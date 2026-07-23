Osijek

Family Welcome certificirana destinacija u Hrvatskoj

kvalitete ponude

najbrže rastući

sigurnost, sadržaje za djecu i pouzdanu uslugu

Family Welcome Certification

Što je Family Welcome Certification?

Tko je dobio certifikat u Osijeku?

Što to znači za obitelji?

Što je Family Welcome certifikat?

Koliko dionika u Osijeku ima certifikat?

Kako se certifikat dobiva?

Po čemu se razlikuju Silver, Gold i Platinum razine?

Foto: Osijek031.com/Arhiv

je postao prva– 14 gradskih dionika prošlo je neovisnu provjeruza obitelji s djecom, od smještaja i restorana do atrakcija i događanja.Obiteljski turizam danas jesegment putovanja — ali obitelji ne traže samo smještaj. Traže. Upravo zato Osijek je kroz pilot-projektcertificirao cijelu turističku ponudu grada.Family Welcome Certification prvi je neovisni sustav certifikacije kvalitete namijenjen turističkim uslugama prilagođenima obiteljima s djecom. Certifikat se dodjeljuje na temelju jasnih kriterija u područjima sigurnosti, sadržaja za djecu, edukativnih i interaktivnih iskustava te cjelokupne organizacije obiteljskog boravka — a postupak uključuje samoevaluaciju, administrativnu procjenu i neovisnu terensku evaluaciju.Projekt se provodi u okviru Interreg programa Hrvatska – Srbija (Majestic Zoo's), uz punu podršku Grada Osijeka, a paralelno se certificiraju i dionici u Subotici.Destinacija: Grad Osijek — Platinum AwardSmještaj: LAVilla — Platinum, Hotel Osijek — Silver, Maksimilian — SilverRestorani: Crna svinja — Silver, Bocconcino Pizza Bar — SilverAtrakcije: ZOO Osijek — Platinum, Park prirode Kopački rit — Gold, AstroGarden — Gold, ŠRC Copacabana — Gold, Kulturni centar Osijek — SilverDogađanja: Advent u Osijeku — Gold, Pannonian Challenge — Silver, DOBRO World Cup — SilverJednostavno: kad dođete u Osijek, netko je već provjerio umjesto vas — gdje je sigurno odsjesti, gdje dobro jesti s djecom i što doživjeti zajedno. Certifikat vrijedi dvije godine i obnavlja se novom evaluacijom, što znači da kvaliteta nije jednokratna, nego stalna obveza.Neovisna oznaka kvalitete koja potvrđuje da je turistička usluga prilagođena obiteljima s djecom — po kriterijima sigurnosti, sadržaja za djecu i organizacije obiteljskog boravka.Četrnaest — grad kao destinacija, tri smještajna objekta, dva restorana, pet atrakcija i tri događanja.Kroz samoevaluaciju, dostavu dokumentacije i neovisnu terensku provjeru ovlaštenog evaluatora. Certifikat vrijedi dvije godine.Razine odražavaju stupanj ispunjenosti kriterija — sve razine znače da je ponuda provjerena i prilagođena obiteljima.