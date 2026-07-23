Nova cesta umjesto propale: u Višnjevcu počela rekonstrukcija glavne prometnice
23.07.2026. 18:25
U Višnjevcu su u ponedjeljak počeli radovi na izgradnji nove ceste u Ulici bana Josipa Jelačića, glavnoj prometnici u tom osječkom naselju. Projekt vrijedan 875.000 eura obuhvaća obnovu 1.100 metara prometnice, a završetak radova planiran je u roku od 90 dana.
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je kako je riječ o prometnici koja je izgrađena prije gotovo 10 godina, no zbog ozbiljnih nedostataka u izvedbi danas zahtijeva potpunu rekonstrukciju.
Podsjetio je kako je Grad Osijek još 2024. godine najavio da će utvrditi razloge propadanja prometnice te poduzeti sve raspoložive pravne korake.
„Obećali smo da ćemo utvrditi uzroke propadanja ove ceste i zaštititi interes Grada Osijeka. Danas su radovi počeli, a poduzeli smo i sve pravne radnje koje su nam bile na raspolaganju“, rekao je gradonačelnik Radić.
Pojasnio je kako je ugovor za izgradnju prometnice sklopljen 2013., uporabna dozvola izdana je 2015., a već 10 godina nakon završetka izgradnje cesta je u potpunosti propala.
„Nevjerojatno je i nedopustivo da se nakon samo 10 godina mora graditi potpuno nova cesta. Još je nevjerojatnije da od 2015. godine nitko nije poduzeo ni građevinske ni pravne korake kako bi se utvrdili razlozi njezina propadanja“, rekao je.
Grad je, dodao je, angažirao ovlaštenog stalnog sudskog vještaka, čijim je preliminarnim nalazom utvrđeno da prometnica nije izvedena u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom te da nosivost kolničke konstrukcije nije zadovoljavajuća. Sudsko građevinsko-geodetsko vještačenje, provedeno u postupku osiguranja dokaza pred Trgovačkim sudom u Osijeku, također je potvrdilo ozbiljne nepravilnosti u izvedbi prometnice.
Na temelju prikupljenih nalaza Grad Osijek pokrenuo je sudski postupak radi naknade štete, a nakon otvaranja stečajnog postupka nad izvođačem radova prijavio je i svoju tražbinu u stečajnom postupku.
„Naša je odgovornost zaštititi građane, javni novac i proračun Grada Osijeka. Cestu ćemo obnoviti, a odgovornost za nastalu štetu utvrđivat će se sudskim putem. Višnjevčani će konačno dobiti cestu kakvu su trebali imati još od početka“, poručio je gradonačelnik.
Najavio je i kako Grad provjerava stanje još dviju prometnica – S ceste i Reisnerove ulice – za koje također postoji sumnja u ozbiljne nedostatke tijekom izgradnje.
„Za jednu od njih već smo pokrenuli određene postupke. Nakon potrebnih stručnih vještačenja javnost će biti pravodobno upoznata sa svim rezultatima i daljnjim koracima“, rekao je.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Livio Međurečan pojasnio je kako će se rekonstrukcija izvoditi u dvije faze kako bi se omogućilo funkcioniranje javnog prijevoza i što lakši pristup stanovnicima.
Radovi obuhvaćaju uklanjanje kompletne postojeće kolničke konstrukcije, sanaciju temeljnog tla, izvedbu nove posteljice, ugradnju novih nosivih slojeva i novog asfaltnog zastora te uređenje sustava oborinske odvodnje.
„Na gotovo 60 posto prometnice vidljiva su ozbiljna oštećenja, a mrežaste pukotine upućuju na popuštanje nosivih slojeva. Zbog toga se uklanja kompletna konstrukcija i gradi potpuno nova prometnica koja će biti izvedena u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom“, rekao je Međurečan
Pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i promet Mirela Filipović izvijestila je kako će se tijekom izvođenja radova promet odvijati obilaznim pravcima preko Strossmayerove, Svilajske i Kapelske ulice te Ulice Nikole Šubića Zrinskog.
