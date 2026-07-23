nova razloga

Portanovi

Mood bar

Spud Lega

ne prestaje

sezonska sniženja

Portanova Summer Passport

Novi Mood bar stigao u Portanovu

novu lokaciju

kavu, osvježavajuće piće ili druženje

kratku pauzu

Spud Lega ponovno otvorio svoja vrata

Spud Lega

dobro poznatoj lokaciji

osvježenog izgleda

Spud Lega specijalitete

Sezonska sniženja ulaze u novu fazu

Ljetna sezonska sniženja

drugi krug sniženja

niže cijene i još bolje prilike

Kupujte i osvajajte nagrade uz Portanova Summer Passport

Portanova Summer Passport

putovnicu

pet žigova

Galeb, Kerver, Office Shoes, Optika Anda, Luckia Casino ili Springfield

Radno vrijeme

neće raditi

prilagođenom radnom vremenu,

CineStar, G-Bowling, Luckia Casino

Portanova – više od shoppinga. Ljeto počinje ovdje!

[Sponzorirani članak]

Dva suza posjet: otvoreni novii obnovljeni. Ljeto u Portanovidonositi brojne novosti. Pri tomeulaze u novu fazu, a još uvijek traje i ljetna nagradna igraDobro raspoloženje dobilo je novu adresu!Mood bar otvorio je svojuispred Portanove, kod zapadnog ulaza, i već je postao novo mjesto za predah uz omiljenus prijateljima.Bilo da tražite mjesto zatijekom shoppinga, poslovni sastanak ili opušteno ispijanje kave, novi Mood bar donosi upravo ono što mu ime kaže – dobar mood.Nakon kratke pauze zbog renovacije,ponovno je otvorio svoja vrata naispred istočnog ulaza u Portanovu.Osim, posjetitelje očekuje i bogatija gastronomska ponuda. Uz već dobro poznate, sada možete kušati i strips, nuggetse, ljuta pileća krilca, hot dog, langošice, burgere, kebab te obrok salatu s telećim steakom.Savršena prilika za ukusan predah tijekom ljetnog shoppinga.i dalje su u punom jeku, a u brojnim trgovinama već je započeo iTo znači jošza kupnju modne, sportske i lifestyle opreme. Ako već neko vrijeme razmišljate o novim tenisicama, ljetnoj garderobi ili detaljima za godišnji odmor, sada je pravi trenutak za shopping.Do 7. kolovoza traje ljetna nagradna igraPreuzmite svojuna Info pultu, prikupiteuz pet kupnji i sudjelujte u izvlačenju jedne od šest vrijednih nagrada.Svaki nagradni paket uključuje poklon bon u vrijednosti 100 eura jednog od partnera nagradne igre –– uz bogat paket ljetnih poklona poput Vitapur ručnika, torbe za plažu, jastuka na napuhavanje, ventilatora, torbice za mobitel, silikonskog novčanika, češlja, boce za vodu i toaletne torbice.Kupujte, skupljajte žigove i pretvorite svoj ljetni shopping u priliku za osvajanje vrijednih nagrada.Podsjećamo kako trgovine u Portanoviu nedjelju, 26. srpnja.No, to ne znači da zabava staje! Drugi kat Portanove i dalje radi premapa vas i nedjeljom očekujei ostali sadržaji prema rasporedu rada.Detaljno radno vrijeme tijekom srpnja dostupno je na web stranici Portanove.