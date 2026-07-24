Osječko-baranjska županija dodijelila 196.000 eura potpora poljoprivrednicima
24.07.2026. 8:45
U velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije dodijeljeni su ugovori o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ukupne vrijednosti 196.000 eura. S 16 mjera Županija nastavlja poticati razvoj poljoprivrede, s posebnim naglaskom na mlade poljoprivrednike, preradu poljoprivrednih proizvoda te modernizaciju proizvodnje.
- U pripremi su i izmjene postojećih mjera kako bi se, u suradnji s proizvođačima, povećali iznosi potpora i dodatno prilagodili potrebama poljoprivrednog sektora. Kad govorimo o novim mjerama, svakako nam je namjera povećati broj trajnih nasada. Ta je mjera sada bila do 10 tisuća eura, no morat ćemo je povećati jer je, prema izračunima, za jedan hektar nasada potrebno od 40 do 50 tisuća eura – kazala je županica Tramišak.
Osječko-baranjska županija među vodećim je poljoprivrednim regijama u Hrvatskoj, s oko 212.000 hektara poljoprivrednog zemljišta te značajnim udjelom u proizvodnji žitarica i svinjskog mesa. Upravo zato jedan od ključnih ciljeva ostaje jačanje preradbenih kapaciteta kako bi se što više domaćih sirovina prerađivalo na području županije i stvarala veća dodana vrijednost.
- U tom je smjeru ove godine prvi put raspisan natječaj za ulaganja u mlinsku industriju vrijedan milijun eura, otvoren do kraja rujna, dok Ministarstvo poljoprivrede istodobno provodi poziv za ulaganja u silose. Time se poljoprivrednicima otvaraju dodatne mogućnosti za razvoj proizvodnje, skladištenja i prerade – naglasila je županica.
Govoreći o stanju u stočarstvu, istaknula je kako, unatoč smanjenju broja krava, Osječko-baranjska županija bilježi rast broja goveda za oko tisuću grla, što pokazuje stabilnost sektora. Županija će i dalje jačati potpore za proizvodnju mlijeka s ciljem očuvanja i povećanja broja mliječnih farmi. U svinjogojstvu su posljedice afričke svinjske kuge i dalje vidljive, no na području županije i dalje se uzgaja oko 300.000 svinja, što čini više od 30 % ukupne hrvatske proizvodnje svinjskog mesa. – Moramo zadržati te brojke i unaprijediti ih tako da ću iskoristiti priliku i još jednom pozvati na pojačan oprez jer sve ovisi o samim proizvođačima koji jedini mogu zaustaviti dolazak virusa na svoje područje. Mi ćemo kao županija i dalje nastaviti pružati financijsku potporu tom sektoru – kazala je Tramišak.
Korisnik potpore Damir Gebaj iz Valpova ove je godine prvi put tražio i ostvario potporu, zahvaljujući kojoj je izgradio novi plastenik i obnovio tri postojeća te postavio novu foliju. Ističe kako će mu ova potpora značajno olakšati daljnji razvoj i unapređenje proizvodnje.
Obitelj Tamare Lakatoš iz Kopačeva bavi se uzgojem začinske paprike od 2011. godine. – Potporu smo iskoristili za nabavu agregata za proizvodnju električne energije koji nam je potreban zbog rada na oranicama udaljenima od kuće. Svake godine ulažemo u modernizaciju proizvodnje, a nova oprema omogućit će nam sigurniji i učinkovitiji rad – zaključila je Lakatoš.
Poljoprivrednicima je dodijeljeno pet potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, šest potpora mladim poljoprivrednicima, šest potpora za podizanje plastenika i staklenika za uzgoj voća i povrća, dvije potpore za podizanje ili rekonstrukciju intenzivnih nasada jabuka te šest potpora za podizanje ekstenzivnih nasada u voćarstvu. U slučaju prirodnih nepogoda dodijeljena je jedna potpora, pet potpora za kupnju uzgojno valjanih grla u stočarstvu, 17 potpora za uzgoj i držanje junica mliječne pasmine, dvije potpore za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka, pet potpora za pokrivanje troškova usluge klanja u registriranim objektima, tri potpore za očuvanje pčelinjeg fonda, jedna potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi, 11 potpora za nabavu opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda, pet potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda te tri potpore za organizaciju manifestacija, promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda.