Autobusne linije i tramvajska linija T1 prometovat će izmijenjenom trasom uz uspostavu privremenih autobusnih stajališta, dok će stanovnicima, hitnim službama i komunalnim vozilima tijekom radova biti omogućen pristup njihovim objektima.
Govoreći o razvoju Višnjevca, gradonačelnik Radić je istaknuo kako Grad provodi najveći investicijski ciklus u tom naselju.
Podsjetio je da su u proteklom razdoblju obnovljene ulice Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Filipovića, Ante Starčevića i Petra Zrinskog, saniran propust preko kanala Petruš, obnovljeni nogostupi, izgrađena nova parkirališna mjesta, zacijevljeni kanali te postavljena nova javna rasvjeta na Crnom putu i prema izletištu Stara Drava.
Posebno je izdvojio projekt Vodovod Osijek 4, vrijedan 6,5 milijuna eura, kojim su u Višnjevcu obnovljene 24 od ukupno 47 ulica, ugrađeno 14 kilometara novih cjevovoda, izvedeno više od 1.500 priključaka te uvedeno daljinsko očitavanje vodomjera.
Najavio je i nastavak ulaganja kroz zacjevljenje kanala Ercegovac, nadogradnju Osnovne škole Višnjevac radi uvođenja jednosmjenske nastave, uređenje središnjeg višnjevačkog trga, nova ulaganja u Nogometni klub Višnjevac te izgradnju šetnice koja će Višnjevac povezati s Retfalom uz Dravu.
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Višnjevac Mirko Ivković zahvalio je Gradu Osijeku na realizaciji projekta, istaknuvši kako će nova prometnica značajno povećati sigurnost i kvalitetu života stanovnika.
„Ovo su velika sredstva i velika investicija za Višnjevac. Drago mi je što je Grad prepoznao važnost ovog projekta, a nakon završetka rekonstrukcije Mjesni odbor planira dodatna ulaganja u Ulicu kralja Tomislava“, rekao je Ivković.
Gradski vijećnik Ivan Barišić istaknuo je kako je posebno važno što se provodi potpuna rekonstrukcija prometnice, a ne parcijalna sanacija.
„Ovakav zahvat dugoročno će riješiti problem. Posljednjih godina u Višnjevcu se provode najveća ulaganja dosad i uvjeren sam da će se taj razvoj nastaviti i u godinama koje dolaze“, rekao je Barišić.
Foto: Grad Osijek
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je kako je riječ o prometnici koja je izgrađena prije gotovo 10 godina, no zbog ozbiljnih nedostataka u izvedbi danas zahtijeva potpunu rekonstrukciju.
Podsjetio je kako je Grad Osijek još 2024. godine najavio da će utvrditi razloge propadanja prometnice te poduzeti sve raspoložive pravne korake.
„Obećali smo da ćemo utvrditi uzroke propadanja ove ceste i zaštititi interes Grada Osijeka. Danas su radovi počeli, a poduzeli smo i sve pravne radnje koje su nam bile na raspolaganju“, rekao je gradonačelnik Radić.
Pojasnio je kako je ugovor za izgradnju prometnice sklopljen 2013., uporabna dozvola izdana je 2015., a već 10 godina nakon završetka izgradnje cesta je u potpunosti propala.
„Nevjerojatno je i nedopustivo da se nakon samo 10 godina mora graditi potpuno nova cesta. Još je nevjerojatnije da od 2015. godine nitko nije poduzeo ni građevinske ni pravne korake kako bi se utvrdili razlozi njezina propadanja“, rekao je.
Grad je, dodao je, angažirao ovlaštenog stalnog sudskog vještaka, čijim je preliminarnim nalazom utvrđeno da prometnica nije izvedena u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom te da nosivost kolničke konstrukcije nije zadovoljavajuća. Sudsko građevinsko-geodetsko vještačenje, provedeno u postupku osiguranja dokaza pred Trgovačkim sudom u Osijeku, također je potvrdilo ozbiljne nepravilnosti u izvedbi prometnice.
Na temelju prikupljenih nalaza Grad Osijek pokrenuo je sudski postupak radi naknade štete, a nakon otvaranja stečajnog postupka nad izvođačem radova prijavio je i svoju tražbinu u stečajnom postupku.
