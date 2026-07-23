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Osijek je postao prva Family Welcome certificirana destinacija u Hrvatskoj – 14 gradskih dionika prošlo je neovisnu provjeru kvalitete ponude za obitelji s djecom, od smještaja i restorana do atrakcija i događanja.

Obiteljski turizam danas je najbrže rastući segment putovanja — ali obitelji ne traže samo smještaj. Traže sigurnost, sadržaje za djecu i pouzdanu uslugu. Upravo zato Osijek je kroz pilot-projekt Family Welcome Certification certificirao cijelu turističku ponudu grada.

Što je Family Welcome Certification?
Family Welcome Certification prvi je neovisni sustav certifikacije kvalitete namijenjen turističkim uslugama prilagođenima obiteljima s djecom. Certifikat se dodjeljuje na temelju jasnih kriterija u područjima sigurnosti, sadržaja za djecu, edukativnih i interaktivnih iskustava te cjelokupne organizacije obiteljskog boravka — a postupak uključuje samoevaluaciju, administrativnu procjenu i neovisnu terensku evaluaciju.

Projekt se provodi u okviru Interreg programa Hrvatska – Srbija (Majestic Zoo's), uz punu podršku Grada Osijeka, a paralelno se certificiraju i dionici u Subotici.

Tko je dobio certifikat u Osijeku?
Destinacija: Grad Osijek — Platinum Award
Smještaj: LAVilla — Platinum, Hotel Osijek — Silver, Maksimilian — Silver
Restorani: Crna svinja — Silver, Bocconcino Pizza Bar — Silver
Atrakcije: ZOO Osijek — Platinum, Park prirode Kopački rit — Gold, AstroGarden — Gold, ŠRC Copacabana — Gold, Kulturni centar Osijek — Silver
Događanja: Advent u Osijeku — Gold, Pannonian Challenge — Silver, DOBRO World Cup — Silver

Što to znači za obitelji?
Jednostavno: kad dođete u Osijek, netko je već provjerio umjesto vas — gdje je sigurno odsjesti, gdje dobro jesti s djecom i što doživjeti zajedno. Certifikat vrijedi dvije godine i obnavlja se novom evaluacijom, što znači da kvaliteta nije jednokratna, nego stalna obveza.

Što je Family Welcome certifikat?
Neovisna oznaka kvalitete koja potvrđuje da je turistička usluga prilagođena obiteljima s djecom — po kriterijima sigurnosti, sadržaja za djecu i organizacije obiteljskog boravka.

Koliko dionika u Osijeku ima certifikat?
Četrnaest — grad kao destinacija, tri smještajna objekta, dva restorana, pet atrakcija i tri događanja.

Kako se certifikat dobiva?
Kroz samoevaluaciju, dostavu dokumentacije i neovisnu terensku provjeru ovlaštenog evaluatora. Certifikat vrijedi dvije godine.

Po čemu se razlikuju Silver, Gold i Platinum razine?
Razine odražavaju stupanj ispunjenosti kriterija — sve razine znače da je ponuda provjerena i prilagođena obiteljima.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)