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Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 56-godišnjak počinio kazneno djelo utaje poreza ili carine.

Utvrđeno je da osumnjičeni kao odgovorna osoba u tvrtki nije podnio financijsko izvješće za 2020. godinu čime je državni proračun oštetio za 45.407,42 eura, izvijestili su iz policije.

Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)