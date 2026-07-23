Dvije nove gastro lokacije, drugi krug sniženja i vrijedne nagrade čekaju vas u Portanovi
23.07.2026. 10:27
Dva su nova razloga za posjet Portanovi: otvoreni novi Mood bar i obnovljeni Spud Lega. Ljeto u Portanovi ne prestaje donositi brojne novosti. Pri tome sezonska sniženja ulaze u novu fazu, a još uvijek traje i ljetna nagradna igra Portanova Summer Passport.
Novi Mood bar stigao u Portanovu
Dobro raspoloženje dobilo je novu adresu!
Mood bar otvorio je svoju novu lokaciju ispred Portanove, kod zapadnog ulaza, i već je postao novo mjesto za predah uz omiljenu kavu, osvježavajuće piće ili druženje s prijateljima.
Bilo da tražite mjesto za kratku pauzu tijekom shoppinga, poslovni sastanak ili opušteno ispijanje kave, novi Mood bar donosi upravo ono što mu ime kaže – dobar mood.
Spud Lega ponovno otvorio svoja vrata
Nakon kratke pauze zbog renovacije, Spud Lega ponovno je otvorio svoja vrata na dobro poznatoj lokaciji ispred istočnog ulaza u Portanovu.
Osim osvježenog izgleda, posjetitelje očekuje i bogatija gastronomska ponuda. Uz već dobro poznate Spud Lega specijalitete, sada možete kušati i strips, nuggetse, ljuta pileća krilca, hot dog, langošice, burgere, kebab te obrok salatu s telećim steakom.
Savršena prilika za ukusan predah tijekom ljetnog shoppinga.
Sezonska sniženja ulaze u novu fazu
Ljetna sezonska sniženja i dalje su u punom jeku, a u brojnim trgovinama već je započeo i drugi krug sniženja.
To znači još niže cijene i još bolje prilike za kupnju modne, sportske i lifestyle opreme. Ako već neko vrijeme razmišljate o novim tenisicama, ljetnoj garderobi ili detaljima za godišnji odmor, sada je pravi trenutak za shopping.
Kupujte i osvajajte nagrade uz Portanova Summer Passport
Do 7. kolovoza traje ljetna nagradna igra Portanova Summer Passport.
Preuzmite svoju putovnicu na Info pultu, prikupite pet žigova uz pet kupnji i sudjelujte u izvlačenju jedne od šest vrijednih nagrada.
Svaki nagradni paket uključuje poklon bon u vrijednosti 100 eura jednog od partnera nagradne igre – Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield – uz bogat paket ljetnih poklona poput Vitapur ručnika, torbe za plažu, jastuka na napuhavanje, ventilatora, torbice za mobitel, silikonskog novčanika, češlja, boce za vodu i toaletne torbice.
Kupujte, skupljajte žigove i pretvorite svoj ljetni shopping u priliku za osvajanje vrijednih nagrada.
Radno vrijeme
Podsjećamo kako trgovine u Portanovi neće raditi u nedjelju, 26. srpnja.
No, to ne znači da zabava staje! Drugi kat Portanove i dalje radi prema prilagođenom radnom vremenu, pa vas i nedjeljom očekuje CineStar, G-Bowling, Luckia Casino i ostali sadržaji prema rasporedu rada.
Detaljno radno vrijeme tijekom srpnja dostupno je na web stranici Portanove.
Portanova – više od shoppinga. Ljeto počinje ovdje!
Novi Mood bar stigao u Portanovu
Dobro raspoloženje dobilo je novu adresu!
Mood bar otvorio je svoju novu lokaciju ispred Portanove, kod zapadnog ulaza, i već je postao novo mjesto za predah uz omiljenu kavu, osvježavajuće piće ili druženje s prijateljima.
Bilo da tražite mjesto za kratku pauzu tijekom shoppinga, poslovni sastanak ili opušteno ispijanje kave, novi Mood bar donosi upravo ono što mu ime kaže – dobar mood.
Spud Lega ponovno otvorio svoja vrata
Nakon kratke pauze zbog renovacije, Spud Lega ponovno je otvorio svoja vrata na dobro poznatoj lokaciji ispred istočnog ulaza u Portanovu.
Osim osvježenog izgleda, posjetitelje očekuje i bogatija gastronomska ponuda. Uz već dobro poznate Spud Lega specijalitete, sada možete kušati i strips, nuggetse, ljuta pileća krilca, hot dog, langošice, burgere, kebab te obrok salatu s telećim steakom.
Savršena prilika za ukusan predah tijekom ljetnog shoppinga.
Sezonska sniženja ulaze u novu fazu
Ljetna sezonska sniženja i dalje su u punom jeku, a u brojnim trgovinama već je započeo i drugi krug sniženja.
To znači još niže cijene i još bolje prilike za kupnju modne, sportske i lifestyle opreme. Ako već neko vrijeme razmišljate o novim tenisicama, ljetnoj garderobi ili detaljima za godišnji odmor, sada je pravi trenutak za shopping.
Kupujte i osvajajte nagrade uz Portanova Summer Passport
Do 7. kolovoza traje ljetna nagradna igra Portanova Summer Passport.
Preuzmite svoju putovnicu na Info pultu, prikupite pet žigova uz pet kupnji i sudjelujte u izvlačenju jedne od šest vrijednih nagrada.
Svaki nagradni paket uključuje poklon bon u vrijednosti 100 eura jednog od partnera nagradne igre – Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield – uz bogat paket ljetnih poklona poput Vitapur ručnika, torbe za plažu, jastuka na napuhavanje, ventilatora, torbice za mobitel, silikonskog novčanika, češlja, boce za vodu i toaletne torbice.
Kupujte, skupljajte žigove i pretvorite svoj ljetni shopping u priliku za osvajanje vrijednih nagrada.
Radno vrijeme
Podsjećamo kako trgovine u Portanovi neće raditi u nedjelju, 26. srpnja.
No, to ne znači da zabava staje! Drugi kat Portanove i dalje radi prema prilagođenom radnom vremenu, pa vas i nedjeljom očekuje CineStar, G-Bowling, Luckia Casino i ostali sadržaji prema rasporedu rada.
Detaljno radno vrijeme tijekom srpnja dostupno je na web stranici Portanove.
Portanova – više od shoppinga. Ljeto počinje ovdje!
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Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)