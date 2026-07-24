Osječko-baranjske županije

govori o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju

196.000 eura

poticati razvoj

U pripremi su i izmjene postojećih mjera kako bi se, u suradnji s proizvođačima, povećali iznosi potpora i dodatno prilagodili potrebama poljoprivrednog sektora. Kad govorimo o novim mjerama, svakako nam je namjera povećati broj trajnih nasada. Ta je mjera sada bila do 10 tisuća eura, no morat ćemo je povećati jer je, prema izračunima, za jedan hektar nasada potrebno od 40 do 50 tisuća eura

Tramišak

vodećim

212.000 hektara

U tom je smjeru ove godine prvi put raspisan natječaj za ulaganja u mlinsku industriju vrijedan milijun eura, otvoren do kraja rujna, dok Ministarstvo poljoprivrede istodobno provodi poziv za ulaganja u silose. Time se poljoprivrednicima otvaraju dodatne mogućnosti za razvoj proizvodnje, skladištenja i prerade

stočarstvu

smanjenju broja

rast broja goveda

Moramo zadržati te brojke i unaprijediti ih tako da ću iskoristiti priliku i još jednom pozvati na pojačan oprez jer sve ovisi o samim proizvođačima koji jedini mogu zaustaviti dolazak virusa na svoje područje. Mi ćemo kao županija i dalje nastaviti pružati financijsku potporu tom sektoru

Damir Gebaj

novi plastenik i obnovio

Tamare Lakatoš

Potporu smo iskoristili za nabavu agregata za proizvodnju električne energije koji nam je potreban zbog rada na oranicama udaljenima od kuće. Svake godine ulažemo u modernizaciju proizvodnje, a nova oprema omogućit će nam sigurniji i učinkovitiji rad

pet potpora

455.000 eura

79 potpora

196.000 eura

258.000 eura

Foto: OBŽ

U velikoj vijećnicidodijeljeni su uukupne vrijednosti. S 16 mjera Županija nastavljapoljoprivrede, s posebnim naglaskom na mlade poljoprivrednike, preradu poljoprivrednih proizvoda te modernizaciju proizvodnje.– kazala je županicaOsječko-baranjska županija međuje poljoprivrednim regijama u Hrvatskoj, s okopoljoprivrednog zemljišta te značajnim udjelom u proizvodnji žitarica i svinjskog mesa. Upravo zato jedan od ključnih ciljeva ostaje jačanje preradbenih kapaciteta kako bi se što više domaćih sirovina prerađivalo na području županije i stvarala veća dodana vrijednost.– naglasila je županica.Govoreći o stanju u, istaknula je kako, unatočkrava, Osječko-baranjska županija bilježiza oko tisuću grla, što pokazuje stabilnost sektora. Županija će i dalje jačati potpore za proizvodnju mlijeka s ciljem očuvanja i povećanja broja mliječnih farmi. U svinjogojstvu su posljedice afričke svinjske kuge i dalje vidljive, no na području županije i dalje se uzgaja oko 300.000 svinja, što čini više od 30 % ukupne hrvatske proizvodnje svinjskog mesa. –– kazala je Tramišak.Korisnik potporeiz Valpova ove je godine prvi put tražio i ostvario potporu, zahvaljujući kojoj je izgradiotri postojeća te postavio novu foliju. Ističe kako će mu ova potpora značajno olakšati daljnji razvoj i unapređenje proizvodnje.Obiteljiz Kopačeva bavi se uzgojem začinske paprike od 2011. godine. –– zaključila je Lakatoš.Poljoprivrednicima je dodijeljenoza prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, šest potpora mladim poljoprivrednicima, šest potpora za podizanje plastenika i staklenika za uzgoj voća i povrća, dvije potpore za podizanje ili rekonstrukciju intenzivnih nasada jabuka te šest potpora za podizanje ekstenzivnih nasada u voćarstvu. U slučaju prirodnih nepogoda dodijeljena je jedna potpora, pet potpora za kupnju uzgojno valjanih grla u stočarstvu, 17 potpora za uzgoj i držanje junica mliječne pasmine, dvije potpore za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka, pet potpora za pokrivanje troškova usluge klanja u registriranim objektima, tri potpore za očuvanje pčelinjeg fonda, jedna potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi, 11 potpora za nabavu opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda, pet potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda te tri potpore za organizaciju manifestacija, promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda.Za provedbu mjera potpora u poljoprivredi ove je godine osigurano ukupno. U prvom krugu dodijeljeno jevrijednih, dok je za drugi krug, koji će biti proveden do kraja godine, na raspolaganju još. Očekuje se da će, kao i prošle godine, potpore ostvariti više od 200 korisnika.