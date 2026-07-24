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Vijesti::Communis
Nepoznati počinitelj je između 22. i 23. srpnja na širem području Đakova provalio u objekte pravne osobe iz kojih je ukrao pet lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno osmatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu i 400 eura, izvijestili su iz policije.

Pravnoj osobi nastala je materijalna šteta od oko 150.000 eura.

Policija traga za nepoznatim počiniteljem.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)