Policija otkrila poreznu utaju: 56-godišnjak osumnjičen za štetu od 45.000 eura
24.07.2026. 11:40
Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 56-godišnjak počinio kazneno djelo utaje poreza ili carine.
Utvrđeno je da osumnjičeni kao odgovorna osoba u tvrtki nije podnio financijsko izvješće za 2020. godinu čime je državni proračun oštetio za 45.407,42 eura, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Utvrđeno je da osumnjičeni kao odgovorna osoba u tvrtki nije podnio financijsko izvješće za 2020. godinu čime je državni proračun oštetio za 45.407,42 eura, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)