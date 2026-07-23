Mladi kreativci oživjeli priče kroz stop-trik animaciju
23.07.2026. 12:55
I ove godine je u organizaciji Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće, a izvedbi Video kluba “Mursa”, održana radionica stop-trik animacije u sklopu “16. Ljeta u tehnici 2026.”
Tijekom dvodnevne radionice, polaznici su imali priliku upoznati se s animiranim filmom, posebno stop-trik animacijom. Osim osnovnih pojmova vezanih uz samu animaciju, različitih pristupa i medija korištenih za stop-trik animaciju, imali su priliku pogledati animirane filmove nastale na prethodnim radionicama ovog tipa.
Nakon upoznavanja s opremom i materijalima koji će se koristi za izvedbu radionice, osmišljena je kratka priča koja je nakon svih pripremnih radnji, snimljena „ispod kamere.“ Radionica je završila projekcijom i analizom radioničkog filma naziva “Kako je nastao Leptir”.
Radionicu su vodili dugogodišnja članica i voditeljica sekcije animiranog filma Nataša Dorić, te višestruko nagrađivani dugogodišnji klupski autor i voditelj brojnih radionica Aleksandar Muharemović.
Radionica je održana u prostorima Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće a animacijski uradak može se pronaći i pogledati na YouTube kanalu Video kluba “Mursa”.
Video klub „Mursa“ neprekidno djeluje od 1973. godine, dok Sekcija animiranog filma pri Video klubu „Mursa“ aktivno djeluje bez prestanka od 2007. godine. Djelatnost sekcije je pretežno usmjerena na edukaciju djece i mladih na polju animacije, te im na taj način omogućuje da se izraze kroz formu animiranog filma.
Tekst: VK “Mursa"
Foto: VK “Mursa” i ZTK Valpovo-Belišće
Tijekom dvodnevne radionice, polaznici su imali priliku upoznati se s animiranim filmom, posebno stop-trik animacijom. Osim osnovnih pojmova vezanih uz samu animaciju, različitih pristupa i medija korištenih za stop-trik animaciju, imali su priliku pogledati animirane filmove nastale na prethodnim radionicama ovog tipa.
Nakon upoznavanja s opremom i materijalima koji će se koristi za izvedbu radionice, osmišljena je kratka priča koja je nakon svih pripremnih radnji, snimljena „ispod kamere.“ Radionica je završila projekcijom i analizom radioničkog filma naziva “Kako je nastao Leptir”.
Radionicu su vodili dugogodišnja članica i voditeljica sekcije animiranog filma Nataša Dorić, te višestruko nagrađivani dugogodišnji klupski autor i voditelj brojnih radionica Aleksandar Muharemović.
Radionica je održana u prostorima Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće a animacijski uradak može se pronaći i pogledati na YouTube kanalu Video kluba “Mursa”.
Video klub „Mursa“ neprekidno djeluje od 1973. godine, dok Sekcija animiranog filma pri Video klubu „Mursa“ aktivno djeluje bez prestanka od 2007. godine. Djelatnost sekcije je pretežno usmjerena na edukaciju djece i mladih na polju animacije, te im na taj način omogućuje da se izraze kroz formu animiranog filma.
Tekst: VK “Mursa"
Foto: VK “Mursa” i ZTK Valpovo-Belišće
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