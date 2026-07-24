Đakova

pet lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno osmatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu i 400 eura

150.000 eura

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Nepoznati počinitelj je između 22. i 23. srpnja na širem područjuprovalio u objekte pravne osobe iz kojih je ukrao, izvijestili su iz policije.Pravnoj osobi nastala je materijalna šteta od okoPolicija traga za nepoznatim počiniteljem.