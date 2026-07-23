Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće

Video kluba “Mursa”

16. Ljeta u tehnici 2026.

dvodnevne radionice,

animiranim filmom

stop-trik animacijom

ispod kamere

Kako je nastao Leptir

Nataša Dorić

Aleksandar Muharemović

Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće

Video kluba “Mursa”.

Tekst: VK “Mursa"

Foto: VK “Mursa” i ZTK Valpovo-Belišće

I ove godine je u organizaciji, a izvedbi, održana radionica stop-trik animacije u sklopu “Tijekompolaznici su imali priliku upoznati se s, posebno. Osim osnovnih pojmova vezanih uz samu animaciju, različitih pristupa i medija korištenih za stop-trik animaciju, imali su priliku pogledati animirane filmove nastale na prethodnim radionicama ovog tipa.Nakon upoznavanja s opremom i materijalima koji će se koristi za izvedbu radionice, osmišljena je kratka priča koja je nakon svih pripremnih radnji, snimljena „.“ Radionica je završila projekcijom i analizom radioničkog filma naziva “”.Radionicu su vodili dugogodišnja članica i voditeljica sekcije animiranog filma, te višestruko nagrađivani dugogodišnji klupski autor i voditelj brojnih radionicaRadionica je održana u prostorimaa animacijski uradak može se pronaći i pogledati na YouTube kanaluVideo klub „Mursa“ neprekidno djeluje od 1973. godine, dok Sekcija animiranog filma pri Video klubu „Mursa“ aktivno djeluje bez prestanka od 2007. godine. Djelatnost sekcije je pretežno usmjerena na edukaciju djece i mladih na polju animacije, te im na taj način omogućuje da se izraze kroz formu animiranog filma.