je važno da priliku za takva ulaganja imaju i kućanstva koja su najizloženija energetskom siromaštvu, zbog čega smo za njih osigurali veći intenzitet sufinanciranja", istaknuo je direktor Fonda Luka Balen te dodao kako su sredstva za ovu namjenu osigurana na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u okviru Plana korištenja financijskih sredstva dobivenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbi u RH za razdoblje od 2026. do 2030. godine.
Jedna od najvećih novosti ovog poziva je sufinanciranje baterijskih sustava za pohranu električne energije. Ugradnjom baterije višak proizvedene energije može se pohraniti i koristiti kada je najpotrebniji, čime se povećava iskorištenost vlastite proizvodnje.
Bespovratnim sredstvima sufinancirat će se isključivo nova ulaganja. Prihvatljivi su troškovi ugradnje sustava nastali od dana objave javnog poziva, dok se kao opravdani trošak priznaju i predujmovi za ugradnju sustava te troškovi opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a, pod uvjetom da su nastali i plaćeni od 1. siječnja 2026. godine. Sustavi koji su u cijelosti plaćeni prije objave ovog poziva neće biti prihvatljivi za sufinanciranje.
Kako bi se osigurao kontinuitet poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije, Fond planira objaviti i poseban javni poziv namijenjen građanima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili i pustili u pogon nakon zatvaranja prošlogodišnjeg javnog poziva, a prije objave ovogodišnjeg. Tim će se pozivom retroaktivno sufinancirati do 50 posto opravdanih troškova ulaganja, čime će se omogućiti ravnopravan pristup bespovratnim sredstvima i građanima koji su svoje projekte realizirali prije raspisivanja redovnog poziva za 2026. godinu.
Sve informacije o uvjetima prijave, prihvatljivim ulaganjima, potrebnoj dokumentaciji i kriterijima za dodjelu bespovratnih sredstava dostupne su u Javnom pozivu za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama te pratećoj dokumentaciji objavljenoj na mrežnim stranicama Fonda.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)