Za provedbu mjera potpora u poljoprivredi ove je godine osigurano ukupno 455.000 eura. U prvom krugu dodijeljeno je 79 potpora vrijednih 196.000 eura, dok je za drugi krug, koji će biti proveden do kraja godine, na raspolaganju još 258.000 eura. Očekuje se da će, kao i prošle godine, potpore ostvariti više od 200 korisnika.
Foto: OBŽ
- U pripremi su i izmjene postojećih mjera kako bi se, u suradnji s proizvođačima, povećali iznosi potpora i dodatno prilagodili potrebama poljoprivrednog sektora. Kad govorimo o novim mjerama, svakako nam je namjera povećati broj trajnih nasada. Ta je mjera sada bila do 10 tisuća eura, no morat ćemo je povećati jer je, prema izračunima, za jedan hektar nasada potrebno od 40 do 50 tisuća eura – kazala je županica Tramišak.
Osječko-baranjska županija među vodećim je poljoprivrednim regijama u Hrvatskoj, s oko 212.000 hektara poljoprivrednog zemljišta te značajnim udjelom u proizvodnji žitarica i svinjskog mesa. Upravo zato jedan od ključnih ciljeva ostaje jačanje preradbenih kapaciteta kako bi se što više domaćih sirovina prerađivalo na području županije i stvarala veća dodana vrijednost.
- U tom je smjeru ove godine prvi put raspisan natječaj za ulaganja u mlinsku industriju vrijedan milijun eura, otvoren do kraja rujna, dok Ministarstvo poljoprivrede istodobno provodi poziv za ulaganja u silose. Time se poljoprivrednicima otvaraju dodatne mogućnosti za razvoj proizvodnje, skladištenja i prerade – naglasila je županica.
Govoreći o stanju u stočarstvu, istaknula je kako, unatoč smanjenju broja krava, Osječko-baranjska županija bilježi rast broja goveda za oko tisuću grla, što pokazuje stabilnost sektora. Županija će i dalje jačati potpore za proizvodnju mlijeka s ciljem očuvanja i povećanja broja mliječnih farmi. U svinjogojstvu su posljedice afričke svinjske kuge i dalje vidljive, no na području županije i dalje se uzgaja oko 300.000 svinja, što čini više od 30 % ukupne hrvatske proizvodnje svinjskog mesa. – Moramo zadržati te brojke i unaprijediti ih tako da ću iskoristiti priliku i još jednom pozvati na pojačan oprez jer sve ovisi o samim proizvođačima koji jedini mogu zaustaviti dolazak virusa na svoje područje. Mi ćemo kao županija i dalje nastaviti pružati financijsku potporu tom sektoru – kazala je Tramišak.
Korisnik potpore Damir Gebaj iz Valpova ove je godine prvi put tražio i ostvario potporu, zahvaljujući kojoj je izgradio novi plastenik i obnovio tri postojeća te postavio novu foliju. Ističe kako će mu ova potpora značajno olakšati daljnji razvoj i unapređenje proizvodnje.
Obitelj Tamare Lakatoš iz Kopačeva bavi se uzgojem začinske paprike od 2011. godine. – Potporu smo iskoristili za nabavu agregata za proizvodnju električne energije koji nam je potreban zbog rada na oranicama udaljenima od kuće. Svake godine ulažemo u modernizaciju proizvodnje, a nova oprema omogućit će nam sigurniji i učinkovitiji rad – zaključila je Lakatoš.
Poljoprivrednicima je dodijeljeno pet potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, šest potpora mladim poljoprivrednicima, šest potpora za podizanje plastenika i staklenika za uzgoj voća i povrća, dvije potpore za podizanje ili rekonstrukciju intenzivnih nasada jabuka te šest potpora za podizanje ekstenzivnih nasada u voćarstvu. U slučaju prirodnih nepogoda dodijeljena je jedna potpora, pet potpora za kupnju uzgojno valjanih grla u stočarstvu, 17 potpora za uzgoj i držanje junica mliječne pasmine, dvije potpore za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka, pet potpora za pokrivanje troškova usluge klanja u registriranim objektima, tri potpore za očuvanje pčelinjeg fonda, jedna potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi, 11 potpora za nabavu opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda, pet potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda te tri potpore za organizaciju manifestacija, promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda.
Za provedbu mjera potpora u poljoprivredi ove je godine osigurano ukupno 455.000 eura. U prvom krugu dodijeljeno je 79 potpora vrijednih 196.000 eura, dok je za drugi krug, koji će biti proveden do kraja godine, na raspolaganju još 258.000 eura. Očekuje se da će, kao i prošle godine, potpore ostvariti više od 200 korisnika.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)