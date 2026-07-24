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Stižu loše vijesti za vozače. Kako doznajte Dnevnik Nove TV, od idućeg tjedna slijedi poskupljenje goriva.

Prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper bio bi skuplji devet centi po litri, stajao bi 1,63 eura.

U slučaju Eurodizela očekuje se poskupljenje od 20 centi, pa bi nova cijena litre iznosila 1,79 eura. Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela, 22 centa. Litra bi stajala 1,24 eura.

No, čeka se službena potvrda Vlade.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)