„Naša je odgovornost zaštititi građane, javni novac i proračun Grada Osijeka. Cestu ćemo obnoviti, a odgovornost za nastalu štetu utvrđivat će se sudskim putem. Višnjevčani će konačno dobiti cestu kakvu su trebali imati još od početka“, poručio je gradonačelnik.
Najavio je i kako Grad provjerava stanje još dviju prometnica – S ceste i Reisnerove ulice – za koje također postoji sumnja u ozbiljne nedostatke tijekom izgradnje.
„Za jednu od njih već smo pokrenuli određene postupke. Nakon potrebnih stručnih vještačenja javnost će biti pravodobno upoznata sa svim rezultatima i daljnjim koracima“, rekao je.
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Livio Međurečan pojasnio je kako će se rekonstrukcija izvoditi u dvije faze kako bi se omogućilo funkcioniranje javnog prijevoza i što lakši pristup stanovnicima.
Radovi obuhvaćaju uklanjanje kompletne postojeće kolničke konstrukcije, sanaciju temeljnog tla, izvedbu nove posteljice, ugradnju novih nosivih slojeva i novog asfaltnog zastora te uređenje sustava oborinske odvodnje.
„Na gotovo 60 posto prometnice vidljiva su ozbiljna oštećenja, a mrežaste pukotine upućuju na popuštanje nosivih slojeva. Zbog toga se uklanja kompletna konstrukcija i gradi potpuno nova prometnica koja će biti izvedena u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom“, rekao je Međurečan
Pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i promet Mirela Filipović izvijestila je kako će se tijekom izvođenja radova promet odvijati obilaznim pravcima preko Strossmayerove, Svilajske i Kapelske ulice te Ulice Nikole Šubića Zrinskog.
Autobusne linije i tramvajska linija T1 prometovat će izmijenjenom trasom uz uspostavu privremenih autobusnih stajališta, dok će stanovnicima, hitnim službama i komunalnim vozilima tijekom radova biti omogućen pristup njihovim objektima.
Govoreći o razvoju Višnjevca, gradonačelnik Radić je istaknuo kako Grad provodi najveći investicijski ciklus u tom naselju.
Podsjetio je da su u proteklom razdoblju obnovljene ulice Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Filipovića, Ante Starčevića i Petra Zrinskog, saniran propust preko kanala Petruš, obnovljeni nogostupi, izgrađena nova parkirališna mjesta, zacijevljeni kanali te postavljena nova javna rasvjeta na Crnom putu i prema izletištu Stara Drava.
Posebno je izdvojio projekt Vodovod Osijek 4, vrijedan 6,5 milijuna eura, kojim su u Višnjevcu obnovljene 24 od ukupno 47 ulica, ugrađeno 14 kilometara novih cjevovoda, izvedeno više od 1.500 priključaka te uvedeno daljinsko očitavanje vodomjera.
Najavio je i nastavak ulaganja kroz zacjevljenje kanala Ercegovac, nadogradnju Osnovne škole Višnjevac radi uvođenja jednosmjenske nastave, uređenje središnjeg višnjevačkog trga, nova ulaganja u Nogometni klub Višnjevac te izgradnju šetnice koja će Višnjevac povezati s Retfalom uz Dravu.
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Višnjevac Mirko Ivković zahvalio je Gradu Osijeku na realizaciji projekta, istaknuvši kako će nova prometnica značajno povećati sigurnost i kvalitetu života stanovnika.
„Ovo su velika sredstva i velika investicija za Višnjevac. Drago mi je što je Grad prepoznao važnost ovog projekta, a nakon završetka rekonstrukcije Mjesni odbor planira dodatna ulaganja u Ulicu kralja Tomislava“, rekao je Ivković.
Gradski vijećnik Ivan Barišić istaknuo je kako je posebno važno što se provodi potpuna rekonstrukcija prometnice, a ne parcijalna sanacija.
„Ovakav zahvat dugoročno će riješiti problem. Posljednjih godina u Višnjevcu se provode najveća ulaganja dosad i uvjeren sam da će se taj razvoj nastaviti i u godinama koje dolaze“, rekao je Barišić.
Foto: Grad Osijek
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)