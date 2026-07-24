kriminalističkim istraživanjem

56-godišnjak

45.407,42 eura

kaznena prijava

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Provedenimpolicijskih službenika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jepočinio kazneno djelo utaje poreza ili carine.Utvrđeno je da osumnjičeni kao odgovorna osoba u tvrtki nije podnio financijsko izvješće za 2020. godinu čime je državni proračun oštetio za, izvijestili su iz policije.Protiv osumnjičenog slijedi