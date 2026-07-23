Prije produljenja boravka obvezan liječnički pregled za državljane trećih zemalja
23.07.2026. 11:15
Državljani trećih zemalja koji za boravak u Hrvatskoj podliježu viznom režimu ubuduće će prije produljenja dozvole boravka morati obaviti obvezni zdravstveni pregled. Mjera je uvedena odlukom ministrice zdravstva doc. dr. sc. Irene Hrstić, a temelji se na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te Pravilniku o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.
Zdravstveni pregled provodit će se u zavodima za javno zdravstvo, a namijenjen je radnicima s privremenom dozvolom boravka. Na pregled dolaze s uputnicom koju izdaje poslodavac, koji je ujedno dužan dogovoriti termin pregleda s nadležnim zavodom telefonom ili elektroničkom poštom.
Pregled uključuje razgovor o zdravstvenom stanju i uvid u medicinsku dokumentaciju, fizikalni pregled, rendgensko snimanje prsnog koša, pregled stolice na uzročnike zaraznih bolesti te vađenje krvi radi pretraga na određene zarazne bolesti koje se prenose krvlju. Ako je potrebno, obavit će se i nadoknadno cijepljenje.
Iz Ministarstva napominju kako osobe koje već imaju važeće nalaze s ranijih pregleda, primjerice nedavno učinjenu RTG snimku prsnog koša, trebaju ponijeti dokumentaciju kako bi se izbjeglo nepotrebno ponavljanje pretraga.
Troškove zdravstvenog pregleda u cijelosti snosi poslodavac, kojem zavod za javno zdravstvo nakon obavljenog pregleda ispostavlja račun.
Nakon završetka svih pretraga, u roku od nekoliko dana, strani radnik dobiva uvjerenje o obavljenom zdravstvenom pregledu. Ako rezultati pokažu potrebu za dodatnom medicinskom obradom ili nadoknadnim cijepljenjem, to će biti navedeno u preporuci koja se izdaje zajedno s uvjerenjem.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Zdravstveni pregled provodit će se u zavodima za javno zdravstvo, a namijenjen je radnicima s privremenom dozvolom boravka. Na pregled dolaze s uputnicom koju izdaje poslodavac, koji je ujedno dužan dogovoriti termin pregleda s nadležnim zavodom telefonom ili elektroničkom poštom.
Pregled uključuje razgovor o zdravstvenom stanju i uvid u medicinsku dokumentaciju, fizikalni pregled, rendgensko snimanje prsnog koša, pregled stolice na uzročnike zaraznih bolesti te vađenje krvi radi pretraga na određene zarazne bolesti koje se prenose krvlju. Ako je potrebno, obavit će se i nadoknadno cijepljenje.
Iz Ministarstva napominju kako osobe koje već imaju važeće nalaze s ranijih pregleda, primjerice nedavno učinjenu RTG snimku prsnog koša, trebaju ponijeti dokumentaciju kako bi se izbjeglo nepotrebno ponavljanje pretraga.
Troškove zdravstvenog pregleda u cijelosti snosi poslodavac, kojem zavod za javno zdravstvo nakon obavljenog pregleda ispostavlja račun.
Nakon završetka svih pretraga, u roku od nekoliko dana, strani radnik dobiva uvjerenje o obavljenom zdravstvenom pregledu. Ako rezultati pokažu potrebu za dodatnom medicinskom obradom ili nadoknadnim cijepljenjem, to će biti navedeno u preporuci koja se izdaje zajedno s uvjerenjem.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)