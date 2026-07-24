Velika krađa na području Đakova: nestale lovačke puške, pištolj i vrijedna oprema
24.07.2026. 10:56
Nepoznati počinitelj je između 22. i 23. srpnja na širem području Đakova provalio u objekte pravne osobe iz kojih je ukrao pet lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno osmatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu i 400 eura, izvijestili su iz policije.
Pravnoj osobi nastala je materijalna šteta od oko 150.000 eura.
Policija traga za nepoznatim počiniteljem.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Pravnoj osobi nastala je materijalna šteta od oko 150.000 eura.
Policija traga za nepoznatim počiniteljem.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)