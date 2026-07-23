Državljani trećih zemalja

Hrvatskoj

produljenja

obvezni zdravstveni pregled

Irene Hrstić

Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Pravilniku o boravku državljana trećih zemalja

privremenom

nepotrebno

poslodavac

dodatnom

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koji za boravak upodliježu viznom režimu ubuduće će prijedozvole boravka morati obaviti. Mjera je uvedena odlukom ministrice zdravstva doc. dr. sc., a temelji se nateu Republici Hrvatskoj.Zdravstveni pregled provodit će se u zavodima za javno zdravstvo, a namijenjen je radnicima sdozvolom boravka. Na pregled dolaze s uputnicom koju izdaje poslodavac, koji je ujedno dužan dogovoriti termin pregleda s nadležnim zavodom telefonom ili elektroničkom poštom.Pregled uključuje razgovor o zdravstvenom stanju i uvid u medicinsku dokumentaciju, fizikalni pregled, rendgensko snimanje prsnog koša, pregled stolice na uzročnike zaraznih bolesti te vađenje krvi radi pretraga na određene zarazne bolesti koje se prenose krvlju. Ako je potrebno, obavit će se i nadoknadno cijepljenje.Iz Ministarstva napominju kako osobe koje već imaju važeće nalaze s ranijih pregleda, primjerice nedavno učinjenu RTG snimku prsnog koša, trebaju ponijeti dokumentaciju kako bi se izbjegloponavljanje pretraga.Troškove zdravstvenog pregleda u cijelosti snosi, kojem zavod za javno zdravstvo nakon obavljenog pregleda ispostavlja račun.Nakon završetka svih pretraga, u roku od nekoliko dana, strani radnik dobiva uvjerenje o obavljenom zdravstvenom pregledu. Ako rezultati pokažu potrebu zamedicinskom obradom ili nadoknadnim cijepljenjem, to će biti navedeno u preporuci koja se izdaje zajedno s uvjerenjem.