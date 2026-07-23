Višnjevcu

izgradnji nove ceste

Ulici bana Josipa Jelačića

875.000 eura

1.100 metara prometnice

90 dana.

Ivan Radić

10 godina

ozbiljnih nedostataka

Obećali smo da ćemo utvrditi uzroke propadanja ove ceste i zaštititi interes Grada Osijeka. Danas su radovi počeli, a poduzeli smo i sve pravne radnje koje su nam bile na raspolaganju

u potpunosti propala.

Nevjerojatno je i nedopustivo da se nakon samo 10 godina mora graditi potpuno nova cesta. Još je nevjerojatnije da od 2015. godine nitko nije poduzeo ni građevinske ni pravne korake kako bi se utvrdili razlozi njezina propadanja

ovlaštenog stalnog sudskog vještaka

nije izvedena

sudski postupak

Naša je odgovornost zaštititi građane, javni novac i proračun Grada Osijeka. Cestu ćemo obnoviti, a odgovornost za nastalu štetu utvrđivat će se sudskim putem. Višnjevčani će konačno dobiti cestu kakvu su trebali imati još od početka

S ceste i Reisnerove ulice

Za jednu od njih već smo pokrenuli određene postupke. Nakon potrebnih stručnih vještačenja javnost će biti pravodobno upoznata sa svim rezultatima i daljnjim koracima

Livio Međurečan

dvije faze

uklanjanje

Na gotovo 60 posto prometnice vidljiva su ozbiljna oštećenja, a mrežaste pukotine upućuju na popuštanje nosivih slojeva. Zbog toga se uklanja kompletna konstrukcija i gradi potpuno nova prometnica koja će biti izvedena u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom

Mirela Filipović

obilaznim pravcima

izmijenjenom

Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Filipovića, Ante Starčevića i Petra Zrinskog

6,5 milijuna eura

1.500 priključaka

Mirko Ivković

nova prometnica

Ovo su velika sredstva i velika investicija za Višnjevac. Drago mi je što je Grad prepoznao važnost ovog projekta, a nakon završetka rekonstrukcije Mjesni odbor planira dodatna ulaganja u Ulicu kralja Tomislava

Ivan Barišić

Ovakav zahvat dugoročno će riješiti problem. Posljednjih godina u Višnjevcu se provode najveća ulaganja dosad i uvjeren sam da će se taj razvoj nastaviti i u godinama koje dolaze

Foto: Grad Osijek

su u ponedjeljak počeli radovi na, glavnoj prometnici u tom osječkom naselju. Projekt vrijedanobuhvaća obnovu, a završetak radova planiran je u roku odGradonačelnik Osijekaistaknuo je kako je riječ o prometnici koja je izgrađena prije gotovo, no zbogu izvedbi danas zahtijeva potpunu rekonstrukciju.Podsjetio je kako je Grad Osijek još 2024. godine najavio da će utvrditi razloge propadanja prometnice te poduzeti sve raspoložive pravne korake.“, rekao je gradonačelnik Radić.Pojasnio je kako je ugovor za izgradnju prometnice sklopljen 2013., uporabna dozvola izdana je 2015., a već 10 godina nakon završetka izgradnje cesta je“, rekao je.Grad je, dodao je, angažirao, čijim je preliminarnim nalazom utvrđeno da prometnicau skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom te da nosivost kolničke konstrukcije nije zadovoljavajuća. Sudsko građevinsko-geodetsko vještačenje, provedeno u postupku osiguranja dokaza pred Trgovačkim sudom u Osijeku, također je potvrdilo ozbiljne nepravilnosti u izvedbi prometnice.Na temelju prikupljenih nalaza Grad Osijek pokrenuo jeradi naknade štete, a nakon otvaranja stečajnog postupka nad izvođačem radova prijavio je i svoju tražbinu u stečajnom postupku.“, poručio je gradonačelnik.Najavio je i kako Grad provjerava stanje još dviju prometnica –– za koje također postoji sumnja u ozbiljne nedostatke tijekom izgradnje.“, rekao je.Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišapojasnio je kako će se rekonstrukcija izvoditi ukako bi se omogućilo funkcioniranje javnog prijevoza i što lakši pristup stanovnicima.Radovi obuhvaćajukompletne postojeće kolničke konstrukcije, sanaciju temeljnog tla, izvedbu nove posteljice, ugradnju novih nosivih slojeva i novog asfaltnog zastora te uređenje sustava oborinske odvodnje.“, rekao je MeđurečanPročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i prometizvijestila je kako će se tijekom izvođenja radova promet odvijatipreko Strossmayerove, Svilajske i Kapelske ulice te Ulice Nikole Šubića Zrinskog.Autobusne linije i tramvajska linija T1 prometovat ćetrasom uz uspostavu privremenih autobusnih stajališta, dok će stanovnicima, hitnim službama i komunalnim vozilima tijekom radova biti omogućen pristup njihovim objektima.Govoreći o razvoju Višnjevca, gradonačelnik Radić je istaknuo kako Grad provodi najveći investicijski ciklus u tom naselju.Podsjetio je da su u proteklom razdoblju obnovljene ulice, saniran propust preko kanala Petruš, obnovljeni nogostupi, izgrađena nova parkirališna mjesta, zacijevljeni kanali te postavljena nova javna rasvjeta na Crnom putu i prema izletištu Stara Drava.Posebno je izdvojio projekt Vodovod Osijek 4, vrijedan, kojim su u Višnjevcu obnovljene 24 od ukupno 47 ulica, ugrađeno 14 kilometara novih cjevovoda, izvedeno više odte uvedeno daljinsko očitavanje vodomjera.Najavio je i nastavak ulaganja kroz zacjevljenje kanala Ercegovac, nadogradnju Osnovne škole Višnjevac radi uvođenja jednosmjenske nastave, uređenje središnjeg višnjevačkog trga, nova ulaganja u Nogometni klub Višnjevac te izgradnju šetnice koja će Višnjevac povezati s Retfalom uz Dravu.Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Višnjevaczahvalio je Gradu Osijeku na realizaciji projekta, istaknuvši kako ćeznačajno povećati sigurnost i kvalitetu života stanovnika.“, rekao je Ivković.Gradski vijećnikistaknuo je kako je posebno važno što se provodi potpuna rekonstrukcija prometnice, a ne parcijalna sanacija.“, rekao je Barišić.